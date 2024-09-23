مدينة هيفي تشهد صدور قائمة عام 2024 لأفضل 500 شركة تصنيع صينية

القائمة ضمَّت 14 شركة موجودة في مقاطعة آنهوي

هيفي، الصين ، 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 20 سبتمبر 2024 ، كشف اتحاد الشركات الصينية (CEC) وجمعية مدراء الشركات الصينية (CEDA) عن قائمة أفضل 500 شركة تصنيع صينية لعام 2024 في مؤتمر التصنيع العالمي (WMC).

Magnetic resonance imaging (MRI) Superconductor

تصدرت المجموعة شركات "ساينوبك جروب" (Sinopec Group)، و"تشاينا باوو ستيل جروب كوربوريشن ليمتد" (China Baowu Steel Group Corporation Limited)، و"ساينوكيم جروب" (Sinochem Group)، و"تشاينا مينميتال كوربوريشن" (China Minmetals Corporation)، و"هنغلي جروب" (Hengli Group)، و"سايك موتور كوربوريشن ليمتد" (SAIC Motor Corporation Limited)، و"هواوي" (Huawei)، و"[إف إيه دابليو] جروب" (FAW Group)، و"تشجيانغ رونشنغ هولدنج جروب" (Zhejiang Rongsheng Holding Group)، و"بي واي دي" (BYD)، وبالتالي جاءت كأفضل 10 شركات في القائمة.

ارتفع حد الإدراج في قائمة 2024 إلى 17.062 مليار يوان ، مما يمثل زيادة قدرها 512 مليون يوان عن العام السابق. بشكل جماعي ، أبلغت هذه الشركات عن إجمالي إيرادات تشغيل بلغت 52.01 تريليون يوان ، بزيادة 1.86% على أساس سنوي.

يستمر الابتكار في أن يكون محركًا رئيسيًا؛ حيث تستثمر أفضل 500 شركة 1.23 تريليون يوان في الأبحاث والتطوير، بزيادة 12.51٪ مقارنة بالعام السابق. تبلغ كثافة الأبحاث والتطوير 2.37٪ ، بزيادة 0.04 نقطة مئوية عن العام السابق. وتمتلك هذه الشركات أيضًا 1.4937 مليون براءة اختراع صالحة ، بما في ذلك 717300 براءة اختراع ، مما يمثل زيادة بنسبة 3.85٪ و 11.35٪ على التوالي. ارتفعت نسبة براءات الاختراع إلى 48.02٪ ، بزيادة 3.24 نقطة مئوية عن العام السابق. التوسع في الخارج هو أيضًا مسار ثابت ، حيث أبلغت أفضل 500 شركة عن أصول أجنبية بلغت إجمالي 7.29 تريليون يوان ، بزيادة 5.81٪ عن العام السابق ، وإيرادات التشغيل في الخارج بلغت 7.13 تريليون يوان.

من الناحية الجغرافية ، تفتخر مقاطعات "تشجيانغ" ، و "شاندونغ"، و "جيانغسو"، و "غوانغدونغ"، و "هوبي" بأعلى عدد من الشركات بين أفضل 500 شركة.

حصلت أربعة عشر شركة من آنهوى على مكان في القائمة، وكانت تلك الشركات هي"شيري هولدنغ" (Chery Holding)، و"تونغ لينغ نونفيراس ميتالز جروب" (Tongling Nonferrous Metals Group)، و"كونش جروب" (Conch Group)، و"سانجرو" (Sungrow)، و"آنهوي تروشام أدفانسد ماتيريالز آند تكنولوجي" (Anhui Truchum Advanced Materials & Technology)، و"جاك جروب" (JAC Group)، و"جوشن هاي تك" (Gotion High-tech)، و"شانينغ إنترناشونال" (Shanying International)، و"هونغلو ستيل ستراكشر" (Honglu Steel Structure)، و"تيانكانغ جروب" (Tiankang Group)، و"تشونغ دينغ جروب" (Zhongding Group)، و"جو جينغ جروب" (Gujing Group)، و"تونغ لنيغ كيميكال إندستري جروب" (Tongling Chemical Industry Group)، و"تونغ لينغ جينغدا سبيشال ماجنت واير" (Tongling Jingda Special Magnet Wire).

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