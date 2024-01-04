مشاريع شنغهاي إلكتريك لتخزين الطاقة والطاقة الشمسية الكهروضوئية تحقق إنجازات جديدة في المملكة المتحدة

إطلاق التشغيل التجاري لمشروع تخزين الطاقة REP1&2 بقدرة 100 ميجاوات/100 ميجاوات في الساعة في مقاطعة كِنت الإنجليزية.

جاري الانتهاء من المرحلة الأخيرة من مشروع Fiskerton II-A ضمن مجموعة من ثمانية مشاريع للطاقة الشمسية في لنكولنشاير، وربطه بالشبكة.

Fiskerton II-A solar project in Lincolnshire, the final one of the eight solar projects spearheaded by Shanghai Electric in UK, has successfully connected to the grid lately.

لندن، 4 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727 SSE:601727) عن إنجازها في مجال تخزين الطاقة حيث تمكنت من إنجاز مشروع تخزين الطاقة REP1&2 بقدرة 100 ميجاوات/100 ميجاوات في الساعة في المملكة المتحدة ("REP1&2")، حيث يعتبر أول مشروع واسع النطاق لتخزين الطاقة خارج البلاد، وقد دخل هذا المشروع مرحلة التشغيل التجاري. ويلي هذا التطور إنجازا بارزًا أخر، وهو الربط بشبكة مشروع الطاقة الشمسية ("Fiskerton II-A")، ويعد المشروع الأخير ضمن مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى الثمانية في البلاد.

تم بناء هذين المشروعين في شرق وجنوب شرق إنجلترا، حيث يشهد الطلب على الطاقة أعلى المعدلات في جميع أنحاء البلاد خاصة في موسم الشتاء الأكثر برودة، وفقا لإحصائيات قسم الأبحاث بشركة Statista وبمجرد تشغيلها بالكامل، من المتوقع أن تلعب محطات الطاقة الجديدة دورًا فعالًا في تعزيز قدرة الشبكة على تلبية احتياجات المنطقة خلال فترات ذروة الطلب.

البطاريات المستخدمة في مشروع REP1&2، في مقاطعة كِنت، هي من نوع بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد عالية الأداء التي ينتجها مصنع Nantong التابع لشركة Gotion New Energy للطاقة الجديدة. تم تطوير المشروع من قبل شركة Pacific Green وتم بيعه لاحقا في مطلع من هذا العام لشركة Generali التابعة، التي تعد أكبر شركة تأمين في إيطاليا وثالث أكبر شركة تأمين في العالم. يتم الآن تشغيل المشروع رسميًا بواسطة شركة Shell Energy Europe Limited، ومن المقرر أن يعزز كفاءة ومصداقية واستمرار نظام الطاقة في المملكة المتحدة.

قدمت شركة شنغهاي إلكتريك مجموعة كاملة من حلول نظام تخزين الطاقة، بما في ذلك 38 حاوية مليئة بالبطاريات بعدد 20 قطعة في كل حاوية، وباكتمال المشروع سيمثل نقله نوعية لمكانة شركة شنغهاي إلكتريك لتعزيز شهرتها السوقية في مجال تخزين الطاقة العالمي.

ويمثل الربط الناجح مع شبكة لمشروع Fiskerton II-A في لينكولنشاير اكتمال سلسلة من ثمانية مشاريع للطاقة الشمسية في المملكة المتحدة تحت إشراف شركة شنغهاي إلكتريك مما يعزز مكانة الشركة كمبتكر للطاقة الشمسية، حيث كرست الشركة جهودها في خلق حلول مبتكرة ومستمرة لتلبية احتياجات العالم من الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وصرح Stuart Mellor، مدير مشروع Fiskerton II-A قائلا "ستوفر مشاريع الطاقة الشمسية الثمانية التي تقدمها شركة شنغهاي إلكتريك في لنكولنشاير 128,117 ميجاوات في الساعة /سنويا من الكهرباء عديمة الانبعاثات في المملكة المتحدة. وهو أيضًا أول مشروع خارج البلاد تنفذه شركة شنغهاي إلكتريك حيث تضمن نطاق العمل مسئولية توفير المستثمرين والتمويل والبناء والربط بالشبكة وتشغيل محطة الطاقة الشمسية، الأمر الذي يعكس قدرات شركة شنغهاي إلكتريك الشاملة في تقديم أحدث حلول للطاقة الشمسية التي تتطلب منتجات متقدمة من الطاقة الشمسية وعالية الكفاءة والمقاومة.

الجدول الزمني لمشاريع الطاقة الشمسية الثمانية:

West Holcombe في شيلينغفورد: تم الربط بالشبكة في يناير 2022

Bishop's Waltham في وينشستر: تم الربط بالشبكة في يونيو 2022

Outwood in Billericay and Ingham في بوري سانت ادموندز: تم الربط بالشبكة في يوليو 2022

Trowse Newton في نورويتش: تم الربط بالشبكة في أغسطس 2022

Sweeting Thorns في سكونثورب: تم الربط بالشبكة في يناير 2023

Low Farm في غريمسبي: تم الربط بالشبكة في أبريل 2023

Fiskerton II-A في لينكولنشاير: تم الربط بالشبكة في ديسمبر 2023

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