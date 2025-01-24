مستقبل الصحة: شركة CARDONE VENTURES تتعاون مع REVIV لإطلاق أول نظام تغذية دقيق في العالم في المملكة المتحدة

مدينة لندن، 24 يناير 2025 /PRNewswire/ -- يسر Cardone Ventures، شركة الاستثمار وتنمية الأعمال بقيادة Brandon Dawson وGrant Cardone، الإعلان عن إطلاق أول نظام تغذية دقيق 10X حاصل على براءة اختراع في العالم ليكون في المملكة المتحدة، بالشراكة مع REVIV Global، الرائدة في مجال الصحة المخصصة والعلاج بالحقن الوريدي (IV). يمثل هذا الحدث الهام، أي إطلاق 10X Health، أول توسع لمحفظة شركة Cardone Ventures، خارج الولايات المتحدة، لتضع معيارًا عالميًا جديدًا للحلول الصحية المخصصة.

بفضل خبرة REVIV في العلاج بالحقن الوريدي (IV)، التي قدمت أكثر من 3 ملايين علاج حول العالم، مع تقنيات 10X Health المتطورة في علم الوراثة، يقدم هذا التعاون طريقة ثورية للأفراد لتحسين صحتهم ورفاهيتهم من خلال تكوينهم الجيني الفريد. يشكل إطلاق النظام في المملكة المتحدة الخطوة الأولى في خطة إستراتيجية للتوسع الدولي، مع خطط أخرى للتوسع إلى أسواق رئيسية أخرى حول العالم.

ثورة في الصحة مع معلومات جينية لا مثيل لها

يجمع اختبار 10X Precision Genetic بين التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لتحليل ما يصل إلى 20 مليون تغير جيني، مما يوفر رؤى غير مسبوقة حول البيانات البيولوجية للفرد بدقة تصل إلى 99.97%. تم تطوير النظام في النمسا من قبل عالم التكنولوجيا الحيوية الشهير الدكتور Daniel Wallerstorfer، الحاصل على الدكتوراه، ويُعتبر هذا النظام قمة تطور العلوم الصحية الدقيقة.

العملية بسيطة وغير جراحية: يقدم العملاء عينة مسحة فموية، يتم تحليلها في مختبر متطور باستخدام تقنية Micro Array لالتقاط 700,000 تغير جيني. يتم بعد ذلك توسيع التحليل باستخدام المعلومات الحيوية القائمة على الذكاء الاصطناعي ليشمل 20 مليون تغير جيني، مما يوفر تقريرًا مفصلًا وقابلًا للتنفيذ في غضون ستة أسابيع فقط.

يقدم التقرير الشامل الذي يتجاوز 400 صفحة معلومات حول التغذية، وإدارة الوزن، والعوامل المتعلقة بنمط الحياة، مثل:

استهلاك الكافيين وامتصاصه

الالتهابات وأداء الجهاز المناعي

حساسية الملح وضغط الدم

توزيع الدهون والحفاظ على العضلات

وغير ذلك المزيد.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات على: https://www.10xpns.com/en/

تغيير حلول الصحة والعافية

مع هذه النتائج في متناول اليد، يمكن للعملاء الوصول إلى أدوات صحية شخصية، تشمل:

مكملات 10X Precision : مكملات مبتكرة ومحضرة خصيصًا باستخدام كرات ميكروية حاصلة على براءة اختراع، مصممة لتحقيق امتصاص مثالي وتوافر بيولوجي لتحسين الهضم، والمناعة، وصحة البشرة، ومستويات الطاقة، ووظائف الأيض.

علاج الحقن الوريدي 10X Precision : العلاج الوريدي الوحيد المصمم باستخدام الملف الوراثي الفريد للفرد، مما يوفر أقصى درجات الرفاهية المخصصة. يمكن للعملاء حجز علاجهم الوريدي المخصص عبر رمز الاستجابة السريعة ( QR ) الموجود في تقريرهم، الذي يمكن الوصول إليه في أي عيادة REVIV أو 10X Health حول العالم.

