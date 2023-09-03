مدينة تاتو تأخذ قفزة خضراء مع مزرعة الحراجة الزراعية الحضرية في كينيا

مدينة تاتو، كينيا, 3 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- دخلت مدينة تاتو ، وهي المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) متعددة الاستخدامات التي تبلغ مساحتها 5000 فدان، في شراكة مع ForestFoods الرائدة في مجال الزراعة الحرجية لزراعة المنتجات العضوية الخالية من الكربون للمدينة الجديدة على أعتاب نيروبي.

مزرعة ForestFoods الأولى في مدينة تاتو، الواقعة بجوار مدرسة كروفورد الدولية، تدمج النباتات والحراجة لتعزيز إمدادات غذائية صحية ومستدامة ونظيفة تساهم في إعادة التشجير والتخفيف من آثار تغير المناخ واستعادة النظام الإيكولوجي.

(R-L) Tatu City Head of City Management, Perminas Marisi and ForestFoods Managing Director, Sven Verwiel present sorted farm produce to CEC Trade, Tourism, Industrialization and Investments, Kiambu County, Hon Nancy Gichung’wa after the ForestFoods’ Regenerative Syntropic Agroforestry farm launch at the heart of Tatu City. The event showcased a pioneering approach transcending traditional farming methods, yielding nutrient-dense organic products while contributing to reforestation, climate change mitigation, food security, and ecosystem preservation.

قال Sven Verwiel، المدير الإداري لشركة ForestFoods: "مزرعتنا في مدينة تاتو هي مثال رائع على كيفية تبني المدن الحديثة للزراعة المستدامة لتعزيز بيئتها واقتصادها ونوعية حياتها". "مهمتنا هي تحويل المشهد الزراعي في شرق أفريقيا وخارجها مع معالجة انعدام الأمن الغذائي والتحديات البيئية."

الحراجة الزراعية الاصطناعية تحاكي التعاقب البيئي، وهي طريقة الطبيعة لاستعادة الأراضي القاحلة لتجعلها الخصبة. وتحقق ذلك من خلال زراعة مجموعة متنوعة من الفواكه والمكسرات والخضروات والأخشاب والثروة الحيوانية في نفس منطقة الإنتاج. تعزز هذه العملية التنوع البيولوجي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جودة التربة وإنتاج الأغذية المغذية، وكذلك الحفاظ على النظم الإيكولوجية وإعادة بنائها التي دمرتها أساليب الزراعة الأخرى في كثير من الأحيان.

قال Perminas Marisi، رئيس إدارة مدينة تاتو: "إن شراكة ForestFoods مع مدينة تاتو تتوافق تمامًا مع رؤيتنا للتعايش المتناغم بين التنمية الحضرية المستدامة والطبيعة". "نحن سعداء لأن السكان والمدارس والشركات في مدينة تاتو والمنطقة يمكنهم الآن الوصول إلى المنتجات الزراعية الغنية بالمغذيات وغير العضوية على أعتابهم".

ForestFoods ومدينة تاتو أعلنتا عن شراكتهما على خلفية قمة المناخ الأفريقية التاريخية في نيروبي في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2023، والتي عقدها معالي الرئيس William Samoei Ruto. موقع ForestFoods في قلب مدينة تاتو يُكمل مشتل المدينة البالغ 100000 شجرة قوية وخطط إعادة التشجير واسعة النطاق.

يعمل أكثر من 9000 شخص حاليًا في أكثر من 75 شركة في مدينة تاتو، بما في ذلك Dormans و Copia و Cooper K-Brands و Grit Real Estate Income Group و Twiga Foods و Freight Forwarders Solutions و Friendship Group و Davis & Shirtliff و Kenya Wine Agencies Limited و Roast by Carnivore. تقوم مدرسة كروفورد الدولية و Nova Pioneer بتعليم أكثر من 3500 طالب يوميًا، ويعيش أكثر من 4000 شخص في شقق Unity Homes وحي Kijani Ridge الرئيسي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2199840/Tatu_City_Agroforestry_Kenya.jpg

Tatu City / Rendeavour SOURCE