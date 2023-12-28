مشروع MENENGAI للطاقة الحرارية الأرضية من GLOBELEQ بقدرة 35 ميجاوات في كينيا يصل إلى مرحلة الإغلاق المالي

نيروبي، كينيا ولندن، 28 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Globeleq، إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المستقلة في أفريقيا، وشريكتها Geothermal Development Company (GDC)، أن يعلنان وصولهما إلى مرحلة الإغلاق المالي فيما يتعلق بمشروع بناء محطة Menengai للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 35 ميجاوات في مقاطعة ناكورو في كينيا بتكلفة إجمالية قدرها 117 مليون دولار أمريكي. وستقوم شركة Globeleq في المستقبل القريب بإرسال إشعار لشركة Toyota Tsusho Corporation (TTC)، وهي الجهة المتعاقدة المتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، وشركة CFAO Kenya Limited التابعة لها، للمضي قدما في تنفيذ أعمال بناء المشروع في الأسابيع القادمة.

وسيكون مشروع بناء محطة Menengai لشركة Globeleq أول محطة للطاقة الحرارية الأرضية تخوض غماره الشركة. ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع طاقة أساسية نظيفة وموثوقة بأسعار معقولة إلى الشبكة الوطنية، كما سيمكن شركة GDC من استغلال الموارد البخارية المتاحة من حقل بخار Menengai. وسيتم توفير البخار للمشروع من قبل شركة GDC، وذلك بموجب اتفاق تنفيذ المشروع وتوفير البخار لمدة 25 عامًا. ومن جانبها، ستقوم شركة Globeleq بتشغيل وصيانة محطة الطاقة بمجرد بلوغها مرحلة التشغيل التجاري في عام 2025. عند بدء التشغيل، سيتم بيع الكهرباء المنتجة من محطة الطاقة إلى شركة Kenya Power، وهي الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء، وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا.

تقوم شركة Globeleq بالعديد من الأنشطة التجارية القوية في كينيا، حيث تمتلك وتدير بالفعل محطة Malindi لتوليد للطاقة الشمسية الكهروضوئية PV بقوة 52 ميجاوات، وهي محطة تقع شمال مدينة مومباسا. وتسعى المجموعة إلى توسيع محطة Malindi للطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات من الطاقة الشمسية الإضافية وبطارية تخزين 40 ميجاوات/40 ميجاوات في الساعة.

وصرح السيد Mike Scholey، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Globeleq، قائلًا:

"إن محطة Menengai للطاقة هي مثال ممتاز على تعاون الجهات الداعمة ومنتجي الطاقة المستقلين مع الحكومات للاستفادة بنجاح من الموارد الطبيعية وتوليد طاقة نظيفة وموثوقة. ونشعر بحماسة كبيرة للبدء في بناء محطتنا الأولى لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية ونتطلع إلى استغلال المزيد من الفرص في المنطقة. وفي هذا الصدد، أود أن أشكر شريكتنا GDC، والجهات الداعمة الرئيسية في بنك التنمية الإفريقي AfDB، وصندوق Finnfund وبنك التجارة والتنمية TDB، إلى جانب مقاول EPC الخاص بالمشروع، شركة TTC، وكذلك شركة Kenya Power، المشتري النهائي للطاقة المنتجة، وذلك على تحقيق هذه الخطوة الهامة وعلى صبرهم خلال تنفيذ هذا المشروع".

وأضاف السيد Paul Ngugi، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي CEO لشركة GDC: "إن التمويل الذي حققته شركة Globeleq وشركاؤها يعد إنجازًا كبيرًا لقطاع الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا. ويتيح هذا الأمر للبلاد فرصة أخرى لتطوير 35 ميجاوات إضافية من الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة. ويحمل مشروع Menengai للطاقة الحرارية الأرضية قيمة وطنية استراتيجية، خاصة في هذه اللحظة الحرجة التي تسعى فيها كينيا جاهدة إلى إزالة الكربون عن اقتصادها. أن موارد الطاقة الحرارية الأرضية المتاحة في Menengai وفيرة للغاية، ونحن في شركة GDC سعداء لتمكننا من جعل هذا المشروع قابلاً للتمويل من قبل المستثمرين".

هذا وعلق الدكتور Kevin Kariuki، نائب رئيس قسم الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر في بنك التنمية الأفريقي والجهة المكلفة بتنظيم المشروع، قائلًا:

"هذا المشروع يؤكد التزام بنك التنمية الأفريقي بالنهوض بمشاريع الطاقة المستدامة في القارة السمراء. نحن فخورون بكوننا الجهة المكلفة بتنظيم هذا المشروع المهم، ونحن سعداء للاحتفال بالتعاون والتفاني الذي جعل من هذا الإنجاز حقيقة ممكنة. فمشروع الطاقة الحرارية الأرضية في Menengai يُجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل أخضر وأكثر مرونة لقارة أفريقيا، مدعومة بحلول مبتكرة وشراكات استراتيجية".

وفي الصدد ذاته، قال Michael Awori، الرئيس التنفيذي CEO لبنك التجارة والتنمية TDB:

"يأتي هذا المشروع المثير في وقت يكثف فيه بنك TDB دعمه لانتقال الطاقة. نحن أيضًا سعداء لكوننا جزءًا من رحلة كينيا لتلبية 100% من احتياجاتها من الكهرباء بواسطة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، من خلال إضافة مزيد من الطاقة الخضراء الأساسية بتكلفة أقل إلى الشبكة الكهربائية في البلاد، مع تعزيز النشاط الاقتصادي. ويسعدنا أيضًا إضافة الطاقة الحرارية الأرضية إلى مصادر الطاقة المتجددة التي نقوم بتمويلها في المنطقة، إلى جانب الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

ومن جانبها، قالت Helena Teppana، المدير المساعد لصندوق Finnfund:

"ستكون الطريقة التي تلبي بها الاقتصادات المتنامية مثل كينيا الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة ذات أهمية بالغة لجهود العالم في التصدي لتغير المناخ. ويمثل هذا الاستثمار المثير، بالنسبة لنا في Finnfund، خطوة أخرى في التزامنا بتحقيق 1 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة في تمويل التغيرات المناخية بحلول عام 2030".

نبذة عن شركة Globeleq

Globeleq، المملوكة بنسبة 70% لـ British International Investment و30% لـ Norfund، هي المطور والمالك والمشغل الرائد لتوليد الكهرباء في إفريقيا. ومنذ عام 2002، قام فريقها الخبير من المتخصصين ببناء مجموعة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، مما نتج عنه توليد أكثر من 1769 ميجاوات في 16 موقعًا عبر 7 دول، مع 488 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء، وأكثر من 2000 ميجاوات من مشاريع الطاقة قيد التطوير.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة.www.globeleq.com

نبذة عن شركة Geothermal Development Company

شركة Geothermal Development Company (GDC) هي شركة حكومية بنسبة 100% تعمل كهيئة حكومية تابعة لوزارة الطاقة والبترول في جمهورية كينيا. وقد أنشئت الشركة خصيصًا من أجل تسريع وتيرة عملية تطوير موارد الطاقة الحرارية الأرضية في جمهورية كينيا.