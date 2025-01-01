مشاركة مجتمعية واسعة لتسجيل رقم جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ عن "أكبر عدد من الأشخاص المساهمين في إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي"

المدينة الإعلامية قطر بالتعاون مع Google Cloud تطلق مبادرة "نبضة قطر الفنية" الرائدة احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر 2024

الدوحة، قطر 1 يناير 2025 /PRNewswire/ -- سجلت المدينة الإعلامية قطر، وجهة الجيل الإعلامي القادم، من خلال مبادرة "نبضة قطر الفنية" التي أطلقتها بالتعاون مع Google Cloud، رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ عن "أكبر عدد من الأشخاص المساهمين في إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي"، حيث تمكنت من الوصول إلى أكثر من 5.4 مليون شخص، وحصدت 68000 تفاعل من مختلف أنحاء البلاد، وما تجاوز عدده 15000 مشاركة، لتحقق إنجازًا تاريخيًا، أكد على قدرة التقنيات الرقمية والتقاليد العريقة في توحيد المجتمع من أجل إنشاء عمل فني متفرد ومبتكر.

“Qatar ArtBeat": AI Artwork by Media City Qatar in partnership with Google Cloud Sets Guinness World Record

نجحت هذه الرائعة الفنية المذهلة في الانضمام إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ بفضل تقنيات Google Cloud للذكاء الاصطناعي، التي شملت منصة Vertex AI ، ونماذج Gemini، ومستودع بيانات Big Query ، حيث دمجت بين التعليقات المحملة بمشاعر وأصوات أبناء المجتمع، التي طُرِحَت على حسابات التواصل الاجتماعي للمدينة الإعلامية قطر، في الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر، والعاطفة الكامنة في المحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمحورت حول اليوم الوطني لدولة قطر 2024، لتثمر عن عمل فني غير مسبوق عبّر عن الانتماء الوطني، والروح الإبداعية، والتطلعات المشتركة لأبناء الأمة، وأبرز روعة تكامل الفن والتكنولوجيا والمشاركة المجتمعية.

تنطلق الاحتفالات باليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وتشكل لحظة استثنائية في تاريخ البلاد، يُحتفى من خلالها بالوحدة والتقدم والفخر بالإرث الثقافي. وتعزيزًا لهذا اليوم التاريخي، فقد اغتنمت المدينة الإعلامية قطر الفرصة لإلقاء الضوء على نجاح قطر في خلق مزيجًا فريدًا يجمع بين الحداثة والتقاليد العريقة.

يعلق المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، على المبادرة قائلاً: تعد مبادرة "نبضة قطر الفنية" الرائدة، هي الأولى من نوعها في قطر التي تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™، وهو ما يمثل إنجازًا تاريخيًا لوطننا، ويسلط الضوء على ريادة المدينة الإعلامية قطر لمجال الابتكار، وقدرتنا على حشد مختلف أطياف المجتمع، من خلال الإبداع والتكنولوجيا، احتفالًا باليوم الوطني لدولة قطر ".

بينما صرح غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لدى Google Cloud، قائلاً: "تأتي مبادرة "نبضة قطر الفنية" لتؤكد على نجاح تقنيات Google Cloud في توحيد المجتمعات، لتحقيق شيء استثنائي. نحن فخورون بتعاوننا مع المدينة الإعلامية قطر، لدعم هذه المبادرة الفريدة، التي أبرزت قدرة التقنيات المتطورة على الاحتفال بالابتكار والإرث الثقافي، ونجاحها في تحقيق رقم قياسي عالمي".

