مركز أبحاث طول العمر التابع لشركة "كلارنس" الذي تم افتتاحه حديثًا يترجم 30 عامًا من علم الجلد إلى جمال دائم

Clarins Double Serum and Double Serum Fondation

Dr. Olivier Courtin-Clarins

باريس ، 20 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أنشأت "كلارنس" مركز الدكتور "أوليفييه كورتين كلارنس" لأبحاث طول العمر لتشكيل مستقبل علم طول العمر. على مدى 30 عامًا ، من خلال الاستثمار المستمر في البحث والابتكار في مجال طول العمر ، حولت "كلارنس" العلوم الأساسية إلى تأثير قابل للقياس: 10 براءات اختراع ، 13 منشورًا تمت مراجعته من قبل الأقران ، و 12 تعاونًا علميًا مع مؤسسات دولية رائدة. تحت إشراف الدكتور "أوليفييه كورتين كلارنس" وتماشيًا مع نهج الجمال الشامل الفريد لشركة "كلارنس"، سيقوم هذا المركز البحثي الجديد بتعميق فهم العوامل النهائية التي تسرع شيخوخة الجلد ومواصلة رسم كيفية تشكيل قرارات نمط الحياة التراكمية للرفاهية عبر العقود.

وستقود "المركز" لجنة علمية دولية تحت رئاسة الدكتور "أوليفييه كورتين كلارنس". وسوف تجمع فريقًا متعدد التخصصات من الخبراء العالميين - المتخصصين في بيولوجيا الشيخوخة وعلم الأمراض الجلدية وعلم الأوبئة وعلم السلوك والهندسة الطبية الحيوية وعلوم البيانات - متحدين حول هدف واحد: إعادة التفكير في أبحاث طول العمر للتأثير في العالم الحقيقي.

من موقعيها (مقر "كلارنس" في باريس والمختبرات في بلدية "بونتواز") ، ستشمل مهامه الأساسية ما يلي:

الاتجاه الاستراتيجي لـ (مركز أبحاث "كلارنس"): رسم خريطة جريئة وتطلعية للأقاليم البحثية والمحاور الطويلة الأمد ، مسترشدةً بالاكتشافات الحالية والاحتياجات المجتمعية الناشئة. إطلاق والإشراف على برامج الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في طول العمر ، في شراكة وثيقة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية والدولية. مشاركة الاكتشافات على نطاق واسع من خلال المنشورات والندوات وورش العمل المركزة لإعلام المجتمع العلمي وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حد سواء.

يقول الدكتور "أوليفييه كورتين كلارنس": "اليوم علم طول العمر يسمح لنا بالتأثير بشكل كبير على سلوك الجلد ، وأتخيل أنه من المؤكد أنه سيعكس ذلك في وقت ما في المستقبل. قوة هذا العلم هو أنه يمكننا تنمية كل من الجمال وصحة الجلد بطريقة استباقية حقًا".

من علم التخلّق إلى التمكين

استلهامًا من العمل الرائد لـ "جويل دو روزناي" في سبعينيات القرن العشرين ، والذي يبيّن أن حوالي 15٪ من التعبيرات الجينية ثابتة بالوراثة بينما يمكن تشكيل 85٪ من خلال نمط الحياة والبيئة ، يعتمد "مركز أبحاث طول العمر" على علم التخلّق كأساس علمي لرسالته. هذا المنظور يعيد صياغة الشيخوخة كعملية ديناميكية يمكن التأثير عليها من خلال الخيارات اليومية المستنيرة ، وليس مجرد مصير غير قابل للتغيير.

