مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يكشف النقاب عن أحدث إضافة إلى مبان منشأة العين الطبية بما يعزز سبل الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

يأتي افتتاح المبنى الجديد ليشكل قفزة نوعية في مسيرة مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل (CMRC) نحو الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى في منشأته المتطورة في مدينة العين، مرسيًا بذلك معيارًا جديدًا للتميز في مجال الرعاية الصحية.

العين، إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل (CMRC) ، وهو الجهة الرائدة في مجال إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في منطقة مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن تدشين أحدث مباني مرافقه، وهو: المبنى رقم (3)، في منشأته المتواجدة بمدينة العين. وتكتسب مرحلة الانتهاء من مشروع التوسعة هذا أهميتها من كونها خطوة كبيرة تسهم في تحسين الرعاية المقدمة للمرضى في إطار البنى التحتية الحالية لمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل. وقد أُقيم حفل الافتتاح يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، ليبرز هذا الحدث لكونه علامة فارقة في مسيرة مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل نحو تحسين الرعاية المقدمة للمرضى وجودة تجربتهم.

Cambridge Medical & Rehabilitation Center Senior Leadership Team at the inauguration ceremony

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تتخذ المنشأة الطبية الحديثة ذات الموقع الإستراتيجي مقرًا لها في مدينة العين، وإذ تجسد التزام مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بإحداث تطور في خدمات التأهيل الإصابات الحادة في مختلف أرجاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص. ويضم المبنى المشيد حديثًا 13 غرفة للمرضى الداخليين مصممة بدقة لكي تناسب حجم الطلب المتزايد على هذه الخدمات الفريدة. فضلًا عن ذلك، أسهم المبنى في توسعة حجم قسم العيادات الخارجية لدينا بمقدار 13 غرفة علاج لتقديم خدمات العيادات الخارجية للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج اضطراب النطق واللغة، وبرنامج كوزيافكين لعلاج المرضى المصابين بالشلل الدماغي. ومن شأن عملية التوسعة هذه رفع الطاقة الاستيعابية لأسِرة مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل إلى 295 سريرًا، إذ توفر منشأة العين 109 أسِرة، فيما توفر منشأة أبوظبي 106 أسِرة، ويوفر مركز المضيف، وهو الإضافة الجديدة مؤخراً في عائلة مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، 80 سريرًا. ويواصل مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل الارتقاء بجودة خدماته المقدمة من خلال التركيز على النمو المستمر، الأمر الذي يعزز مكانته بوصفه جهة رائدة في مجال تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد.

أوضح الدكتور هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، أن "مهمة المركز هي تحسين جودة الحياة، ويتضح ذلك من خلال التشديد على تبني أفضل الممارسات العالمية، وإضافة قيمة للمرضى وعائلاتهم ، وتوسيع نطاق خدماته وسبل الوصول إليها. و من الأمور المركزية في هذه المهمة هي الالتزام الثابت بتمكين الموظفين ومشاركتهم بالتطور وإرضائهم، مما يضمن أن كل فرد في عائلة مركز كامبريدج جاهز لتفديم أعلى مستويات من الرعاية الصحية و الدعم لمرضانا وأسرهم".

وتزامنًا مع الافتتاح الرسمي وبدء استقبال المرضى، يؤكد مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، من خلال هذا الإنجاز، التزامه بالارتقاء والتميز في تقديم الرعاية الصحية وتحسين تجارب المرضى. ويبدأ مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بهذا الافتتاح فصلًا جديدًا من مسيرته نحو التوسع والابتكار، مع تأكيده على أن أخلاقياته ومقوماته الأساسية لا تزال متجذرة في سعيه الدؤوب لخدمة المرضى على أفضل وجه والارتقاء بمستوى جودة حياتهم. كما يتجسد تفاني مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في افتتاح المبنى الجديد لمنشأة العين؛ إذ أنه أعاد تعريف معايير الرعاية الصحية ووضع معايير جديدة في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

بفضل سجل الأعمال الناجح الذي يشمل برامج تأهيلية وخدمات رعاية صحية للمرضى الداخليين والعيادات الخارجية وبرامج الرعاية الصحية المنزلية، يستمر مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل تقديم خدماته التي تعدت 2,200 مريض داخلي، فضلًا عن تسهيل إجراء أكثر من 170,000 زيارة فريدة للمرضى في العيادات الخارجية. إن السجل الحافل الذي يصدى به تاريخ المركز يعزز سمعته الممتازة، حيث حقق معيارًا مرجعيًا يتمثل في نسبة رضا المرضى التي وصلت إلى 92%، مع تحقيقه 30 نقطة في مقياس الاعتماد الوظيفي، ومعدل خروج للمرضى متميز يتجاوز نسبة 85%.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cmrc.com أو التواصل مع الدكتور/ إيهاب الغنيمي، رئیس الأعمال التنفیذي للمجموعة عبر [email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2429874/Cambridge_Medical_Rehabilitation_Center_Leadership_Team.jpg