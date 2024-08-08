مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يحصل على الاعتماد من لجنة إعتماد مرافق إعادة التأهيل لبرامج تأهيل السكتة الدماغية والرعاية طويلة الأمد للحالات الحرجة

مع التركيز على استمرارية الرعاية، يحصل المركز على اعتمادات جديدة تركز على جودة الرعاية والنتائج

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، المزود الرائد لإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يضمن "استمرارية الرعاية" لمرضاه، اليوم أن مرافقه في الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي والعين حصلت على اعتماد لمدة ثلاث سنوات من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل لبرامج تأهيل السكتة الدماغية والرعاية طويلة الأمد للحالات الحرجة. تم منح الاعتماد، وهو الأكثر شهرة واستراتيجية من نوعه لمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية لإعادة التأهيل، لبرنامج إعادة التأهيل التخصصي للسكتة الدماغية وبرنامج الرعاية طويلة الأمد للحالات الحرجة التابعين للمؤسسة، بالإضافة إلى إعادة الاعتماد لجميع برامج إعادة التأهيل للبالغين والمراهقين والأطفال لكل من المرضى الداخليين والخارجيين.

Cambridge Medical & Rehabilitation Center Accredited by The Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities for Stroke Specialty and LTAC Programs

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مع هذين الاعتمادين الجديدين، أصبح مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يتميز الآن بامتلاكه لأكبر عدد من الاعتمادات من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بإجمالي ثماني اعتمادات فريدة. وهي تشمل إعادة تأهيل المرضى البالغين الداخليين، وإعادة تأهيل المرضى الأطفال الداخليين، وإعادة تأهيل المرضى المراهقين الداخليين، وإعادة تأهيل المرضى البالغين الداخليين المصابين بالسكتة الدماغية، وإعادة تأهيل المرضى البالغين الداخليين في الرعاية طويلة الأمد للحالات الحرجة ، وبرامج إعادة تأهيل البالغين ، وإعادة تأهيل الأطفال ، وإعادة تأهيل المراهقين في العيادات الخارجية.

يلعب برنامج الرعاية طويلة الأمد للحالات الحرجة دورًا حاسمًا في ضمان استمرارية الرعاية للمرضى، مما يخفف بشكل كبير من الضغط على سعة أسرة المرضى الداخليين في المستشفيات والمرافق الصحية في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، مع الحصول على الاعتماد المرموق لإعادة تأهيل المصابين بالسكتة الدماغية، يطمح مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل إلى أن يصبح مركز التميز لإعادة تأهيل المصابين بالسكتة الدماغية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستند هذا الطموح إلى خبرته الواسعة التي اكتسبها على مدى السنوات العشر الماضية في قطاع إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في المنطقة.

وتتضمن برامج إعادة التأهيل المتخصصة في السكتة الدماغية والرعاية طويلة الأمد للحالات الحرجة فرق إعادة تأهيل طبية متخصصة بما في ذلك أطباء وحدة العناية المركزة، وأطباء التخدير، وأطباء الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، وأطباء الطب الباطني، والأطباء العامين، وفرق التمريض الماهرة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وأخصائيي العلاج الوظيفي، وأخصائيي أمراض النطق واللغة، وإخصائيى علم النفس، ومديري الحالات، وفرق تجربة المريض، والعاملين الاجتماعيين. كما يساعد النهج الشامل المرضى على مكافحة المشكلات الصحية الناجمة عن السكتة الدماغية وأي انخفاض في القدرات قد يواجهونه بما في ذلك الخلل الإدراكي، ومشاكل النطق واللغة، والإعاقات الجسدية، وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية في المستقبل، وغيرها الكثير.

تعد لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل، وهي جهة اعتماد مستقلة غير ربحية للخدمات الصحية والإنسانية، ومقرها الولايات المتحدة، بمثابة المعيار الذهبي الدولي للاعتراف بالتميز في رعاية المرضى في فئات مثل إعادة التأهيل الشامل المتكامل للمرضى الداخليين والخارجيين، وإعادة التأهيل للمرضى المقيمين، وإعادة التأهيل الوظيفي، بالإضافة إلى إعادة التأهيل المتخصص للسكتة الدماغية.

واستندت لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل في اعتمادها إلى إثبات امتثال عالي المستوى من مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل للمعايير العالمية لهذه البرامج. وسلطت اللجنة الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه إدارة مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل والفرق الطبية في تحقيق نتائج سريرية استثنائية لمرضى السكتة الدماغية الذين تم قبولهم في مرافقها. وقد تعزز قرار اللجنة من خلال جوانب متعددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المرافق الجذابة والمُعتنى بها جيدًا والتي تلبي الاحتياجات الشخصية لكل مريض، وإشراك المرضى والأسر في خطة الرعاية والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف، والنظام الفعال الموجود لتوثيق وقياس وتتبع نتائج إعادة التأهيل، والموظفين المدربين ذوي الخبرة الاستثنائية الذين يمكنهم التعامل مع جميع المرضى بكافة متطلباتهم، ونهج التجربة الشاملة المميزة للمريض والتي تجعل المرضى وأسرهم يشعرون بأن مركز كامبريدج هو بيتهم الثاني.

وقد علق الدكتور هاوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، على هذا الإنجاز قائلاً: "مع تحقيقنا لهذا الإنجاز، أهنئ جميع العاملين في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل على إنجازهم المستحق الذي لم يكن ليحدث اليوم لولا عملهم الجاد والتزامهم برعاية مرضانا واستعادة الأمل في مستقبل أفضل. يعد مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل رائدًا في قطاع الرعاية الصحية لتحقيق معايير جديدة تمثل التزامنا برعاية عالية الجودة على مستوى عالمي وتوفير قيمة كبيرة لأفراد مجتمعاتنا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

ويؤكد هذا الإنجاز على التزام المؤسسة بتقديم خدماتها وضمان رعاية عالية الجودة على مستوى عالمي لمرضاها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويدعم هذا الالتزام نهج المؤسسة لضمان مزيج ديناميكي من التوسع الجغرافي وتنويع الخدمات في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.cmrc.com أو الاتصال بالدكتور إيهاب الغنيمي، الرئيس التنفيذي للأعمال للمجموعة على [email protected]

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