قالت Sarah Lomas، الرئيس التنفيذي لشركة REVIV Global: "تقضي هذه الشراكة على التخمينات المتعلقة بالاتجاهات والتوجهات الصحية، لتحل محلها حلول مدعومة بالعلم ومبنية على البيانات، وتلبي احتياجات كل فرد بشكل فريد". "بفضل أكثر من عقد من البحث والتطوير، وتقديم 3 ملايين من علاجات الحقن الوريدي (IV)، مع دمج العلوم الجينية المتطورة، نحن نمكن الأشخاص من التحكم في صحتهم بطريقة لم تكن ممكنة من قبل. هذا هو مستقبل الصحة والعافية."

رؤية عالمية ذات تأثير محلي

قال Brandon Dawson، الرئيس التنفيذي لشركة Cardone Ventures و10X Health: "هذا الإطلاق يمثل خطوة ضخمة في تحقيق مهمتنا في إحداث ثورة في صناعة الصحة والعافية". "من خلال دمج تقنية الجينات الدقيقة من 10X مع الخبرة المثبتة لشركة REVIV في الحلول الصحية المخصصة والدقيقة، نقدم نظامًا لا مثيل له يمكّن الأفراد من تحسين صحتهم بدقة وإمكانية وصول غير مسبوقتين".

إطلاق النظام في المملكة المتحدة هو مجرد بداية لإستراتيجية عالمية طموحة تهدف إلى تقديم حلول صحية مخصصة ودقيقة إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Cardone Ventures

شركة Cardone Ventures، التي شارك في تأسيسها خبراء التوسع Brandon Dawson (الرئيس التنفيذي) وNatalie Dawson (رئيس الشركة)، إلى جانب شريكهم رجل الأعمال ومدير صناديق الاستثمار المعروف، Grant Cardone، هي شركة للاستشارات وإدارة الاستثمارات متخصصة في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع لتحقيق نمو استثنائي. برسالة تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من الأدوات والإستراتيجيات اللازمة لزيادة مبيعاتهم، وتحسين عملياتهم، وتعزيز أداء فرقهم، أصبحت Cardone Ventures قوة محورية في مجال تطوير الأعمال.

تقدم Cardone Ventures مجموعة من الخدمات التجارية، تشمل ورش عمل تعليمية للأعمال، وخدمات استشارية، وتصميم هياكل الأعمال، بالإضافة إلى الاستثمارات في الديون والأسهم. يعتمد نهج الشركة المبتكر على التوافق مع الرؤية والأهداف الفريدة لكل عميل، مما يضمن تقديم حلول مخصصة تحقق نتائج ملموسة.

من الاستثمارات البارزة في المراحل الأولى لشركة Cardone Ventures هي شركة 10X Health، وهي شركة تابعة ضمن محفظتها الاستثمارية أصبحت رائدة عالميًا في حلول الصحة الدقيقة. من خلال الإرشاد الإستراتيجي والدعم، ساعدت Cardone Ventures شركة 10X Health على الابتكار والتوسع، مما أسهم في وضع معيار جديد في صناعة الصحة والعافية.

التزام Cardone Ventures بالتميز ومنهجياتها المثبتة أكسبها سمعة مرموقة في الصناعة، حيث تساعد عملاءها على تحقيق أهدافهم التجارية الطموحة وتجاوزها. مع استمرار الشركة في توسيع وجودها العالمي، تظل ملتزمة بتعزيز نجاح ريادة الأعمال في مختلف القطاعات، وتشكيل مستقبل الشركات في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول Cardone Ventures وكيف يمكن لخدماتها المتطورة تحويل عملك، تفضل بزيارة: http://www.CardoneVentures.com

نبذة عن REVIV Global Ltd

شركة REVIV هي مزود صحة عالمي مشهور بجهوده الرائدة في العلاج الوريدي وحقن الفيتامينات. تأسست شركة REVIV برؤية تهدف إلى استعادة الحيوية وتعزيز الرفاهية، وأصبحت رائدة في خدمات الرعاية الصحية الوقائية المصممة لتلبية متطلبات الحياة العصرية. تتميز الشركة بعلاجاتها الرائدة عن طريق الحقن الوريدي (IV) والجرعات المعززة، المصممة لتحسين الرفاهية، والترطيب، وزيادة الطاقة، لتلبية احتياجات الأفراد الذين يسعون لتجديد صحتهم وتعزيز جهازهم المناعي.

http://www.revivme.com

للتواصُل: [email protected]