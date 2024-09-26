مركز جونز هوبكنز أرامكو الطب (JHAH) يبرم شراكة تعاون مع شركة TruDoc Healthcare لتحويل تجربة المرضى من خلال تقديم "خدمات المستشفيات في المنزل" المبتكرة

الظهران، السعودية، 26 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أبرم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) اتفاقية شراكة تعاونية مع شركة TruDoc Healthcare لتعزيز رعاية المرضى من خلال توسيع نطاق برنامج Care Anywhere. وتجمع هذه الشراكة بين خبرة شركة TruDoc في مجال تقدم خدمات المستشفيات في المنزل والرعاية الصحية عن بُعد، والتزام مركز JHAH الدائم بالتميز الطبي، ويُعَدّ هذا التعاون علامة فارقة في المملكة نحو تقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض للجميع.

From left: Aiman Shalabi, Dr. Michael Walsh, and Asad Khan celebrate a groundbreaking partnership transforming healthcare in Saudi Arabia

وتقدِّم هذه الشراكة، التي تساهم في تدشين عصر جديد من الرعاية، نهجًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية، مما يوفر لمرضى مركز JHAH استشارات رقمية متكاملة وخدمات طبية منزلية. ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية عبر تقديم خدمات طبية عالية الجودة مباشرة إلى منازل المرضى.

وتعليقًا على هذا المشروع، قال الدكتور Michael Walsh، الرئيس التنفيذي CEO لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH): "يمثل هذا المشروع لحظة محورية في مهمتنا في مركز JHAH نحو تطوير وإضفاء الطابع الشخصي على الرعاية الصحية. إن خدماتنا الموسعة للرعاية الصحية عن بُعد، التي تم إطلاقها في عام 2023، تقدم الآن رعاية أولية شاملة على مدار الساعة، الأمر الذي يزيل من أمام المرضي العديد من الحواجز والمعيقات على غرار السفر وأوقات الانتظار، ويتيح اندماج الرعاية بشكل سلس في حياة مرضانا. فمع هذا التطور الأخير، نُمكّن المرضى من الانتقال من المستشفى إلى المنزل مع الحفاظ على الوصول إلى خدمات رعاية طبية استثنائية على نحو مستمر. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بضمان توفير أعلى معايير التميز الطبي مباشرةً في منازل مرضانا، بدعم من فريق محترف وتقنيات متطورة".

وبخبرة تزيد عن عقد من الزمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجلب شركة TruDoc Healthcare خبراتها في مجالات الرعاية الصحية عن بُعد، وملاحظة المرضى عن بُعد، والرعاية المنزلية. ويُعَدّ مركز القيادة الطبي المتطور، الذي يقوده أطباء أكفاء، جزءًا أساسيًّا من هذه الخدمة، حيث يقدم ملاحظة حية للمرضى ورعاية شخصية لهم. ويمكن للمرضي الآن، من خلال الاستفادة من الخبرة الطبية الواسعة لمركز JHAH والنهج الذي يضع المريض في المقام الأول، الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الأولى من منازلهم بكل سهولة وأريحية.

ومن جانبه، صرح أسد خان، الرئيس التنفيذي CEO لشركة TruDoc Healthcare في السعودية، قائلاً: "رؤيتنا في TruDoc تتمثل في تجاوز النماذج التقليدية للرعاية الصحية، عبر تقديم نهج متطور يضع المريض على قائمة الأولويات. وتُجسد الشراكة المُبرمة بيننا وبين مركز JHAH هذه الرؤية من خلال تقديم تجربة رعاية صحية استثنائية للمرضى في منازلهم، حيث نوفر لهم خدمات متطورة للرعاية المنزلية عن بُعد وخدمات الطب عن بُعد، مما يضمن حصولهم على رعاية صحية شاملة على مدار الساعة. وقد صُممت هذه الإستراتيجية لتوفير مجموعة متكاملة من الحلول الصحية، بدءًا من الرعاية الروتينية والدعم النفسي إلى الاستشارات الطارئة، مع التميز والدقة والاهتمام الذي يُعرف به كل من مركز JHAH وشركة TruDoc".