يقول الدكتور "أوليفييه كورتين كلارنس": "أسلوب حياتنا له تأثير مباشر على التعبير الجيني، والالتهاب المزمن، والإجهاد التأكسدي، ووظيفة الميتوكوندريا وإصلاح الخلايا. الجلد هو انعكاس ممتاز لهذه الديناميكيات. إنه في نفس الوقت عضو حاجز، وعضو مناعي وعلامة مرئية لحالتنا الفسيولوجية الشاملة. يمكن أن يشير الجلد الذي يشيخ بسرعة إلى خلل أعمق؛ مثل الالتهاب، أو الإجهاد المزمن، أو سوء النوم، أو التغذية غير الكافية، أو التعرض البيئي المفرط. اليوم ، يعتمد طول العمر على نهج متكامل؛ يتمثل في النظام الغذائي ، والنشاط البدني ، وإدارة الإجهاد ، والصحة العاطفية ، والوقاية ، وبطبيعة الحال ، رعاية الجلد".

من العلم إلى الحلول

مع هذا المركز البحثي الجديد متعدد التخصصات الذي يعمل في صميمه ، تهدف "كلارنس" إلى الاستمرار في مواجهة الأسئلة الأساسية للشيخوخة. لماذا نتقدم في السن؟ ما هي العلامات الحيوية القابلة للقياس لشيخوخة الجلد؟ كيف ترتبط هذه العلامات؟ والأهم من ذلك، هل يمكننا التأثير على طول عمر بشرتنا؟ جواب "كلارنس"، الذي تم تحسينه من خلال عقود من الاكتشاف ، هو نعم: يمكن ترجمة البصيرة العلمية إلى العالم الحقيقي ، الجمال الدائم.

بالنسبة لـ "كلارنس"، كان طول عمر الجلد دائمًا يعني ما هو أكثر من المظهر: إنه الصحة المستدامة لنظام متكامل. طول عمر الجلد ، الذي يُنظر إليه على أنه انعكاس خارجي للمنظومة الداخلية، يشمل المرونة والوظيفة ويمتد إلى فروة الرأس والشعر. الهدف في "كلارنس" هو الحفاظ، والصيانة ومنع الشيخوخة المبكرة من خلال الحلول المتاحة القائمة على الأدلة التي تدعم الحيوية على المدى الطويل. من خلال استهداف ثمانية من المؤشرات الحيوية الرئيسية التي تؤثر على طول عمر الجلد ومواءمتها مع المنتجات التي تعالجها ، فإن "كلارنس" رائدة في عصر جديد من صحة الجلد المتقدمة ، وتدعم أداء الجلد على المدى الطويل لتقديم نتائج قوية:

التغيرات الجينية:



تساعد المستخلصات النباتية " Double Serum "، و" Double Serum Light "، و" Double Serum Eye " الخاصة بالشركة على تحييد التغيرات الجينية المرتبطة بنمط الحياة.



الاتصالات الخلوية المتغيرة:



يُساعد مستخلص الكركم الذي يدعم أساس " Double Serum "، و" Double Serum Light Texture "، و" Double Serum Eye " وكريم أساس " Double Serum " على تحسين الاتصالات الخلوية لتعزيز الوظائف الحيوية الخمس للجلد.



فقدان التوازن البروتيني:



مستهدف من قبل منتجات ( Extra-Firming ) ،و( Super Restorative ) و( Precious La Crème ). تساعد المكونات المميزة لـ "كلارنس" ، بما في ذلك بديل الريتينول الحصري ، مستخلص الهارونغانا، في تنظيم إنتاج الكولاجين لاستعادة التوازن البروتيني.



استنزاف الخلايا الجذعية:



تساعد تقنية [ F_03 TECHNOLOGY ] في منتج ( Fortifying Scalp Concentrate ) الجديد الخاص بنا في تعزيز حيوية الأرومات الليفية الحليمية الجلدية ، وهي أساسية لحيوية الشعر المستدامة.



اختلال وظائف الميتوكوندريا:



تستهدف تكنولوجيا الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ( LED ) ثنائية النواة في قناع ( myLEDmask2 ) الميتوكوندريا للمساعدة في تعزيز تجديد الجلد.



