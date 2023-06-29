مراجعة أكثر شمولية جارية بشأن الرأي المُسرّب المضلّل عن مادة الأسبرتام

29 يونيو 2023 (واشنطن العاصمة) - نشرت وكالة رويترز اليوم (الخميس) تقارير مسرّبة بأنّ الوكالة الفرعية لبحوث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تعتزم تصنيف مادة التحلية منخفضة السعرات الحرارية الشائعة الأسبرتام على أنها "مسبّب محتمل للإصابة بالسرطان"، وينطبق التصنيف نفسه على استخدام الصبار.

ورداً على التقارير المُسرّبة، علّقت المديرة التنفيذية للمجلس الدولي لرابطات المشروبات (ICBA) كيت لوتمان قائلةً:

"في حين يبدو أن لجنة IARC مستعدة الآن أن تسلّم جدلاً بأن مادة الأسبرتام لا تشكل خطرًا على المستهلكين أكثر من استخدامهم الصبار، يجب أن تشعر سلطات الصحة العامة بالقلق الشديد إزاء هذا الرأي المُسرب الذي يتعارض مع عقود من الأدلة العلمية عالية الجودة، والذي قد يضلّل المستهلك بلا داعٍ ويدفعه إلى استهلاك المزيد من السكر بدلاً من انتقاء خيارات آمنة بدون سكر أو بنسبة سكر منخفضة - كل ذلك على أساس دراسات منخفضة الجودة.

حتى أن لجنة IARC توافق على أنها ليست السلطة المناسبة لإجراء تقييم المخاطر بناءً على الاستهلاك الفعلي، وهي "لا تقدم توصيات صحية". نحن واثقون من سلامة مادة الأسبرتام نظرًا للأهمية الكبيرة للأدلة العلمية والقرارات الإيجابية بشأن السلامة التي اتخذتها السلطات المعنية بسلامة الأغذية في أكثر من 90 بلداً حول العالم.

ولذلك، فإننا نرحّب بالمراجعة الأوسع نطاقًا والأكثر شموليةً بشأن سلامة الأغذية للجنة الخبراء المشتركة المعنية بالإضافات الغذائية (JECFA) التابعة لوكالتي الأمم المتحدة منظمة WHO ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)."

وخلافاً لرأي وكالة IARC المُسرّب، خلُصت مراجعة منهجية في أبريل 2022 أصدرتها منظمة الصحة العالمية (WHO) وهي الهيئة الأم لوكالة IARC إلى أنه "ليس هناك أي صلة ملحوظة" بين الاستهلاك العالي للمُحليات منخفضة السعرات الحرارية والخالية من السعرات الحرارية (يُقاس من خلال استهلاك المشروبات) والوفيات الناجمة عن السرطان، ولا بأي نوع من أنواع السرطان.

وقد التزمت لجنة IARC بإجراء مراجعتها "بالتعاون الوثيق" مع المراجعة المشتركة الأكثر شمولية لمنظمتيّ WHO وFAO، وبالإعلان عن نتائج كلتا المراجعتين في وقت واحد في 14 يوليو.

نبذة عن المجلس الدولي لرابطات المشروبات: إنّ ICBA هي منظمة دولية غير حكومية تأسست في عام 1995 وتمثّل مصالح قطاع المشروبات غير الكحولية في جميع أنحاء العالم. يشمل أعضاء ICBA جمعيات المشروبات الوطنية والإقليمية، فضلاً عن شركات المشروبات الدولية التي تعمل في أكثر من 200 بلدٍ وإقليمٍ وتنتج مجموعة متنوعة من المشروبات الفوّارة غير الكحولية والمشروبات غير الفوّارة وتوزّعها وتبيعها، بما في ذلك المشروبات الغازية، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والمياه المُعبأة في زجاجات، والمياه المنكهة و/أو المعززة، ومشروبات الشاي والقهوة الجاهزة للشرب، والعصائر المُصنّعة 100% من الفاكهة أو الخضروات، والرحيق، ومشروبات العصائر، والمشروبات القائمة على الألبان. لمزيدٍ من المعلومات، تفضل بزيارة: ‎https://www.icba-net.org‏.

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