مذكرة تفاهم مشتركة بين «لايفيرا» و«سانوفي» و«أرابيو» تهدف إلى تصنيع وتوفير اللقاحات في المملكة العربية السعودية

لايفيرا للأدوية الحيوية - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – وقعت شراكة مع شركتي « سانوفي » و « أرابيو » بهدف زيادة الإنتاج المحلي للقاحات وإتاحة الأدوية الوقائية رفيعة الجودة أمام المواطنين السعوديين وتعزيز قطاع الأدوية الحيوية محلياً.

« سانوفي » ستتيح خبراتها ومعرفتها الواسعة في مجال التكنولوجيا الحيوية لتصنيع سبعة لقاحات ضمن قائمة التطعيمات الأساسية، مساهمةً في إتاحة هذه اللقاحات إلى المجتمع المحلي وبحث إمكانية تصديرها إلى الأسواق الإقليمية.

شركة « أرابيو »، والتي تملك مجموعة تمر حصة الأغلبية فيها ، ستوظف خبرتها الطويلة على مدى عقد من الزمن، وتعاونها الوثيق مع « سانوفي » وغيرها من الشركات العالمية الرائدة في القطاع بهدف توفير وتزويد السوق السعودي باللقاحات المهمة وغيرها من الأدوية الحيوية واللقاحات.

الشراكة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركز رائد في مجال علوم الحياة، فضلاً عن دعم أهداف رؤية 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع تصنيع الأدوية.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 5 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة لايفيرا للأدوية الحيوية في المملكة العربية السعودية اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي، الشركة الدوائية الرائدة عالمياً في مجال تطوير اللقاحات، وشركة أرابيو، بهدف تعزيز التصنيع المحلي للقاحات في المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه ستستكشف كل من لايفيرا وسانوفي وأرابيو فرص التعاون لتعزيز استراتيجية توطين صناعة اللقاحات في المملكة، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المقترحة مثل توقيع عقد تصنيع بين سانوفي ولايفيرا بحيث تقوم الأخيرة بموجبه بتسخير منشآتها الحديثة ذات القدرات المتقدمة لصناعة المنتجات الدوائية رفيعة الجودة، مستفيدةً بذلك من الإمكانيات الواسعة التي تحظى بها شركة أرابيو ومجموعة تمر على الصعيدين المحلي والإقليمي في توزيع اللقاحات وغيرها من المنتجات الدوائية الرئيسية.

وفي هذا الصدد، علّق الدكتور إبراهيم الجفالي، رئيس مجلس إدارة شركة لايفيرا، قائلاً: "نلتزم في لايفيرا بتعاوننا الحثيث مع شركائنا العالميين والمحليين لتحقيق رسالتنا بصفتنا شركة حديثة في مجال الأدوية الحيوية، وتؤكد مذكرة التفاهم هذه على التزامنا الثابت. ومن خلال تعاوننا مع سانوفي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، ستحظى لايفيرا بفرصة تيسير عملية نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، مساهمةً في إتاحة اللقاحات عالية الجودة إلى المواطنين السعوديين وتعزيز المرونة وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني. كما تلتزم لايفيرا بتعزيز القدرات الصناعية في المملكة بما يلبي أفضل معايير التصنيع المتبعة عالمياً إلى جانب شركائها الدوليين، وذلك حرصاً منها على خدمة الشعب السعودي والأسواق العالمية".

وتعكس مذكرة التفاهم هذه أيضاً رسالة لايفيرا الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مستوى المرونة وتنمية قطاع الصناعات الحيوية في المملكة من خلال تمكين نقل المعرفة والخبرات التقنية وتأهيل القوى العاملة في مجال الصناعات الحيوية، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

ومن جانبه، قال الأستاذ فيصل تمر، رئيس مجلس إدارة شركة أرابيو ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمر: "نرى الآن ثمرة جهود أرابيو الرامية إلى توطين صناعة اللقاحات في المملكة. ويسرنا اليوم الإعلان عن شراكتنا مع لايفيرا في سبيل توطين المستحضرات الدوائية. تمحور طموحنا منذ نشأة أرابيو حول المساهمة في جهود المملكة التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وتحقيق الأمن الدوائي الحيوي. وتهدف شركة أرابيو ومجموعة تمر إلى تزويد المستهلكين في المملكة بمنتجات صحية عالية الجودة وتوفير شبكة واسعة من الشركاء العالميين، وهذه الشراكة هي البداية فقط في مسيرة تطوير قطاع الأدوية الحيوية في السعودية، وستوفر بعون الله فرص عديدة لتطوير المواهب والكفاءات الوطنية ضمن هذا القطاع الأساسي."