الالتهاب المزمن:



تساعد التقنية الفريدة بمنتج ( Precious La Crème ) من "كلارنس" في تحييد الإشارات المحفزة للالتهابات.



الشيخوخة الخلوية:



يساعد المستخرج البردي لزهرة ضوء القمر الخاص بمنتج ( Precious La Crème ) على تنشيط بروتين طول العمر FOXO ، مما يقلل من وجود خلايا الشيخوخة.



الالتهام الذاتي الكبير المعطل:



يحتوي منتج ( UV Plus Skin Barrier ) على مستخلص الزنجبيل الذي يوقظ الالتهام الذاتي، مما يعزز ويحسن حاجز رطوبة الجلد ، وهو أساسي لطول عمره.

"طول العمر تجاوز مجرد تعريف للجمال. في "كلارنس" ، نركز أقل على علاج العلامات الخارجية للشيخوخة ولكن بدلاً من ذلك نركز أبحاثنا على تأخير أو حتى عكس السلوكيات المتعلقة بالعمر في الجلد. في عام 2008 أطلقنا بلسم (Younger Longer Balm)، وهو نهج مبتكر في ذلك الوقت يركز على الدورة الدموية الدقيقة والنهايات العصبية داخل الجلد.

يشرح الدكتور "أوليفييه كورتين كلارنس" قائلاً: مع التقدم العلمي المستمر في فهم ومعالجة المسارات الخلوية المرتبطة بالشيخوخة ، تستهدف منتجات العناية بالبشرة معظم الآليات البيولوجية الحاسمة المشاركة في طول عمر الجلد.".

نبذة عن "كلارنس"

تأسست "كلارنس" في معهد تجميل باريسي محترف من قبل جاك "كورتين كلارنس" في عام 1954. شركة "كلارنس" مملوكة لعائلة وتوزع في أكثر من 150 دولة وتقدم ابتكارات للعناية بالبشرة للشعر والجسم والرجال والمكياج. مع خبرة فريدة في الكيمياء النباتية ، تعتبر مختبرات "كلارنس" رائدة في مجالات التكنولوجيا والعلوم النباتية. ترتكز قيم العلامة التجارية على الحوار المستمر مع المستهلكين، والاحترام الدائم للطبيعة والبشر، والالتزامات بمصادر مستدامة، بما في ذلك (Les Domaines Clarins)، وهما اثنتين من المزارع العضوية والمختبرات في الهواء الطلق في فرنسا. في عام 2025 ، حصلت "كلارنس" على اعتماد شركة B Corporation. ستعمل الشركة، التي تعد حاليًا محايدة للكربون ، على تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 30٪ وأن تصبح محايدة البلاستيك بنسبة 100٪ باستخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ بحلول نهاية عام 2025. يشمل الشركاء شركة "بور بروجيه" (Pur Projet) - أكثر من 1,000,000 شجرة زرعت حتى الآن؛ و"بلاستيك أوديسي" (Plastic Odyssey)، وهي رحلة استكشافية مدتها ثلاث سنوات عبر ثلاث قارات مع 30 محطة توقف لمكافحة التلوث البلاستيكي؛ ومنظمة "ماريز ميلز" (Mary's Meals)، أكثر من 51 مليون وجبة مدرسية مقدمة للأطفال المحتاجين حتى الآن.

1 كتاب بعنوان "La symphonie du vivant. Comment l'épigénétique va changer votre vie." (سيمفونية الكائنات الحية. كيف سيغير علم التخلّق حياتك) بواسطة "جويل دو روزناي".

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل من خلال:

"كلارنس" الولايات المتحدة الأمريكية - [email protected]

"كلارنس" كندا - [email protected]

"كلارنس" المملكة المتحدة - [email protected]

"كلارنس" فرنسا - [email protected]

"كلارنس" إسبانيا - [email protected]

"كلارنس" إيطاليا - [email protected]

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