ويشيد شادي جاد، مدير التسويق الأول لدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية™، بالمبادرة قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها تسجيل رقم قياسي من هذا النوع، مما يجعل مبادرة "نبضة قطر الفنية" إنجازًا تاريخيًا. إن الاحتفال بـ "أكبر عدد من الأشخاص المساهمين في إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي"، يلقي الضوء على الابتكار والتعاون اللذان دعما تنفيذ هذا المشروع، الذي انطلق بالتعاون بين المدينة الإعلامية قطر وGoogle Cloud"، ويشير إلى تمكن قطر من توحيد أبنائها، للمشاركة في عمل إبداعي غير مسبوق"

وبصفتها مركزًا إعلاميًا عالميًا واعدًا و"وجهة الابتكار"، تبذل المدينة الإعلامية قطر كافة مساعيها للارتقاء بالمنظومة الإعلامية، حيث توفر منظومة متكاملة وداعمة، ومرافق عمل متطورة، وبرامج تحفيزية جاذبة، قادرة على دفع النمو المستدام، والنهوض بالصناعات الإبداعية في قطر، التي تشمل قطاعات البث، الأخبار، الألعاب الإلكترونية، النشر، الإنتاج، الرسوم المتحركة، تقنيات الإعلام، وسائل الإعلام الاجتماعية والرقمية، وتوطين المحتوى.

نبذة عن المدينة الإعلامية قطر:

تعتبر المدينة الإعلامية قطر وجهة مشتركة للشركات الإعلامية ورواد الأعمال والمبتكرين والمواهب الإبداعية، ورائداً إقليمياً في صناعة الإعلام مما يُسهم في تنويع الاقتصاد القطري. تعمل المدينة على الارتقاء بصناعة الإعلام وتسريع تطوره الإقليمي، وخلق نظام بيئي قوي تزدهر فيه الأفكار المميزة وصناعة المحتوى. تأسست المدينة الإعلامية قطر لتنظيم وتطوير الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال الإعلام، بهدف إثراء المنظومة الإعلامية في قطر بموجب تفويضها التشريعي والتطويري والاستثماري.

تهدف المدينة الإعلامية قطر إلى تحفيز ورعاية مجتمع ابتكاري يشكل وجهة للإعلام التقليدي والرقمي، والتكنولوجيا، والتواصل، والبحث، والتطوير. ومجال البثّ والصحافة المقروءة والرقمية، والألعاب الإلكترونية، وصولاً إلى دعم صناع المحتوى وتمكين التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي. ترحّب المدينة الإعلامية قطر بكافة الشركات الإعلامية بمختلف فئاتها ومجالاتها للانضمام إليها.

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لمحة عن Google Cloud:

تمثّل Google Cloud الطريق الجديد إلى السحابة الإلكترونية. فهي تقدّم مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحديثة وأدوات التطوير والبيانات والأمن السيبراني والتعاون الإلكتروني، التي بُنيت خصّيصًا لتلبية احتياجات اليوم والغد. وتقدّم Google Cloud حزمةً من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصّصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير، فضلاً عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وتمثّل Google Cloud اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعُملاء موزّعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

نبذة عن غينيس للأرقام القياسية™:

ما هي أسرع لعبة لصيد الطيور في أوروبا؟ كان هذا هو السؤال الذي ألهم مؤسس غينيس للأرقام القياسية في العام 1955. ومنذ ذلك الحين، انتقلت المؤسسة من مجرد كتاب أُصدر من غرفة صغيرة فوق نادٍ رياضي إلى علامة تجارية عالمية، وافتتحت مكاتباً في كل من لندن ونيويورك وميامي وبكين وطوكيو ودبي. واليوم باتت العلامة التجارية تقدمُ محتوى غني عبر الكتب والبرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات المباشرة. حيث يعمل فريق الاستشارات عبر مكاتبنا مع الكثير من الشركات والعلامات التجارية حول العالم لتسخير الأرقام القياسية العالمية لحملاتهم الإعلانية وحلول الأعمال لديهم. هدفنا الرئيسي هو الهام الأفراد والعائلات والمدارس والمجموعات والمجتمعات والدول عامةً للتعرف على الأرقام القياسية عالمياً عبر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية. للدخول في مجتمع كسر الأرقام القياسية والتعرف على إجابة السؤال الأول، قوموا بزيارة موقعنا عبر شبكة الانترنت www.guinnessworldrecords.ae أو عبر صفحتنا على موقع إنستغرام www.instagram.com/gwrarabia

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