مدينة غوا تجمع بين الابتكار وروح المبادرة مع نموذجها للسياحة المستدامة في ملتقى سوق السفر العربي 2024 بمدينة دبي

بانجيم، غوا, 6 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- فيما تستعد صناعة السفر والسياحة العالمية لملتقى سوق السفر العربي (ATM) لعام 2024 الذي سيقام في مدينة دبي، تلوح في الأفق وجهة سياحية مميزة ستترك بصمة لا تنسى - غوا، الهند. تشتهر مدينة غوا بشواطئها النقية، وتراثها الثقافي العريق، ومجتمعاتها النابضة بالحياة، وتستعد لكشف النقاب عن التزامها بالسياحة المستدامة في سوق السفر العربي ATM دبي 2024 تحت شعار هذا العام: الابتكار وروح المبادرة: إعادة رسم خريطة السفر بروح المبادرة.

سيحظى زوار سوق السفر العربي ATM الذي سيقام بمدينة دبي في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024، باستكشاف جناح غوا المميز رقم: AS7259، حيث سيخوض الزوار هناك تجربة غامرة تسلط الضوء على الجهود الرائدة للمنطقة في مجال السياحة المستدامة. سيتجاوز جناح العرض الخاص بنا في الملتقى مفهوم الحفاظ التقليدي ليركز على مبدأ السياحة المستدامة لإحياء وإعادة إزهار المقومات الطبيعية والثقافية جنبًا إلى جنب مع تعزيز رخاء المجتمعات المحلية. كما سيعرض جناح غوا للسياحة في ملتقى السفر العربي ATM بمدينة دبي مساعي الاستدامة المتجذرة في إطار نموذج السياحة المستدامة، مع التركيز على بعض الركائز الرئيسية مثل استكشاف المناطق الداخلية، وترميم المواقع التراثية، وتعزيز السياحة الروحانية. من خلال تجارب غامرة وعروض تفاعلية، سينطلق الزوار في رحلة افتراضية إلى قلب المناطق النائية بمدينة غوا، حيث سيستكشفون كنوزًا مخفية ويكشفون النقاب عن تراث المنطقة الثقافي الغني.

إلى جانب هذه المبادرات، ستتاح الفرصة للزوار للتعرف على دائرة Ekadasha Teertha التي تضم 11 معبدًا ذات أهمية روحانية جليلة. علاوة على ذلك، سيكشفون النقاب عن العرض المرتقب لرفات القديس Francis Xavier في كنيسة Basilica of Bom Jesus بمدينة غوا القديمة.

وتجسد دائرة Ekadasha Teertha التراث الروحاني العميق لمدينة غوا، حيث تقدم للزوار والمسافرين على حد سواء رحلة ثرية عبر المواقع المقدسة في الولاية. تعرف الدائرة التي تُترجم إلى "الينابيع المقدسة الإحدى عشرة"، بمجموعة من المعابد والأضرحة التي يكتنفها سحر الأساطير والتاريخ والتبجيل. إن الدخول إلى دائرة Ekadasha Teertha يشبه خوض غمار رحلة روحانية عميقة، حيث يُدعى المؤمنون لتقديم فروض التعظيم للإله والبحث عن السكينة بين الأجواء الهادئة. من معابد Shiva القديمة إلى الملاذات المقدسة الخاصة بـ Parvati، تتيح كل محطة على طول الدائرة فرصة فريدة للتأمل والصلاة والتواصل مع الإله.

علاوة على ذلك، يحظى عرض رفات القديس Francis Xavier في كنيسة Basilica of Bom Jesus بمدينة غوا القديمة بأهمية بالغة في سجلات تاريخ المدينة والحج المسيحي. وتُعد كنيسة Basilica of Bom Jesus، كإحدى أكثر الوجهات المسيحية الموقرة في آسيا، منارة للإيمان والتفاني، حيث تجتذب الحجاج من جميع أنحاء العالم لتقديم فروض الاحترام للقديس الجليل. يعتبر العرض، الذي قُرر إقامته بعد عقد من الزمن، ابتداءً من 21 نوفمبر 2024 وحتى 5 يناير 2025، مناسبة نادرة وميمونة للمؤمنين لتبجيل رفات القديس Francis Xavier والتماس مباركته. يغمر هذا الحدث المقدس، الذي يعتلي سدة التقاليد والتبجيل، الكنيسة بروحانية عميقة تجذب المؤمنين لتقديم الصلوات والتبركات، والانغماس في الشعور الجليل بالاتصال الروحاني الذي يملأ الأجواء.