ويذكر أن مجموعة تمر، المساهم الرئيسي في شركة أرايبو، تعد مجموعة متكاملة مختصة بالرعاية الصحية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل على تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الصحة الشخصية والعامة.

وبدوره، قال فوكيون سينيس، المدير العام لوحدة اللقاحات في سانوفي الخليج: "بصفتها إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع اللقاحات وإحدى الشركاء الاستراتيجيين للمملكة والداعمين لرؤيتها لعام 2030، تلتزم سانوفي بتوفير اللقاحات في المملكة على نطاق واسع ودعم مساعي المملكة المتمثلة في تقليص اعتمادها على واردات الأدوية. ولا شك في أن مذكرة التفاهم هذه ستعزز التزامنا وستمكننا من مشاركة خبراتنا العالمية والمساهمة في النهوض بخطط الصحة العامة وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، الأمر الذي سيعود بالنفع على المرضى والمجتمع في مختلف أنحاء المملكة".

ومن الجدير بالذكر أن سانوفي تعد إحدى الشركات العريقة في مجال اللقاحات منذ أكثر من 100 عام، إذ يتم تطعيم أكثر من نصف مليار شخص عالمياً بلقاحات الشركة كل عام، بما في ذلك 10 ملايين شخص في منطقة الخليج العربي. وقد وزعت سانوفي في عام 2022 أكثر من ستة ملايين جرعة من لقاح الأنفلونزا الرباعي التكافؤ في المنطقة، مما يجعلها المورد الأول للقاحات الأطفال والتهاب السحايا والإنفلونزا في جميع أنحاء الخليج العربي. أما على الصعيد العالمي، تهدف سانوفي من خلال جهود البحث والتطوير إلى إدخال 10 لقاحات مرشحة جديدة في التجارب السريرية بحلول عام 2025.

نبذة عن لايفيرا

لايفيرا هي شركة تصنيع أدوية حيوية جديدة تسعى إلى النهوض بهذا القطاع في المملكة وتعزيز مرونته على الصعيد الوطني، كما تهدف إلى ضمان حصول المرضى في المملكة على أدوية موثوقة وبأسعار معقولة من خلال تطوير القدرة التصنيعية المحلية للقاحات والأنسولين وعلاجات البلازما والمستحضرات الحيوية الأخرى؛ فضلاً عن الاستثمار في الاختبارات الجينية والطب الدقيق.

تسعى لايفيرا إلى تحقيق رؤيتها من خلال الشراكات والاستثمارات مع الشركات السعودية والعالمية الرائدة، سعياً منها إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى المملكة. كما تتميز الشركة المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة برؤية ورسالة فريدتين مما يجعلها شريكاً مثالياً للنهوض بقطاع الأدوية الحيوية في السعودية.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع الشركة www.lifera.com.sa

نبذة عن سانوفي

تسعى شركة الرعاية الصحية العالمية المبتكرة، سانوفي، إلى تحقيق هدف واحد ستمثل باستكشاف أحدث الابتكارات العلمية لتحسين حياة الناس. يكرس فريقنا الذي يتوزع ضمن حوالي 100 دولة حول العالم جهوده لتغيير أسلوب ممارسة الطب من خلال العمل على جعل المستحيل ممكناً.

نقدّم العلاجات واللقاحات التي تنقذ حياة العديد من الأشخاص وتغيرها نحو الأفضل، مع وض الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في صميم طموحاتنا.

نبذة عن أرابيو

تُعتبر الشركة العربية للأدوية، أرابيو، واحدة من أولى شركات الأدوية الحيوية المتخصصة في اللقاحات في المنطقة، وحققت مكانة رائدة في سوق اللقاحات داخل المملكة لعدة سنوات. تتخصص الشركة في مجال اللقاحات البشرية ومنتجات سلسلة تبريد الأدوية الحيوية الأخرى. تأسست الشركة في عام 2005، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، كما أن لها منشأة تصنيع تعمل وفق أحدث التقنيات التصنيعيىة العالمية في ضمن مكة المكرمة، إلى جانب وجود مكاتب مبيعات في العديد من المدن. أسست أرابيو شراكات مع العديد من شركات الأدوية الحيوية واللقاحات الإقليمية والعالمية بهدف توفير اللقاحات إلى المواطنين والمقيمين المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولسنوات عديدة احتلت مكانة الريادة في السوق عبر توفير 10 لقاحات تشكل جزءاً من جدول التطعيمات الأساسية في المملكة. تعتبر أرابيو مملوكة بالكامل تقريباً من قِبل المساهمين السعوديين وهم مجموعة تمر التي تعتبر المساهم الأكبر وشركة خالد الجفالي.

المزيد من المعلومات متاحة على: www.tamergroup.com / www.kjuffali.com

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