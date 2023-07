مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) يحصل على اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية

واشنطن, 5 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ - منحت جمعية اعتماد برامج حماية الأبحاث البشرية الاعتماد لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، وهو مركز بحثي رائد يمتلك مواقع في الرياض وجدة والأحساء بالمملكة العربية السعودية.

إن مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) هو ثالث منظمة في المملكة العربية السعودية تحصل على الاعتماد من جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية. "إن حماية المشاركين في البحث هو هدف عالمي، وهو هدف تعترف به جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية. خلال سعيه لتحقيق اعتماد جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية، أظهر كيمارك تفانيه في تحقيق هذا الهدف المهم، حيث "قال رئيس جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية والمدير التنفيذي إليز سمرز.

اعتمدت جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية أكثر من 600 كيانٍ بحثي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي أستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين والهند واليابان والأردن والمكسيك وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايوان وتايلاند.

وقد حصلت جميع مجالس المراجعة المؤسسية الأمريكية المستقلة الرئيسية على اعتماد جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 85٪ من المراكز الطبية الأكاديمية التي تمولها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة و 70٪ من الكليات الطبية الأمريكية هي معتمدة من جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية أو بدأت عملية الحصول على الاعتماد.

كما أن معاهد البحوث ومراكز البحوث السريرية والمستشفيات المجتمعية من بين تلك الكيانات التي حصلت على الاعتماد.

نبذة عن جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية تمنح جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية، وهي منظمة غير ربحية، اعتمادًا للمنظمات التي تجري أو تراجع الأبحاث البشرية ويمكنها إثبات أن حمايتها تتجاوز الضمانات المطلوبة بموجب الإرشادات والقوانين الدولية التي تحكم الأبحاث التي تشمل البشر في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تفضل بزيارة موقعنا لتتعرف على المزيد www.aahrpp.org .

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

ميشيل فيج

نائب الرئيس التنفيذي

[email protected]

+202-783-1112

Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs SOURCE