مشروع HÄAGEN-DAZS ROSE يعلن عن اختيار أفضل 50 امرأة مرشحة لنيل جوائز #WOMENWHODONTHOLDBACK وإسدال الستار عن لجنة التحكيم النسائية العالمية المشاركة في حفل توزيع الجوائز

The Häagen-Dazs Rose Project announces Top 50 #WomenWhoDontHoldBack

لندن, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Häagen-Dazs في اليوم العالمي للمرأة لعام 2023 عن إطلاق مبادرة The Rose Project""، وهي مبادرة عالمية تقدم منحة مالية بقيمة 100 ألف دولار وذلك لتكريم الرموز الرائدة غير المعروفة من النساء، ويحمل التكريم اسم أحد المؤسسين المغمورين للعلامة التجارية للشركة وهي Rose Mattus. واليوم الموافق 23 نوفمبر والذي يتزامن مع ذكرى ميلاد Rose Mattus، تحتفل شركة Häagen-Dazs بالإرث العظيم الذي تركته هذه السيدة من خلال الإعلان عن قائمة مختصرة تضم أفضل 50 سيدة مرشحة لنيل جوائز #WomenWhoDontHoldBack وذلك لإنجازاتهم الكبيرة، كما تحتفل الشركة بإرث الحكام الخمسة المتميزين عالميًا المشاركين في لجنة تحكيم مشروع Häagen-Dazs Rose.

استلمت الشركة أكثر من 2500 طلب لمشروع Häagen-Dazs Rose الذي يسلط الضوء على الجهود الرائدة والمساهمات الاجتماعية التي تقدمها النساء في جميع أنحاء العالم. من بين هؤلاء النساء، تم اختيار 50 امرأة موهوبة وملهمة وسيتم ترشيحهن للفوز بواحدة من خمس منح نقدية كلًا منها بقيمة 20 ألف دولار، وسيعلن عن الفائزين في اليوم العالمي للمرأة لعام 2024، وذلك تشجيعًا لهم لمواصلة عملهن الاستثنائي وإطلاق العنان لإمكانياتهن أو منح هذه الجائزة لإحدى القضايا التي يولون لها الاهتمام. القائمة المختصرة تضمنت أفضل 50 امرأة، وجاء هذا العدد من 17 دولة مختلفة من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا والأميركتين. ويمكن للقراء العثور على القصة الملهمة لكل مرشحة من هؤلاء من خلال زيارة https://iwd.haagen-dazs.global/en/ .

وقد اختارت الشركة بعناية لجنة تحكيم نسائية تضم عناصر مميزة ذات أسماء رنانة من جميع أنحاء العالم لمرحلة الاختيار النهائية لمشروع Häagen-Dazs Rose. وستتعاون لجنة الحكام، التي تضم رموزاً رائعة من الفنانات والملهمات ذوات الشخصيات الشغوفة، ممثلات طبيعة المشروع العالمية، ، مع بعضهم البعض لاختيار 5 سيدات من القائمة المختصرة لأفضل 50 امرأة، والذين اتبعوا مسارهم الخاص نحو تحقيق الإنجازات الرائدة الهامة وتحلوا بالشخصية والروح التي تعمل بها شركة Häagen-Dazs ومبدئها المتمثل في "لا للتراجع".

وتضم لجنة التحكيم كل من المؤلفة Katie Piper المقيمة في المملكة المتحدة ومؤسسة الأعمال الخيرية ومقدمة البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى رائدة الأعمال السنغافورية Velda Tan، وهي رائدة أعمال متخصصة في مجال الموضة والأزياء وإحدى الشخصيات التي تدافع عن قضايا خصوبة المرأة، وكذلك رائدة الأعمال الإسبانية والمديرة الإبداعية Inés Arroyo، إلى جانب الناشطة المجتمعية المكسيكية Mercedes Palomar والمؤسسة لشبكة Lady Multitask المجتمعية النسائية، فضلًا عن وُجود المدير العام العالمي لمحلات Häagen-Dazs، السيدة الفرنسية Aurélie Lory والتي تمثل العلامة التجارية للشركة.

وصرحت السيدة Aurélie Lory، المتحدثة باسم شركة Häagen-Dazs، قائلة: "إن اليوم العالمي للمرأة لعام 2023، شهد إطلاق مشروع Häagen-Dazs Rose لتكريم الإرث العريق لأحد مؤسسي الشركة، Rose Mattus، إلى جانب إنشاء منصة تمويل من أجل توفير فرص أفضل للنساء في جميع المجالات حول العالم من اللاتي يستحقن الدعم والتقدير. لقد شعرنا بالفخر والسعادة البالغة عند تلقي آلاف الترشيحات من جميع أنحاء العالم، ونؤكد أن القائمة المختصرة لأفضل 50 امرأة مرشحة لجوائز #WomenWhoDontHoldBack تضم مجموعة متنوعة من القصص النسائية الرائدة والملهمة التي أثرت فينا وتعتبر مصدر إلهام للنساء في كل مكان في العالم. ونتشرف بالقدر نفسه، في هذه المرحلة النهائية، أن ندعو لجنة تحكيم رائعة من قادة الفكر وصانعي الثقافة الرائدين، الذين يشاركوننا قيمتنا، لاختيار أول من نكرمهم في مشروع Rose كجزء من هذا الالتزام المتجدد للشركة".

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