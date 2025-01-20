مستشفى San Raffaele (ميلانو، إيطاليا): نتائج جديدة واعدة من أول مريض يخضع لزراعة محفز الأعصاب الشوكية. بروتوكول جديد لتحفيز الأعصاب الشوكية بالتردد العالي يمنح الأمل في استعادة الحركة وتقليل التشنجات العضلية

الدراسة، المنشورة في مجلة Science Translational Medicine، تحمل توقيع أطباء وباحثين من مستشفى IRCCS San Raffaele، وجامعة Vita-Salute San Raffaele في ميلانو، وجامعة Scuola Superiore Sant'Anna في بيزا.

مدينة ميلانو, 15 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- حصل فريق من الأطباء والباحثين من مستشفى IRCCS San Raffaele، وجامعة Vita-Salute San Raffaele في ميلانو، ومهندسون بيولوجيون من جامعة Scuola Superiore Sant'Anna في بيزا - على نتائج واعدة في علاج إصابات الحبل الشوكي، وذلك بفضل بروتوكول مبتكر يعتمد على التحفيز الكهربائي عالي التردد فوق الجافية (epidural). الدراسة، المنشورة في مجلة Science Translational Medicine، أظهرت أن هذه التقنية تقلل بشكل كبير من تشنج العضلات، وتحسن الوظائف الحركية لدى المرضى بإصابة في الحبل الشوكي.

Intervention scheme

ركزت الأبحاث على اثنين من المرضى بإصابات غير كاملة في الحبل الشوكي، والذين استعادا مهاراتهما الحركية خلال عام 2023. وقد تحقق ذلك بفضل زراعة محفز أعصاب الحبل الشوكي، وهو جهاز يُستخدم بالفعل في علاج الألم. قام الباحثون بتطبيق تحفيزات كهربية مستهدِفة بتردد عالٍ، والتي أدت إلى تحسين كبير في القوة العضلية، والقدرة على المشي، والتحكم الحركي لدى المرضى، إلى جانب استخدامها في برامج إعادة تأهيل محددة. كما أدى بروتوكول التحفيز المطبق إلى تقليل ردود الفعل المرضية، والانقباضات اللاإرادية التي تشكل أساس التشنج العضلي، وبالتالي حث الحركات الأكثر سلاسة وطبيعية.

تشنج العضلات

يمكن لأمراض الجهاز العصبي المركزي، مثل إصابات الحبل الشوكي الرضحية التي تؤثر على الاتصال مع الدماغ، أن تسبب صعوبة في المشي، وشللًا في الأطراف، فضلًا عن تشنج العضلات - وهو تحفيز متقطع أو مستمر لانقباض العضلات يؤدي إلى تيبس عضلي لاإرادي وتشنجات. يقلل التشنج العضلي بشكل كبير من الوظائف الحركية، ويؤثر على ما يقرب من 70% من المرضى بإصابات في الحبل الشوكي. أظهرت الدراسات الحديثة أن تطبيق التحفيز الكهربائي على الحبل الشوكي المصاب هو إستراتيجية واعدة لاستعادة القدرة على المشي. تُطبق حاليًا بروتوكولات التحفيز الكهربي بتردد منخفض للتخفيف من التشنج العضلي، لكنها تُظهر تأثيرًا محدودًا لدى المرضى بتشنجات عضلية.

الدراسة

كان لدى المريضين في الدراسة الحالية إصابة رضحية في الحبل الشوكي: وفي عام 2023، تلقيا زراعة مبتكرة لجهاز المحفز الكهربي للحبل الشوكي، وبعد فترة طويلة من إعادة التأهيل في الوحدة بقيادة الدكتور Sandro Iannaccone، مكنهما الجهاز من استعادة قدرتهما على المشي. أظهر كلا المريضين تحسنًا كبيرًا في قدراتهما الوظيفية، كما سار أحدهما لمسافة 175 مترًا دون تفعيل التحفيز.

شارك المريضان في برنامج إعادة تأهيل مكثف، يدمج بين التحفيزات منخفضة وعالية التردد مع تمارين حركية. لاحظ فريق البحث أن التحفيز عالي التردد للحبل الشوكي هو تقنية آمنة لتثبيط فرط النشاط المرضي للدوائر الشوكية دون التسبب في أي انزعاج للمرضى.

يشرح Simone Romeni، المؤلف الأول للدراسة والباحث في مستشفى IRCCS San Raffaele وفي مدرسة École Polytechnique Federale of Losanna (EPFL)، قائلًا: "الحبل الشوكي يتفاعل بشكل طبيعي مع المحفزات. وهذا ضروري لردود الفعل السريعة العادية. عادةً ما يقوم الدماغ بموازنة هذه الاستجابة المفرطة، حيث يثبط الدوائر الحركية عندما لا يكون تنشيطها ضروريًا. إلا إنه في حالة إصابة الحبل الشوكي، يفقد المرضى تلك الرسائل المثبِطة القادمة من الدماغ التي تنظم فرط تفاعل الحبل الشوكي". ويضيف: "نحن نعتقد أن الترددات بالكيلوهرتز (أعلى بكثير من المستخدمة في الدراسات السابقة) المُطبقة في بروتوكول دراستنا تتداخل مع فرط النشاط المَرَضي في الحبل الشوكي، وبالتالي تمنع انتقاله إلى العضلات وبالتالي تقلل التشنجات".

الاستنتاجات

يوضح Silvestro Micera، الأستاذ في جامعة Scuola Superiore Sant'Anna، وفي جامعة Ecole Polytechnique Federale of Losanna (EPFL)، ومنسق الدراسة: "يمثل بروتوكول الحبل الشوكي الذي تم تطويره واختباره في هذه الدراسة مثالًا هامًا على الإمكانات الاستثنائية للهندسة العصبية المُطبقة في إعادة التأهيل العصبي. إن هذه النتيجة الأولى، بفضل التعاون المثمر مع الزملاء من San Raffaele، تضع حجر الأساس لتطوير تكنولوجيات جديدة في المستقبل تهدف إلى تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى تعزيز تأثير استخدام الفرص العلاجية الحالية".

أضاف Pietro Mortini، أستاذ متمرس في جراحة الأعصاب في جامعة Vita-Salute San Raffaele، ورئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى IRCCS San Raffaele، ومنسق الدراسة: "هذا إجراء جراحي آمن وفعال يوفر وجهة نظر جديدة في علاج المرضى بإصابات شديدة في الحبل الشوكي. إن الجمع بين التقنيات المتقدمة والنهج العلاجي الشخصي للتأهيل يقدم آفاقًا جديدة للتعافي الحركي، ويحدث ثورة في علاج إصابات الحبل الشوكي، ويحد من الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات الدوائية والجراحية المُستخدمة حاليًا".

اختتم البروفيسور Mortini بقوله: "ستتضمن الخطوات التالية مزيدًا من الدراسات السريرية على عدد أكبر من المرضى، بهدف تأكيد النتائج الأولية. ونحن نخطط لتوسيع نطاق هذه الدلائل لتشمل شتى الحالات المرضية السريرية التي سيتم تحديدها في الأشهر المقبلة. نحن على أعتاب حقبة جديدة واعدة لإعادة التأهيل العصبي الحركي. ونود أن نعبر عن امتناننا العميق للمرضى الذين وثقوا بنا".

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