هذا وقال Suneel Anchipaka IAS، مدير السياحة والمدير التنفيذي لمؤسسة تنمية السياحة في غوا GTDC: "سيعكس جناح غوا للسياحة في الملتقى الأهمية التقليدية والتاريخية والتراث الثقافي الغني لمدينة غوا، وذلك ضمن إطار مفهوم السياحة المستدامة. وسيضم جناح العرض حوالي 17 مشاركًا من شركات السياحة والسفر ومنظمي حفلات الزفاف، إلى جانب ممثلين عن قطاع سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والحوافز MICE. ويتمثل أحد أبرز أهتمامتنا في تعزيز قطاع سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والحوافز MICE بشكل كبير، وإلى جانب ذلك تعمل إدارة السياحة في الوقت الحالي على صياغة سياسة الزواج في غوا لجذب المزيد من السياح ضمن هذه المبادرة في سوق السفر العربي بمدينة دبي. وقد حققت ولاية غوا الريادة على مستوى ولايات الهند بإطلاق مبادرة السياحة المستدامة التي تتضمن سياحة المناطق الداخلية والسياحة الروحانية وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والحوافز MICE، وتهدف هذه المبادرات المتنوعة إلى استقطاب السياحة الوافدة وخاصة السياحية عالية الجودة. ونحن نهدف، من خلال المشاركة في هذا السوق، إلى تعزيز الترويج للسياحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي GCC التي تشتهر بسياحها ذوي معدل الإنفاق المرتفع حتى يتمكنوا من استكشاف مدينة غوا والكنوز المخبأة التي تزخر بها ولايتنا. ونحن نؤكد، من خلال بذل جهود مشتركة مع السفارة الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التزامنا بالتواصل مع مجتمع غوا العالمي والاستفادة من دعمهم في الترويج لمدينة غوا كوجهة سياحة مستدامة، وتعزيز دورهم كسفراء لمنطقتنا على الساحة العالمية. من خلال فعاليات مثل سوق السفر العربي ATM بمدينة دبي، لا يعمل المغتربون من مدينة غوا على تعزيز العلاقات بين غوا ودبي فحسب، بل يساهمون أيضًا في تنمية السياحة في وطنهم الأم".

سيعرض جناح غوا للسياحة في الملتقى أفضل ما تقدمه الولاية بحضور كل من معالي وزير السياحة السيد Rohan A. Khaunte، والسيد Suneel Anchipaka IAS، مدير السياحة والمدير التنفيذي لمؤسسة تنمية السياحة في غوا GTDC، والسيد Kuldeep Arolkar، نائب المدير العام للسياحة بحكومة غوا، والسيد Shawn Mendes، مسئول المكتب الخاص OSD لوزير السياحة، إلي جانب المسؤول الإداري بوزارة السياحة وحكومة غوا السيدة Chitra Vengurlekar، بالإضافة إلى مشاركين من القطاعات السياحية الرائدة مثل شركات السياحة والسفر والضيافة ومنظمي حفلات الزفاف. ويصب ملتقى سوق السفر العربي ATM لعام 2024 بمدينة دبي تركيزه على السياحة المستدامة، وتعد غوا الولاية الرائدة في إطلاق مفهوم السياحة المستدامة، وتسلط الضوء على السياحة المستدامة والمسؤولة.

لا تتعلق مشاركة غوا للسياحة في ملتقى سوق السفر العربي ATM بمدينة دبي بعرض الكنوز الثقافية والروحية في غوا فقط، بل تتعلق أيضًا بتعزيز الممارسات المستدامة التي تعود بالفائدة على البيئة والمجتمعات المحلية. وتسعى الدولة، من خلال جناح غوا في الملتقى، إلى إلهام المسافرين لاتخاذ قرارات واعية تدعم السياحة المسؤولة وتساهم في رفاهية كوكبنا على المدى الطويل. ولن يقتصر الأمر في جناح غوا على عرض المعلومات للزوار فحسب، بل سيقدم الجناح تجارب تفاعلية ومناقشات شيقة وغامرة تسلط الضوء على العلاقة التكافلية بين السياحة والاستدامة.