مراكز Apollo Cancer Centres تطلق أول مركز لعلاج الأورام بدقة الذكاء الاصطناعي في الهند

بنغالورو، الهند, 23 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- اتخذ Apollo Cancer Centre (ACC) في بنغالورو خطوة مهمة من شأنها أن تعزز بشكل كبير جودة رعاية مرضى الأورام، حيث افتتح أول مركز للأورام يعمل بدقة الذكاء الاصطناعي (POC) في الهند. سيساعد المركز أطباء الأورام والمرضى ومقدمي الرعاية في الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في وقت محدد، وذلك باستخدام الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

From Left to Right: Mr Uday Davada, Unit Head, Apollo Hospitals Enterprise Ltd (AHEL), Seshadripuram, Mr Manish Mattoo, CEO, AHEL, Karnataka Region, Dr Vijay Agarwal, Lead & Senior Consultant - Medical Oncology, ACC, Bengaluru, Dr Vishwanath S, Senior Consultant, Medical Oncology, ACC, Bengaluru, Ms Suneeta Reddy, Managing Director, AHEL, Mr. Dinesh Gundu Rao, State Minister for Health & Family Welfare, Karnataka, Mr. Harshad Reddy, Director- Apollo Oncology & International, AHEL, Mr Dinesh Madhavan, President-Group Oncology & International, AHEL, Dr Govindaiah Yatheesh, Unit Head, Apollo Speciality Hospital, Jayanagar, and Mr John Chandy, Chief Business Officer at Apollo Cancer Centres

يضمن مركز علاج الأورام بدقة (POC)، بفضل خدماته الطبية الشاملة والمتخصصة، تقديم التشخيص الدقيق والمعلومات الثاقبة في الوقت الفعلي وتقييم مخاطر السرطان وبروتوكول العلاج واستمرارية الرعاية، ومن ثم توفير خدمات متطورة في رعاية الأورام لم يسبق لها مثيل في الهند من قبل. لقد تم تصميم علاج الأورام بدقة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي (AI-POC) بحيث يتمحور حول المريض ويجري على نحو أكثر تخصيصًا. فهو يحدد المرضى المؤهلين للعلاج الموجَّه والعلاج المناعي، كجزء من التشخيص وتخطيط العلاج. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي المصمم لتبادل المعلومات عبر المحادثة، فإنه يقوم بتثقيف المرضى وعائلاتهم بشأن التشخيص والأسئلة الشائعة حول العلاج والتواصل مع مجموعات الدعم.

قال السيد Dinesh Gundu Rao، وزير الدولة للصحة ورعاية الأسرة، كارناتاكا: "بينما نفتتح أول مركز لعلاج الأورام بدقة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي في الهند في مراكز Apollo Cancer Centres في بنغالورو، نعتبر أن هذه المبادرة الرائدة تمثل قفزة هائلة في التكنولوجيا الطبية، وترمز في الوقت نفسه إلى الأمل والتقدم لصالح المرضى ومقدمي الرعاية. إن التزام مستشفيات Apollo Hospitals برعاية الأورام على نحو مخصص وشخصي من خلال الذكاء الاصطناعي هو برهان على مشاعر التعاطف وجهود التقدم، الأمر الذي يضمن مستقبلاً أكثر إشراقًا لأولئك الذين يحاربون أمراض السرطان."

وقالت السيدة Suneeta Reddy، المديرة العامة لـ Apollo Hospitals Enterprise Ltd: "إن إطلاق AI-POC يمثل خطوة كبيرة في وضع معايير جديدة لرعاية مرضى السرطان. إن هذه المبادرة الابتكارية هي شهادة على التزامنا الثابت بالعلاج الطبي المخصص لكل فرد على حدة، والابتكار التكنولوجي. ويعكس POC تفانينا في تزويد المرضى بأكثر العلاجات تقدمًا والمصممة خصوصًا لهم، ما يؤكد سعي مستشفيات Apollo Hospitals الدؤوب لتحقيق التميز في تقديم الرعاية الصحية.

وقال الدكتور Vijay Agarwal، قائد الفريق والاستشاري الأول - طب الأورام، ACC، بنغالورو: "سيدعم المركز تحديد المرضى بشكل جديد من خلال التنبيهات التلقائية للفرق التشغيلية التي تحدد المرضى المؤهلين لمراكز الرعاية الصحية. تعمل تنبيهات SOS التلقائية الخاصة بالمرضى على لفت أنظار الفرق التشغيلية بشأن تدهور نتائج المرضى، بحيث يبادرون بالتدخل والتصعيد السريري، وهذه ميزة رئيسية أخرى."

وأضاف الدكتور Vishwanath S، استشاري أول طب الأورام، ACC، بنغالورو، قائلاً: "من الناحية السريرية، يساعد ذلك في الامتثال لمسار الرعاية من خلال مراقبة الالتزام بمسارات الرعاية القياسية. ويساعد أيضًا في إدارة حالات المرضى بناءً على الملامح الجينومية والسريرية والمرضية. وتتعدد استخدامات هذه الآلية، ومن بينها التنبيهات والتوصيات السريرية الخاصة بالاختبارات التشخيصية والتسجيل في الرعاية القائمة على القيمة وبرامج مزايا المرضى الأخرى.

الموقع الإلكتروني: Apollo Cancer Centres

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البريد الإلكتروني: anjana_p@apollohospitals.com

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