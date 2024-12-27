مركز التكنولوجيا المزدهر في الهند يدفع التحول الرقمي لشركة Kimberly-Clark

شركة Kimberly-Clark توسع استثماراتها في الهند

مدينة بنغالور، دولة الهند

27 ديسمبر / كانون أول 2024

/PRNewswire/ -- شركة Kimberly-Clark، الشركة الرائدة عالميًا في منتجات الرعاية الشخصية والعائلية الأساسية، تواصل زيادة التزامها نحو الهند من خلال مركزها العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) في بنغالور.

Kimberly-Clark's Digital Technology global leadership team and India GDTC team in Bengaluru

تأسس المركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) في بنغالور عام 2018 باستثمار أولي قدره 2.5 مليون دولار، وشهد نموًا ملحوظًا حيث توسع حجمه بمقدار ثمانية أضعاف في غضون خمس سنوات فقط. يركز المركز على مجالات رئيسية وقدرات رقمية مثل البيانات والتحليلات، والذكاء الاصطناعي (AI) بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعلم الآلة (ML)، والتحول السحابي، والعمليات الرقمية العالمية والأتمتة، والمبيعات والتسويق الرقمي، وسلسلة الإمداد الرقمية – جميعها تساهم في تعزيز الكفاءة وتحسين تجارب العملاء. خلال السنوات الثلاثة المقبلة، يخطط المركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) لمواصلة توسعه، مع التركيز على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي (AI)/تعلم الآلة (ML)، وتطوير حلول رقمية مبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتفاعل العملاء. تعزز هذه القدرات قدرة Kimberly-Clark على تنفيذ استراتيجيتها العالمية Powering Care (تعزيز الرعاية) التي شاركتها في وقت سابق من هذا العام، ما يعزز بدوره التزامها الطويل الأمد بالتركيز على المستهلك.

في حين أن المركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) في بنغالور يقود التطورات التكنولوجية لشركة Kimberly-Clark، فإنه يساهم أيضًا في النظام البيئي للتكنولوجيا والابتكار على نطاق أوسع في الهند. من خلال التعاون مع الشركات الناشئة المحلية والمؤسسات الأكاديمية وشركاء الصناعة، يهدف المركز إلى تعزيز الحلول المتطورة.

قال Zack Hicks، المسؤول الرقمي والتكنولوجي في Kimberly-Clark: "إن المركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) في بنغالور هو شهادة على التزام Kimberly-Clark العميق بالابتكار والمعروض الهائل من المواهب الهندية". "في غضون خمس سنوات فقط، تحول المركز إلى محرك نمو رئيسي لاستراتيجياتنا الرقمية، حيث يوفر حلولًا تجارية وسلسلة توريد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التقدم الرائد في التصنيع الحديث. بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا نركز على زيادة الاستثمار في الهند، مع الاستفادة من المواهب المتميزة والخبرة التكنولوجية في البلاد لتشكيل مستقبل Kimberly-Clark والابتكار الرائد في الصناعة في فئاتنا الأساسية."

إن دمج البيانات والتحليلات المتقدمة هو جوهر نجاح المركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC). من خلال الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI)/تعلم الآلة (ML) المبنية على بحيرة البيانات المؤسسية لديهم، يقوم الفريق أيضًا بتحسين توقعات المبيعات، وتحسين استراتيجيات التسعير للتجارة الإلكترونية، وأتمتة المهام الروتينية مثل إدخال الطلبات ومعالجة الفواتير. في عام 2024، أسهمت الجهود المبذولة في منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي انطلقت من المركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) في تحسين إنتاجية الموظفين بنسبة تصل إلى 25%، كما أدى تطوير تحليلات المبيعات والإيرادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تحسين تنفيذ المبيعات بنسبة 10% عبر مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. هذه الابتكارات لا تبسط العمليات وتخفض التكاليف فحسب، بل تعزز أيضًا من الدقة والكفاءة.

أحد الإنجازات الرئيسية للمركز هو تطوير Maestro، وهي منصة تنسيق لسلسلة التوريد تعمل بالذكاء الاصطناعي وقد حققت أكثر من 20 مليون دولار من المدخرات العالمية لشركة Kimberly-Clark. من الابتكارات التحويلية الأخرى منصة أتمتة المستودعات، التي تدمج الروبوتات الخاصة بالمستودعات بسلاسة مع أنظمة سلسلة التوريد، ما يقلل من الجداول الزمنية لاستخدام الحلول الجديدة من 18 شهرًا إلى 4 أشهر، ويحقق توفيرًا يتجاوز 50 مليون دولار. أسفرت الجهود التعاونية للمركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) أيضًا عن إنشاء "Procuree 3.0"، وهو بوت دردشة داخلي من نوع Source-to-Pay (من المورد إلى بوابة الدفع) مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعزز عمليات الشراء في شركة Kimberly-Clark عبر 42 دولة و14 لغة.

مؤخرًا، نظّم المركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) حدث Digital Hackathon الثالث تحت شعار "UNLOKC 2024"، حيث جمع موظفي Kimberly-Clark وشركاء التكنولوجيا لتطوير حلول رقمية تساهم في إتاحة الفرص التجارية في مجالات مثل سلسلة التوريد، والتسويق، والمالية. قُدمت أكثر من 130 فكرة مبتكرة في غضون أربعة أسابيع، وتم منح جوائز للمشاريع السبعة النهائية من قبل فريق القيادة العالمي للتكنولوجيا الرقمية خلال الحدث النهائي لـ Hackathon في بنغالور. سيحصل هؤلاء المشاركون النهائيون على الدعم لتطوير مشاريعهم في المستقبل القريب.

باعتباره أكبر مركز تكنولوجي لشركة Kimberly-Clark، فإن المركز العالمي للتكنولوجيا الرقمية (GDTC) في بنغالور في وضع يسمح له بالبقاء محركًا حاسمًا للنمو والابتكار على نطاق عالمي. مع خطط لمواصلة جذب المواهب الراقية وتوسيع قدراتهم التكنولوجية، من المقرر أن يلعب المركز دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الشركة ونظامها البيئي التكنولوجي العالمي.

نبذة عن Kimberly-Clark:

شركة Kimberly-Clark (مؤشر بورصة نيويورك: KMB) وعلاماتها التجارية الموثوقة هي جزء لا غنى عنه في الحياة للناس في أكثر من 175 دولة. بدافع الابتكار والإبداع وفهم احتياجات الناس الأساسية، نُطور منتجات تساعد الأفراد على التمتع أكثر بما هو مهم لهم. تحتفظ محفظتنا من العلامات التجارية، بما في ذلك Huggies وKleenex وScott وKotex وCottonelle وPoise وDepend وAndrex وPull-Ups وGoodNites وIntimus وPlenitud وSweety وSoftex وViva وWypAll، بالمركز الأول أو الثاني من حصة السوق في حوالي 70 دولة. نحن نستخدم ممارسات مستدامة تدعم كوكبنا ليغدو أكثر صحة، وتبني مجتمعات قوية، وتضمن ازدهار أعمالنا لعقود قادمة. نفخر بأننا مصنفون ضمن أكثر الشركات أخلاقية في العالم (World's Most Ethical Companies®) من قبل Ethisphere للسنة السادسة على التوالي، وأيضًا ضمن أكثر الشركات ابتكارًا في أمريكا حسب Fortune في عام 2024. لمواكبة أحدث الأخبار ومعرفة المزيد عن تاريخ الابتكار لدى الشركة الممتد لـ 150 عامًا، تفضل بزيارة موقع Kimberly-Clark على الإنترنت.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2587797/Kimberly_Clark.jpg