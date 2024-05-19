مدينة لايون سيتي تشهد تجمّعًا من أجل مستقبل رابح للجميع في الحوسبة الذكية في قمة مرافق مراكز البيانات العالمية 2024

the Global Data Center Facility Summit 2024

سنغافورة, 19 مايو 2024 /PRNewswire/ -- في 17 مايو 2024 ، عُقِدت قمة مرافق مراكز البيانات العالمية 2024 في سنغافورة تحت عنوان "دفع العصر الرقمي للأمام". في القمة ، اجتمع أكثر من 600 من قادة صناعة مراكز البيانات والخبراء التقنيين وشركاء النظام البيئي لمناقشة الاتجاهات والفرص الجديدة لصناعة مراكز البيانات العالمية في عصر الحوسبة الذكية. وحصل الحضور أيضًا على فرصة تجربة الحلول المتكاملة لجميع السيناريوهات، وجميع النظم الإيكولوجية وجميع الخدمات ، بالإضافة إلى مشاركة الممارسات المبتكرة لمراكز البيانات الخضراء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ، علاوةً على تجربة مركبة المعرض للكشف عن سر PowerPOD المخصص للاستخدام في الهواء الطلق، والذي يضم نظام طاقة واحد لكل حاوية. فمن خلال تبني عصر الحوسبة الذكية بالكامل ، تسعى هواوي (Huawei) إلى دفع العصر الرقمي إلى الأمام.

اغتنام الفرص التي يجلبها الذكاء الاصطناعي والاشتراك في تشييد البنية التحتية الحاسوبية الخضراء والموثوقة

في خطاب الافتتاح ، أشار تشارلز يانغ ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي ورئيس التسويق والمبيعات والخدمات في شركة هواوي للطاقة الرقمية ، إلى أنه منذ أن أطلقت ChatGPT عصر الذكاء الاصطناعي ، تستمر النماذج الكبيرة في دفع حدود قوة الحوسبة وتشهد صناعة الحوسبة الذكية طفرة بناء غير مسبوقة. كما هو متوقع ، سيتم إضافة 100 جيجا واط إلى القدرة المثبتة لمركز البيانات العالمي وستتجاوز القيمة السوقية 600 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة.

وفقًا لشارلز ، مع الفرص تأتي التحديات. التحدي الأساسي المتعلق بصناعة مراكز البيانات هو الموثوقية والكهرباء؛ حيث تتوسع مراكز البيانات من مستوى ميجا واط إلى مستوى جيجا واط. أصبحت الموثوقية المتكاملة لمراكز البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى. واستجابةً للفرص ، ستعمل هواوي مع العملاء والشركاء لتوسيع نطاق الصناعة.

توجيه مراكز البيانات إلى عصر الذكاء الاصطناعي مع المنتج + الخدمة + النظام البيئي

خلال القمة ، ألقى صن شاوفينج ، رئيس قسم مرافق مراكز البيانات وأعمال الطاقة الحساسة ، خطابًا بعنوان "دفع العصر الرقمي للأمام". وأوضح أنه مع اختراق نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لكافة المجالات، فإن متطلبات الحوسبة المتزايدة تدفع النمو التوسعي في مركز البيانات للأمام.

ولمواجهة التحديات ، تسعى هواوي إلى بناء حلول متكاملة لمراكز البيانات تشمل المنتج + الخدمة + النظام الإيكولوجي؛ وتتميز بنشر سريع ، وتبريد مرن ، وطاقة خضراء ، وموثوقية قصوى.

النشر السريع: يتم تعديل مراكز البيانات بشكل كامل وتصنيعها مسبقًا لضمان جودة عالية وبناء فعال.

التبريد المرن: يظهر الاندماج بين الهواء والسائل ومصدر التبريد المتكامل كأفضل بنية تبريد للحوسبة الذكية.

الطاقة الخضراء: تم بناء حل جديد متكامل لتخزين الحمولة شبكة التوليد لضمان عمليات سليمة لمراكز الحوسبة الذكية.

الموثوقية التامة: يتم حماية مراكز البيانات من خلال منتجات موثوقة وحماية وقائية.

في الوقت الحالي ، تغطي شبكة الخدمات العالمية لشركة هواوي أكثر من 170 دولة مع أكثر من 1800 مهندس محترف ، وتوفر دعمًا فنيًا على مدار الساعة. مع مراكز الخدمة الرائدة N+ ، قامت هواوي ببناء نطاق خدمة يستغرق ساعة واحدة لعملائها.

النظام البيئي هو جزء أساسي لمستقبل رابح للجميع في الحوسبة الذكية؛ حيث تعمل هواوي مع الشركاء لتطوير حلول متكاملة شاملة وتزويد العملاء بخدمات مراكز البيانات الشاملة.

وخلال القمة ، أصدرت هواوي ومركز الآسيان للطاقة ورقة بيضاء حول "بناء مرفق مراكز بيانات الجيل القادم في منطقة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)". وتوفر الوثيقة نظرة ثاقبة على الوضع الراهن والتحديات واتجاهات مراكز البيانات في منطقة الآسيان ، وتؤكد على أنه ينبغي تطبيق منتجات وحلول فعالة وتوفير الطاقة. كما تقترح توصيات سياسية موجهة نحو المستقبل لأسواق مراكز البيانات.

وفي مجال معارض النظام الإيكولوجي ، عرضت هواوي حلولاً قائمة على السيناريوهات لمراكز البيانات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، واستعرضت إمكانيات استشارات، والتصميم، والتطوير المتكامل والتوصيل لمراكز البيانات، مع العشرات من شركاء النظام الإيكولوجي بما في ذلك سي آي إم سي (CIMC)، وويتشاي (Weichai)، وسي إس سي إي سي (CSCEC)، وهاوشي (Huashi).

وفي ملاحظة خاصة ، ظهر مركبة معرض جهاز PowerPOD من هواوي للاستخدام في الهواء الطلق لأول مرة على المستوى العالمي؛ حيث يتميز جهاز PowerPOD من هواوي للاستخدام في الهواء الطلق بنظام طاقة واحد لكل حاوية ، وإمكانية النشر في الهواء الطلق ، وخاصية التوصيل والتشغيل ، وتصنيف الحماية العالي والموثوقية. لقد أصبح الخيار المفضل لفصل بنية إمدادات الطاقة.

شجرة واحدة لا يمكن أن تصنع غابة.

الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا رائعة. من خلال التعمّق في الصناعة ، وتجميع النظم الإيكولوجية الشريكة ، وجعل الابتكارات قابلة للتطبيق على التحولات ، ستواصل هواوي مساعدة العملاء على تشييد بنية تحتية حاسوبية موثوقة ، وتسريع الصناعة لتبني الذكاء الاصطناعي، ودفع العصر الرقمي إلى الأمام.