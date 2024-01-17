مشروع .THE RIG يعلن إطلاق مخططه العام أول وجهة عالمية لسياحة المغامرات

• يعدّ مشروع THE RIG. أول وجهة لسياحة المغامرات في العالم تُقام على منصة نفط بحريّة في الخليج العربي.

• يعيد مشروع THE RIG. تعريف الرياضات البحرية وتجارب المغامرات بينما يحتفي بإرث المملكة العربية السعودية العريق في قطاعي النفط والغاز.

• ستتولى شركة تطوير منتزه النفط تطوير مشروع THE RIG.

الدمام، المملكة العربية السعودية, 17 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مشروع THE RIG. اليوم عن إطلاق مخططه العام، والذي يمثّل رؤية طموحة ستعيد تعريف سياحة المغامرات.

يأتي المشروع تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030 الهادفة للمساهمة في نمو قطاع السياحة، والمساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في استحداث فرص العمل وتحقيق التنوع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يساهم مشروع THE RIG. في استحداث فرص العمل للكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات.

Masterplan revealed for THE RIG., a world-first adventure tourism destination

ستمتد تجربة الضيافة والمغامرة الفريدة على مساحة بناء تزيد عن 300 ألف متر مربع، على بعد 40 كيلومترًا من الساحل وبالقرب من جزيرة الجريد وحقل البري النفطي في الخليج العربي.

وبحلول العام 2032 يُتوقع أن يستقطب مشروع THE RIG. ما يزيد عن 900 ألف زائر سنوياً، ويجذب شريحة واسعة من الزوار المحليين والإقليميين والعالميين بما فيهم عشاق الإثارة والمغامرة والمستكشفين والباحثين عن العطلات المتوازنة والباحثين عن الاسترخاء.

يضم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية المتعددة التي تشمل الإقامة والترفيه، من بينها ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعمًا، ومنتزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية.

وسيحظى زوار THE RIG. بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية تشمل مركزًا خاصًا للغوص، بالإضافة إلى منتزه للألعاب الترفيهية والمائية ومركز للرياضات الإلكترونية ومسرح تفاعلي وساحة متعددة الأغراض.

يستمد THE RIG. تصميمه من مفهوم منصات النفط البحرية، هذا المفهوم الذي يحتفي بإرث المملكة العربية السعودية وتاريخها العريق في قطاعيّ النفط والغاز من خلال خلق تجربة ترفيهية استثنائية وفريدة من نوعها، وليصبح إحدى وجهات العالم السياحية التي يتحتم على الجميع زيارتها.

تتولى شركة تطوير منتزه النفط إدارة مشروع THE RIG. بقيادة رئيسها التنفيذي رائد بخرجي بخبرته التي تتجاوز 20 عامًا في قطاع صناعة النفط والغاز، ورؤيته التي ستصنع تصوّرًا جديدًا لسياحة المغامرات.

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ملاحظة للمحررين والصحفيين:

• يُرجى الملاحظة عند الإشارة إلى المشروع، فإننا نستخدم THE RIG. دائماً بالأحرف الإنجليزية الكبيرة مع إضافة نقطة ملاصقة على يمين حرف G مباشرة. يُرجى تجنب ترجمة اسم المشروع أو استخدام الأحرف العربية، مثل "ذا ريغ "أو" ذا ريج".

نبذة عن وجهة THE RIG.

هي الوجهة السياحية الأولى من نوعها والتي تهدف إلى إعادة استكشاف آفاق جديدة لسياحة المغامرات على مستوى العالم. تقع هذه الوجهة على بعد 40 كيلومًترًا من سواحل الخليج العربي، ويتم تطويرها حالًيًا بواسطة شركة تطوير منتزه النفط(OPDC) ، وهي شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

تستوحي هذه الوجهة طرازهُا وتصميمُها من منصات النفط البحرية، وتحتفي بإرث المملكة العربية السعودية العريق في صناعة النفط والغاز، وتقدم تجارب فريدة في الضيافة والترفيه.

تمتد وجهة THE RIG. على مساحة تزيد عن 300,000 متر مربع، وتضم أكثر من 70 نشاط مختلف، بالإضافة إلى تجارب فريدة تتنوع بين الأنشطة المائية والرياضات الجريئة وأنشطة التشويق والإثارة، إلى جانب خيارات الترفيه الداخلي مثل مسرح وسينما ومنصة تعليمية ترفيهية. كما ستضم الوجهة ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعًمًا، ومرسى بمستوى عالمي. للمزيد من المعلومات حول وجهة THE RIG.يرجى زيارة: www.THERIG.sa

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2320497/THE_RIG_Masterplan.mp4

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