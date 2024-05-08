مسؤولو شركة Engro يعلنون براءتهم في قضية الغاز الطبيعي المسال في باكستان

لاهور، باكستان, 8 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- في حكم نهائي صدر أمس (6 مايو 2024)، برأت محكمة المُساءلة في باكستان بعض كبار المسؤولين وقادة الشركات في البلاد في دعوى قضائية نُشرت على نطاق واسع، شملت رئيس شركة Engro، حسين داود، ومدير شركة Engro، عبد الصمد داود، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Engro، الشيخ عمران الحق؛ وآخرين. لم يتم العثور على أي أدلة تُثبت أي مخالفة للقانون أو خسارة غير قانونية للخزانة الوطنية الباكستانية.

القضية التي بدأها مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني (NAB)، تتعلق بمنح عقد محطة الغاز الطبيعي المسال لشركة Engro، وهي مجموعة صناعية، في عام 2014. زعم مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني أنه تم منح العقد بدون شفافية؛ ومع ذلك، في قضية استمرت ست سنوات، لم يتم العثور على أي دليل على الفساد، وتم إسقاط القضية في النهاية وتبرئة جميع المتورطين. في الحكم النهائي، توصل كل من مجلس المحاسبة الوطني الباكستاني ورئيس المنظمة كل على حدة إلى أنه "لم يحدث أي مخالفة أو مكاسب أو خسائر غير قانونية للخزانة الوطنية".

وقال متحدث باسم شركة Engro: "ترحب شركة Engro بهذا القرار الذي طال انتظاره من محكمة المساءلة. سعت شركة Engro دائمًا إلى التصرف بطريقة عادلة تتسم بالشفافية في جميع التزاماتها التجارية والمهنية. على مدار العقود الستة الماضية، قامت الشركة ببناء سمعتها من خلال التركيز القوي على حوكمة الشركات الفعالة والأخلاق والنزاهة، والامتثال لقوانين كل بلد نعمل فيه.

"ما تزال Engro ملتزمة بتقدم باكستان من خلال السعي لحل بعض القضايا الأكثر أهمية في البلاد. نأمل أن يؤدي هذا الحكم إلى استعادة ثقة المستثمرين الضرورية في القطاع الخاص والنظام القانوني في باكستان.

"خلال أوقات الاختبار هذه، تشعر الشركة بالامتنان للدعم الذي تلقته من موظفينا وأصحاب الأسهم والشركاء الذين آمنوا بنا وعملوا معنا".

كانت محطة Engro Elengy، أسرع محطة تم إنشاؤها في العالم، جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للطاقة في باكستان منذ عام 2015، عندما واجهت البلاد نقصًا شديدًا في الطاقة. وهي توفر 15٪ من إجمالي الغاز في باكستان للمنازل والشركات في البلاد. منذ إنشائها، ساعدت الشركة باكستان من توفير أكثر من 3 مليار دولار أمريكي من خلال استبدال واردات زيت الفرن.