مركز أبيليتي يُقدّم أداة Cognoa Canvas Dx في المملكة العربية السعودية، موفّرًا للعائلات تقييمات أسرع وأكثر

دقة للتوحّد في مرحلة الطفولة المبكرة

نيوبورت بيتش، كاليفورنيا

13 يناير 2026

/PRNewswire/ -- أعلنت كلٌّ من Cognoa ومركز أبيليتي اليوم عن التوفُّر الحصري في المملكة العربية السعودية لأداة Canvas Dx، وتُعد أول أداة تشخيصية مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحمل اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ومخصّصة للأطفال من عمر 18 إلى 72 شهرًا، وللعائلات التي لديها تساؤلات تتعلق بتأخر النمو.أظهرت Canvas Dx أداءً قويًا في التجارب الإكلينيكية والدراسات الواقعية، وهي متاحة الآن في مركز أبيليتي لمساعدة العائلات على الوصول إلى إجابات واضحة بشكلٍ أسرع، والبدء في تقديم الدعم المناسب في وقت مبكر.

تدعم Canvas Dx الأطباء والأخصائيين في تشخيص طيف التوحّد بدقة أو استبعاده، كما تتجاوز ذلك من خلال تقديم تقرير مفصّل وواضح للوالدين، يربط السلوكيات المرصودة بمعايير الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس (DSM-5)، ويُبرز نقاط القوة والاختلافات النمائية لدى كل طفل. يمثّل هذا خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الطب الدقيق لرعاية الأطفال ذوي التنوع العصبي.

قال الدكتور محمد الدوسري، استشاري طب أعصاب الأطفال والرئيس التنفيذي لمركز أبيليتي، والمدير السابق لمركز علوم الأعصاب للأطفال في كليفلاند كلينك : "تبحث العائلات عن إجابات واضحة وخطط عملية في وقت مبكر. وبحكم استخدامي لمنصة Canvas Dx خلال فترة عملي في كليفلاند كلينك، كنت على يقين من قدرتنا على توفير الأمرين معًا. توفّر المنصة نتائج شفافة قائمة على الأدلة، وتقريرًا إكلينيكيًا مُفصّلًا يساعد فريقنا على تخصيص الخطوات التالية لكل طفل".

وقالت رنيم العنقري، الأخصائية النفسية الإكلينيكية في مركز أبيليتي: "نحن فخورون بدعم استخدام Canvas Dx في مركز أبيليتي. واستنادًا إلى خبرتنا الإكلينيكية، تتميز المنصة بالسلاسة والكفاءة وسهولة الاستخدام لكلٍّ من الممارسين الصحيين والعائلات. كما أنها مناسبة جدًا للتقييم عن بُعد عند الحاجة. يعزّز الجمع بين اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والأدلة القوية من الواقع العملي ثقة الممارسين الصحيين، في حين تستفيد العائلات من وضوح تشخيصي أسرع".

وقال الدكتور Sharief Taraman، الرئيس التنفيذي لشركة Cognoa: "هدفنا هو مساعدة الأطفال في كل مكان، بغضّ النظر عن مقر الأسرة. ومن خلال شراكتنا مع مركز أبيليتي، أصبح بإمكاننا الآن مساعدة الأطفال في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، إضافة إلى توسيع نطاق الوصول للعائلات الناطقة بالعربية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يزال عدد كبير جدًا من الأطفال حول العالم ينتظرون لسنوات للحصول على إجابات يمكن تقديمها اليوم. ومع التشخيص المبكر وتقديم التدخل العلاجي المناسب، يحقق أكثر من ثلث هؤلاء الأطفال تطورًا ملحوظًا، بحيث لا يعودون يستوفون معايير وجود صعوبات ذات تأثير إكلينيكي في التفاعل الاجتماعي أو الأداء الوظيفي أو غيرها من مجالات الأداء اليومية المهمة بحلول سن الدراسة المبكرة".

لماذا الأجوبة المبكرة مهمة

تُظهر دراسات متعددة أنه عند وجود تأخر نمائي، فإن التشخيص المبكر والتدخل العلاجي المناسب يمكن أن يحسّن مهارات اللغة، والتعلّم، والمهارات التكيّفية، والنتائج على المدى الطويل. ومن خلال مساعدة الأطباء والأخصائيين على الوصول إلى تشخيص واضح خلال أسابيع بدلًا من أشهر أو سنوات، تدعم منصة Canvas Dx الالتحاق المبكر بالخدمات العلاجية في السنوات التي يكون فيها الدماغ أكثر استجابة للتدخل والعلاج.

كيف تعمل أداة Canvas Dx؟

يحدّد الطبيب أو الأخصائي وجود اختلافات نمائية ويصف استخدام أداة Canvas Dx .

تستخدم العائلات تطبيقًا آمنًا على الجوال للإجابة على استبيانات موجزة وتسجيل مقاطع فيديو قصيرة للتفاعل الطبيعي للطفل.

يقوم محلّلون إكلينيكيون مدرَّبون بمراجعة مقاطع الفيديو، ويستكمل الممارس الصحي استبيانًا إكلينيكيًا موجزًا.

تقوم المنصة بتحليل جميع المُدخلات وتُصدر نتيجة: إيجابية أو سلبية أو غير حاسمة.

يراجع الممارس الصحي النتائج والتقرير المُرتبط بمعايير DSM-5 ، ويناقش النتائج مع الأسرة، ويضع توصيات مُخصّصة لكل طفل.

من المؤهَّل للاستفادة؟

يمكن للعائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 18 و72 شهرًا، ولديها تساؤلات تتعلق بتأخر النمو، الاستفسار عن أداة Canvas Dx لدى مركز أبيليتي. وتتوفر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية.

أين تتوفر Canvas Dx؟

يتوفر Canvas Dx حصريًا في المملكة العربية السعودية في مركز أبيليتي. لمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد:

الجوال: 4770 072 55 966+

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.abilitycenter.sa

*قيد الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA)

نبذة عن مركز أبيليتي

مركز أبيليتي هو مركز متخصص في تأهيل الأطفال ذوي التنوع العصبي، يُقدم برامج علاجية متكاملة مع نخبة من الأخصائيين السعوديين، تحت قيادة وإشراف طبّي من الدكتور محمد الدوسري، استشاري مخ وأعصاب أطفال والرئيس التنفيذي لمركز أبيليتي، والمدير السابق لمركز علوم الأعصاب للأطفال في كليفلاند كلينك.

نؤمن بأن لكل طفل قدرات تستحق أن تُفهم وتُنمّى، لذلك نصمم خططًا علاجية فردية مخصصة تساعده على تحقيق أقصى إمكانياته بثقة واستقلالية.

نبذة عن Cognoa

شركة Cognoa هي شركة متخصصة في الصحة السلوكية للأطفال، تطوّر حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم التقييم المبكر والأكثر سهولة للأفراد ذوي التنوع العصبي. وقد حصل منتجها Canvas Dx على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كأداة تشخيصية مساعدة لطيف التوحّد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 72 شهرًا، وهو مصمَّم للاستخدام في كلٍّ من مراكز الرعاية الأولية والعيادات المتخصصة.

للتواصل الإعلامي

Kate Schoenstadt بالنيابة عن Cognoa

[email protected]

الولايات المتحدة الأمريكية: 2604 724 917 1+