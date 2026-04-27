مستجدات أعمال إنشاء ريفييرا ريزيدنسيز أبوظبي: ميريد تتقدم في أعمال الأساسات العميقة في مشروعها على الواجهة البحرية بجزيرة الريم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ميريد عن محطة إنشائية بارزة في ريفييرا ريزيدنسيز، مشروعها الرئيسي على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، مع دخول المشروع مرحلة أعمال الأساسات العميقة وأعمال الخوازيق.

عقب استكمال أكثر من 60% من الأعمال التمهيدية، بما في ذلك الجدران التوجيهية، وتدعيم جوانب الحفر، والركائز المتجاورة، وتحسين التربة في كلتا المنطقتين، انتقل المشروع الآن إلى مرحلته الإنشائية التالية. تبرز هذه المحطة الزخم المتواصل في سوق العقارات على الخارطة في أبوظبي، وتعزز ثقة المستثمرين في مشاريع التطوير العقاري الراقية على الواجهة البحرية.

يقع ريفييرا ريزيدنسيز ضمن سوق أبوظبي العالمي، وقد صممه Herzog & de Meuron، وهم معماريون حائزون على جائزة بريتزكر، ومن المقرر أن يصبح أحد أكثر العناوين السكنية على الواجهة البحرية تميزاً في العاصمة.

وسيضم المشروع أكثر من 400 شقة و11 فيلا حصرية، تشمل فللاً سماوية، وفللاً مطلة على البحر، وشقة بنتهاوس، إلى جانب حدائق منسقة وممشى على الواجهة البحرية يضم مجموعة مختارة من المقاهي وخيارات تناول الطعام ومتاجر بوتيك، بما يواكب الطلب المتزايد على أسلوب حياة على طراز المنتجعات في أبوظبي، ويعزز مكانته ضمن المشاريع التي تضم بعضاً من أكثر الفلل الفاخرة تميزاً في أبوظبي.

تتواصل أعمال البناء وفق الجدول الزمني، بدعم من التنسيق الوثيق بين المقاول إن إس سي سي إنترناشيونال والاستشاري دار الهندسة. سجّل المشروع حتى تاريخه أكثر من 85,000 ساعة عمل آمنة، من دون أي حوادث مهدرة للوقت، بما يعكس معايير قوية في السلامة والتنفيذ.

بحسب Michael Belton، فإن هذه المحطة تعكس القوة التشغيلية ومرونة السوق على حد سواء:

"تأتي هذه المحطة نتيجة مباشرة لجودة الفرق العاملة لدينا على أرض الواقع، لكنها تمثل أيضاً دليلاً على مرونة القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتواصل أبوظبي على وجه الخصوص استقطاب استثمارات جادة وطويلة الأجل. وقد وُضع تصور هذا المشروع منذ البداية ليكون قادراً على الصمود أمام اختبار الزمن. ولم يتغير هذا الطموح، كما لم يتغير التزامنا بتنفيذه."

ويتماشى التقدم الإنشائي مع الأهداف الأوسع لخطة أبوظبي 2030، التي تركز على النمو الحضري المستدام، والشفافية، واستقرار الاستثمار. وتواصل التحسينات التنظيمية الأخيرة في القطاع العقاري على مستوى الإمارة تعزيز حوكمة السوق ودعم ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

ويستند ريفييرا ريزيدنسيز إلى فريق معترف به عالمياً يضم Herzog & de Meuron، وإن إس سي سي إنترناشيونال، ودار الهندسة، وMichel Desvigne Paysagiste، مما يعزز تركيز ميريد على مشاريع التطوير عالية الجودة على الواجهة البحرية في أبوظبي.

ومع تقدم أعمال البناء، يواصل المشروع ترسيخ مكانته بوصفه معياراً للعقارات السكنية الفاخرة على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، بما يسهم في تطور المشهد السكني في أبوظبي.

نبذة عن ميريد:

ميريد شركة تطوير عقاري دولية ترسي ملامح عصر جديد من أسلوب الحياة الفاخر. وتبني العلامة شراكات قوية مع نخبة المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات، انطلاقاً من التزام مشترك بقيمها، وحرصاً على ابتكار تجارب أسلوب حياة غامرة، تدمج بين عالم السيارات واليخوت والعافية والرياضات النخبوية والموضة ضمن مجتمعات فائقة الفخامة تنبض بالحيوية. ويعمل فريقها الدولي من الخبراء ذوي الرؤى المستقبلية، مدفوعاً بالتعاون الاستراتيجي، على تطوير القطاع العقاري واستكشاف مفهوم ثوري للمساكن التي تحمل علامة تجارية، بهدف إحداث تحول في أسلوب العيش الحضري ووضع معايير جديدة في القطاع العقاري الدولي.

للتواصل الإعلامي:

اسم الشركة: ميريد

البريد الإلكتروني: [email protected]

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

الموقع الإلكتروني: https://mered.ae/