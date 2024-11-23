مركز تشجيع الاستثمار لمدينة تشوشان: بناء مدينة بحرية حديثة

استثمر في تشوشان

لتحقق مستقبلًا باهرًا

تشوشان، الصين, 23 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير صادر عن مركز تشجيع الاستثمار لمدينة تشوشان:

تقع مدينة تشوشان عند تقاطع الخط الساحلي الذهبي الشرقي والممر المائي الذهبي لنهر اليانغتسي في الصين، وتتمتع منذ فترة طويلة بمكانتها المتميزة لأنها تجمع بين "تراثها البوذي إلى جانب شهرتها بالصيد والموانئ".

photo

تبلغ مساحتها الإجمالية 22,200 كم²، منها 20,800 كم² مساحة بحرية، و1,440 كم² مساحة برية؛ إذ تضم 2,085 جزيرة بأحجام مختلفة، وتقع تحت إدارتها منطقتا دينغهاي وبوتوه ومقاطعتا دايشان وشينغسي. ويبلغ عدد السكان الدائمين 1.2 مليون نسمة.

وعملت مدينة تشوشان، في السنوات الأخيرة، على تحسين بيئتها الاستثمارية باستمرار واستضافت سلسلة من الفعاليات الكبرى رفيعة المستوى مثل مؤتمر IPEC، ومؤتمر مُورّدي شركة بوينغ، والمؤتمر الدولي للسياحة في الجزر، وغير ذلك من الفعاليات. وقد قامت العديد من الشركات الشهيرة المحلية والدولية بتسجيل مقراتها وتأسيس أعمالها في المدينة.

القطاعات الرئيسية

1 الصناعة البتروكيماوية الخضراء وصناعة المواد الجديدة:

ينصب تركيزنا على تقديم مشاريع البتروكيماويات والمواد الجديدة مثل: البولي أوليفينات المتطورة، والبلاستيك الهندسي الخاص، واللدائن الحرارية المرنة، ومواد الأفلام الوظيفية، والألياف والمركبّات عالية الجودة، والمواد الكيميائية الإلكترونية المتطورة، والمواد الكيميائية المتخصصة عالية الجودة، والبلاستيك القابل للتحلل بيولوجيًا، ومواد الطاقة الجديدة.

2 مركز تسوية استهلاك الطاقة والموارد والمنتجات الزراعية:

تركز المدينة على استقطاب مشاريع صناعية أساسية وخدمات مشتقة تشمل: التخزين والخدمات اللوجستية، والتجارة والمعاملات، والتسويات المالية لكل من الطاقة والموارد والمنتجات الزراعية في سبع فئات من السلع الأساسية وهي: البترول والغاز الطبيعي وخام الحديد والفحم والحبوب والمعادن غير الحديدية والبروتينات عالية الجودة.

3 صناعة معدات بناء السفن والهندسة البحرية

نركز جهودنا على استقطاب مشاريع بناء السفن، بما في ذلك: السفن العاملة بالطاقة الجديدة، وسفن النقل المتخصصة، واليخوت الترفيهية، وغيرها من السفن ذات الطابع المميز. كما نسعى لجذب مشاريع تجهيزات السفن، مثل: المعدات البحرية عالية الجودة، والأنظمة البحرية الذكية، ومعدات الاتصالات والملاحة. وبالإضافة إلى ذلك، نستهدف مشاريع تصنيع معدات الهندسة البحرية العائمة في أعماق البحار، مثل منصات الحفر لاستخراج النفط والغاز البحري، وتركيب وصيانة وتشغيل طاقة الرياح البحرية.

4 الصناعة البحرية الرقمية

نهتم في هذا القطاع باستقطاب مشاريع تصنيع الأجزاء الأساسية والمعدات المتصلة بالتقنيات البحرية الرقمية مثل تقنيات التصور ثلاثي الأبعاد المستخدمة في الطيران والفضاء والشحن، والتكنولوجيا البحرية للبيانات الضخمة، وأنظمة المسح والتحكم البحري، وأنظمة الطاقة البحرية، بالإضافة إلى مشاريع تصنيع منصات المسح والتحكم مثل القوارب والطائرات بدون طيار.

5 صناعة الطاقة النظيفة وتصنيع المعدات

نركز على جذب مشاريع تشمل معدات الطاقة الكهروضوئية، ومعدات تخزين الطاقة، ومعدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والاستخدام الشامل للغاز الطبيعي المسال (LNG)، وإنتاج الهيدروجين المتكامل وتخزينه ونقله وتزويده واستخدامه، إلى جانب مشاريع تشمل الطاقة النووية، وطاقة المد والجزر، والوقود الحيوي، وتطبيقات تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS).

6 صناعة الأسماك

نسعى إلى إدخال مشاريع مثل الزراعة المائية، والصيد البحري، والمعالجة المكثفة للمنتجات المائية، والتجارة الحديثة، والسياحة والترفيه المرتبط بالصيد، والمستحضرات الصيدلانية الحيوية البحرية، والخدمات اللوجستية المبردة، والمعدات المتقدمة، والخدمات التقنية المتطورة.

7 السياحة البحرية والثقافية

نتطلع إلى تطوير مشاريع متعددة مثل المنتجعات عالية الجودة، والرياضات الترفيهية، والمعالم السياحية البحرية، وأماكن لممارسة التأمل والاهتمام بالصحة، والسياحة الرقمية والثقافية، بهدف إنشاء منطقة ساحلية حضرية فريدة من نوعها وبناء مدينة الموسيقى، ومدينة الفعاليات الرياضية، ومدينة استوديوهات لتصوير الأفلام.

8 الخدمات اللوجستية للموانئ والشحن والخدمات البحرية

نستهدف استقطاب نوعين من المشاريع اللوجستية للموانئ والشحن، وهما: خدمات الموانئ وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى خمسة أنواع من مشاريع الخدمات البحرية، وهي: التوريد في مناطق الرسو، وخدمات البحارة، وتجارة السفن، وصيانتها، وتمويل الشحن.

9 صناعة الطيران الحديثة

نسعى لجذب مشاريع تصنيع وتجميع المعدات مثل الطائرات بدون طيار، ومعدات الطيران العامة، ومعدات المطارات، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية ذات الصلة مثل تسليم الطائرات، والتأجير المالي، والتدريب على الطيران.

مركز تشجيع الاستثمار لمدينة تشوشان

http://zsinvest.zhoushan.gov.cn

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2558908/photo.jpg