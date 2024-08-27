مزاد أزياء المشاهير Bold Luxury: إعادة تعريف الأسلوب والاستدامة التي قدمتها مزادات جوليان

يضم المزاد هيرميس بيركين، وفينتاج ماكوين، وشانيل، ولويس فويتون، وليدي غاغا، وسارة جيسيكا باركر، وكاردي بي، وتصميمات حصرية من بوب ماكي والمزيد. مزاد مباشر في فندق بينينسولا بيفرلي هيلز، 24 شتنبر/أيلول

JULIEN'S AUCTIONS PRESENTS BOLD LUXURY

بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 27 غشت/آب، 2024 /PRNewswire/ - من المقرر أن يغيّر مزاد Bold Luxury، الذي تقدمه وتطلقه اليوم دار جوليان للمزادات الشهيرة عالمياً، مشهد مزادات الأزياء من خلال حدث فريد من نوعه في فندق بينينسولا بيفرلي هيلز، حيث سيتم عرض قطع نادرة ومبدعة من بعض أشهر المشاهير وأيقونات الموضة في العالم. سيعرض هذا المزاد المرتقب مزيجًا انتقائيًا من قطع هيرميس بيركن النابضة بالحياة، وماكوين العريقة، وشانيل، ولويس فيتون، وبوتشي، إلى جانب العديد من القطع الأسطورية الأخرى.

تمثل هذه المجموعة المنتقاة بعناية مثالاً للجرأة والإبداع والاستدامة. يقول مارتن نولان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لدار جوليان للمزادات: "يسعدنا أن نطلق مزاد أزياء الخريف Bold Luxury للمشاهير في دورته الافتتاحية". "بصفتنا روادا في مجال تذكارات المشاهير، فإننا نفخر بإدارة القصص من خلال مزاداتنا".

وتضيف غابريلا شوارتز، رئيسة تطوير الأعمال والفخامة والأزياء في دار جوليان للمزادات: "يعمل مزاد Bold Luxury على إحداث ثورة في عالم مزادات الأزياء مع هذه المجموعة الفريدة من الكنوز النادرة. كل قطعة ليست مجرد قطعة من التاريخ والتألق، بل هي أيضًا استثمار استثنائي لعشاق الموضة وهواة جمع التحف المميزين على حد سواء."

تشمل القطع البارزة في المزاد:

قلادة ليدي غاغا الشهيرة المصنوعة من الكوارتز الكريستالي من تصميم كين بوروتشوف، والتي ارتدتها أثناء ترويج لألبومها Chromatica .

حذاء سارة جيسيكا باركر ذو الكعب العالي الوردي وسوار ديور المبهر من Sex And The City .

فستان عيسى راي المخملي الوردي من تصميم مارك بووير، والذي ارتدته في العرض الأول لفيلم باربي ( (2023 Barbie .

أصفاد كاردي بي المصنوعة من الفضة الإسترلينية، والتي تمت صناعتها يدويًا لتظهر على غلاف مجلة Elle في عام 2020.

غطاء رأس يوليوس قيصر من Bad Bunny من تصميم Mordekai ، ظهر به على غلاف مجلة Playboy .

تتضمن المجموعة أيضاً حقائب يد هيرميس بيركين النادرة والأصلية المصنوعة من جلد التمساح وغيرها من القطع الأيقونية الأخرى من أمثال قطع آن هاثاواي وبوب ماكي وأندريه ليون تالي.

يقول المصمم بوب ماكي: "إن قوة الموضة هي سرد قصة، وإثارة العاطفة، وخلق لحظات لا تنسى". "إن تنسيق اختياراتي من أجل Bold Luxury يجمع بين القطع التي تجسد التألق والإبداع والأناقة الخالدة."

يفتح باب التسجيل والمزايدة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء 27 غشت/آب 2024، وسيُختتم بفعالية مزاد مباشر يوم الثلاثاء 24 شتنبر/أيلول 2024 في فندق بينينسولا بيفرلي هيلز. التسجيل والمزايدة متاحين على موقع مزادات جوليان الإلكتروني (www.juliensauctions.com).

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2489047/Juliens_Auctions_Bold_Luxury.jpg