مركز تسوق Central Phuket يحتفل بمرور 6 سنوات من النجاح، ويوسِّع منطقة العلامات التجارية الفاخرة لتعزيز مكانة مدينة بوكيت العالمية كوجهة فاخرة

مدينة بانكوك، 17 يناير 2025 /PRNewswire/ -- مركز تسوق Central Phuket يحتفل بالذكرى السنوية السادسة لمنطقة فلوريستا من خلال استثمار قدره 1 مليار بات تايلاندي لتوسيع منتجاته الفاخرة، لتعزيز مكانة مدينة بوكيت كوجهة فاخرة عالمية. يهدف التوسيع إلى تلبية الطلب المتزايد من العملاء ذوي الإنفاق العالي والسياح الدوليين في هذه الجنة الساحلية المزدهرة.

Central Phuket Celebrates 6 Years of Success, Expands Luxury Zone to Strengthen Phuket's Global Luxury Status

يقول الدكتور Nattakit Tangpoonsinthana، رئيس التسويق في شركة Central Pattana plc، إن مدينة بوكيت في مستوى الوجهات الفاخرة العالمية مثل هاواي، وموناكو، وسنتوريني، وميامي. من المتوقع أن يصل دخل السياحة في المقاطعة إلى 500 مليار بات تايلاندي في عام 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 28٪ من عام 2023، مع متوسط الإنفاق السياحي البالغ 34،336 بات تايلاندي لكل زائر.

يقوم مركز Central Phuket بتوسيع منطقة فلوريستا من 180,000 إلى 200,000 متر مربع، مع زيادة محفظته من العلامات التجارية الفاخرة من 16 إلى 25 علامة تجارية. تشمل المنتجات الفاخرة الحالية: Balenciaga وBottega Veneta وBurberry وBulgari وDior وGucci وHermès و .Louis Vuitton

وتشمل أهم التطورات:

: Louis Vuitton أكبر توسعة لبوتيك في جنوب تايلاند.

: Prada أكبر بوتيك في تايلاند (597 مترًا مربعًا).

: Tiffany & Co. متجر رائد.

: Bulgari متجر مؤقت يُفتتح لأول مرة خارج بانكوك.

:Celine الإفتتاح في ديسمبر 2024.

وتشمل أبرز النقاط الأخرى أول متجر Lululemon خارج بانكوك، وأحدث متجر لـ ZARA الرائدة، وهو الأكبر في جنوب شرق آسيا على مساحة 1800 متر مربع.

يستقبل المركز التجاري حاليًا 80,000 زائر يوميًا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 100,000 بعد التوسع، 70% منهم من الزوار الدوليين. أكثر الجنسيات زيارةً هم الروس، والصينيون، والأمريكيون، والسكان السنغافوريون. ينفق مشتركو شبكة The 1 في مركز Central Phuket خمسة أضعاف ما ينفقونه في المراكز التجارية الأخرى.

ندعم مكانة مدينة فوكيت كوجهة فاخرة عن طريق:

توسيع قدرة المطار الدولي لاستيعاب 18 مليون مسافر، مع أول محطة طائرات خاصة من فئة الـ 5 نجوم في تايلاند بسعة 156 طائرة خاصة سنويًا.

أكثر من 15 علامة تجارية فاخرة، وتجارب طعام عالمية المستوى، بما في ذلك Su Va Na ، المعترف بها كأفضل مطعم تحت الماء في العالم.

خمسة مراسي لليخوت الفاخرة و28 مطعمًا حائزًا على نجوم ميشلان.

16 ملعب غولف من الطراز العالمي.

تسعة مستشفيات عالمية المستوى و13 مدرسة دولية.

احتفالًا بالذكرى السنوية، يطلق مركز Central Phuket حملة LIVE. LUXE. LOVE. مع عروض ترويجية حصرية:

جائزة الأعلى إنفاقًا : تم إنفاق 8 مليون بات تايلاندي للحصول على رحلة لكبار الشخصيات ( VIP ) لمشاهدة الشفق القطبي في فنلندا

مزايا مُشتركي شبكة :The 1 قسائم إلكترونية بقيمة تصل إلى 6,000 بات تايلاندي مع ما يصل إلى 17% كاش باك على بطاقات الائتمان المشاركة

إن مركز Central Phuket مستمر في رفع مكانة الجزيرة كوجهة رئيسية لراغبي نمط الحياة الفاخرة حول العالم.

لمتابعة مستجدات Central Pattana، يرجى زيارة:

https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2598397/13__Phuket_Anniversary.jpg

للتواصل: Tatthep، الهاتف: +6692-414-9542، البريد الإلكتروني: [email protected]