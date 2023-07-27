مزاد استلام شركة Mafic USA LLC

روكينغهام، نورث كارولاينا، 27 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- في 22 غشت/آب 2023، ستجري شركة Iron Horse Auction Co., Inc. من روكينغهام، نورث كارولاينا، مزاد مختوم من جزأين لجميع أصول Mafic USA LLC.

تشتمل الأصول على أحدث مرافق تصنيع البازلت بمساحة +/- 45780 قدم مربع على +/- 5.09 فدان ومجاور +/- 7.59 فدان. يقع المرفق في 119 ميترولينا دكتور، شيلبي، نورث كارولاينا 28150. تتكون الممتلكات الشخصية المدرجة في البيع من جميع الآلات والمعدات المتعلقة بإنتاج ألياف البازلت، والبطانات البلاتينية والروديوم/المعادن السائبة، ومخزون الصخور البازلتية، ومخزون الألياف البازلتية.

عينت محكمة الأعمال في نورث كارولينا ريتشارد س. رايت من شركة Moon Wright & Houston، PLLC كمستلم عام لشركة Mafic USA LLC في 11 ماي/أيار 2023. احتفظ المستلم بِـIron Horse لإجراء عملية تصفية منظمة.

يقول ويل ليلي، وهو مسؤول تنفيذي في Iron Horse: "إنه لشرف عظيم أن أمثل المستلم في هذه الصفقة المهمة للغاية. نشعر أن عملية التصفية المنظمة المصممة خصيصًا هي فرصة نادرة لشراء مصنع بازلت يمكن تشغيله بشكل أسرع بكثير من مشروع ناشئ. هذا المرفق هو حقًا منشأة متطورة لتصنيع الألياف البازلتية اكتسبت بالفعل اهتمام الأطراف الدولية النشطة في هذه الصناعة."

لمزيد من المعلومات حول عملية البيع، المرجو زيارة ironhorseauction.com/auction/mafic-68144/details أو اتصل على 2248 997 800.

للمقابلات، اتصل بـ:

ويلي ليلي 9300 985 704 1+ أو

[email protected]

Iron Horse Auction Company, Inc.

174 طريق المطار

روكينجهام، نورث كارولاينا 28379

2248 997 910

www.ironhorseauction.com

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