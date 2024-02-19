مشاركة InfiRay®‎ لأول مرة في معرض EGYPT ENERGY SHOW لعام 2024

يانتاي، الصين, 19 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة IRay Technology Co., Ltd.‎ (المشار إليها باسم "InfiRay®‎" أدناه)، وهي علامة تجارية رائدة في صناعة التصوير الحراري، بالمشاركة في معرض EGYPT ENERGY SHOW لعام 2024 في القاهرة، على نحو لافت ومذهل. تقدم شركة InfiRay®‎ تقنياتها المبتكرة ومنتجات التصوير الحراري المميزة في القاعة رقم 1 جناح D30، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

في هذا المعرض، تقدم InfiRay®‎ حلاً شاملاً ومنتجات أساسية مصممة خصوصًا لعملية الإنتاج الكاملة لاستكشاف النفط والبتروكيماويات ونقلها وتكريرها. ولقد تم تصميم هذه المنتجات للكشف عن الأخطاء بشكل فعال وتعزيز كفاءة الإنتاج.

وفي إطار العرض، تأتي الكاميرات الحرارية المحمولة الرائدة من InfiRay®‎ في بؤرة الضوء، وهي: M620، وT630، وS1280. هذه المنتجات، التي تتميز بصور عالية الوضوح بالأشعة تحت الحمراء، وقياس دقيق لدرجة الحرارة، وقدرات احترافية لتحليل درجة الحرارة المقيسة، تؤكد القدرة التنافسية القوية لمنتجات الشركة. وفضلاً عن ذلك، تكشف InfiRay®‎ عن الكاميرات الحرارية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء الغازية G600G وCG300C، والتي تدعم قياس درجة الحرارة واكتشاف تسرب الغاز. والمأمول من أجهزة التصوير الحراري هذه لعب دور محوري في إنتاج ومعالجة البترول والبتروكيماويات، فهي قادرة على اكتشاف الغازات المختلفة، بما في ذلك غاز الميثان وسادس فلوريد الكبريت.

يضم المعرض أيضًا مجموعة متنوعة من الكاميرات الحرارية لقياس درجة الحرارة عبر الإنترنت. يتم عرض AT20، المصمم للمراقبة في الوقت الفعلي للخزانات الكهربائية في أنظمة الطاقة بالمصانع، وأيضًا AT61U وAT1280، وهي حلول تناسب مراقبة درجة حرارة المعدات الحيوية. صُمم جهاز PTZ الخفيف الوزن TP264 لقياس درجة الحرارة، ويتم تركيبه بشكل استراتيجي في نقاط مرتفعة ليراقب شذوذات درجات الحرارة في منطقة المصنع، الأمر الذي يضمن سلامة عمليات الإنتاج.

ومن السمات اللافتة لمشاركة InfiRay®‎ في معرض EGYPT ENERGY SHOW لعام 2024 التزام الشركة بتقديم حلول التصوير الحراري المتطورة التي تلبي الاحتياجات المتنامية لدى الصناعات المشاركة في إنتاج البترول والبتروكيماويات. تواصلInfiRay® ‎ وضع معايير جديدة في قطاع التصوير الحراري، مع تعزيز الكفاءة والسلامة والابتكار عبر التطبيقات المتنوعة.