يتيح التعاون بين مركز JHAH وشركة TruDoc Healthcare نشر خدمات الرعاية المنزلية المترابطة بسلاسة ويسر، والمزودة بقدرات متطورة للملاحظة عن بُعد. يضمن هذا النموذج الهجين توفير رعاية مستمرة وعالية الجودة، حيث يتم تقديم الدقة الطبية على مستوى المستشفيات داخل المنزل، مع توسيع الخدمات الطبية عن بُعد لتشمل الوصول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يتيح تقديم رعاية صحية مريحة وعلى طراز الخدمة الشخصية.

يمكن للمرضى الوصول إلى هذه الخدمة المتميزة من خلال عمليات الإحالة التي يجريها أطباؤهم المتخصصون، مما يتيح لهم الخروج المبكر من المستشفى والحفاظ على رعاية صحية بدقة طبية على مستوى المستشفيات في المنزل. وتهدف المرحلة الأولية من البرنامج إلى توفير 8,000 سرير سنويًّا وخدمة الآلاف من المرضى، مع خطط للتوسع لتغطية مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الأمراض المعدية، وأمراض القلب، ورعاية المسنين، ورعاية المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن تُحْدِث هذه الشراكة تأثيرًا كبيرًا في قطاع تقديم الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال تقليل حالات دخول المستشفى، وتحسين نتائج المرضى، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة ونوعية الحياة.

النقاط الرئيسية للشراكة:

• التميز السريري في المنزل: تقدم هذه الشراكة رعاية طبية بجودة المستشفيات مباشرةً إلى منازل المرضى، حيث تجمع بين أفضل الخبراء الطبيين وخطط علاج مخصصة، تُنفَّذ بدقة وإنسانية.

• إعادة تعريف مفهوم الرعاية الصحية عن بُعد والملاحظة الطبية: إن دمج الأنظمة المتطورة للملاحظة عن بُعد مع التقنيات المبتكرة أمر يدعم الرعاية المستمرة للمرضى ويعزز نتائج الرعاية الصحية.

• نموذج تقديم الرعاية المستمرة: يتضمن النموذج الجديد للرعاية دمج المعرفة الطبية الشاملة مع قدرات الطب عن بُعد والملاحظة عن بُعد، مما يخلق استمرارية استجابة في تقديم الرعاية تلبي الاحتياجات الصحية الفورية والمستقبلية.

• رعاية منزلية شخصية قائمة على الأدلة: تُصمم خطط العلاج بدقة بناءً على بروتوكولات طبية قائمة على الأدلة، ومخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية الفريدة لكل مريض، مما يضمن توفير رعاية شخصية في المنزل.

نبذة عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)

يُعتبر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) إحدى أبرز المنظمات الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي في طليعة الابتكار والتميز الطبي. ويقدم مركز JHAH نهجًا متكاملاً للرعاية الصحية يجمع بين الأبحاث الطبية الرائدة والرعاية الموجهة نحو المرضى. مع الالتزام بالجودة والاستدامة، يوفر مركز JHAH مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية، بدءًا من الرعاية المتقدمة للمرضى المقيمين إلى خدمات العيادات الخارجية وبرامج الصحة المجتمعية، كما يركز المركز على الطب الوقائي وتحسين خدمات الصحة على نحو مستمر، مما يعكس التزامه بتقديم رعاية صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.jhah.com

نبذة عن TruDoc Healthcare

تُعتبر TruDoc Healthcare شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد وتقديم خدمات المستشفيات في المنزل في دول مجلس التعاون الخليجي GCC، حيث تقدم نهجًا يعتمد على "الرعاية الافتراضية أولاً" في تقديم الخدمات الصحية، مما يضمن توفير خدمات عالية الجودة وسهلة الوصول. وتوفر شركة TruDoc Healthcare استشارات متخصصة على مدار الساعة، ورعاية قائمة على الأدلة، وسجلات طبية مركزية، حيث تعطي الأولوية لاحتياجات المريض مع الاستفادة من أحدث التقنيات. وتركز الشركة على إمكانية الوصول والجودة والفعالية من حيث التكلفة، سواء أكانت الخدمات المقدمة افتراضيًّا، أم في المنزل، أم في العيادة حسب الحاجة، مما يساهم في إعادة تشكيل مفهوم تقديم الرعاية الصحية وتعزيز الرفاهية العامة.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.trudocgroup.com

للتواصل الإعلامي:

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