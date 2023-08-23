مشروع طاقة الرياح في جنوب أفريقيا CHN Energy South Africa يجذب الانتباه في منتدى بريكس BRICS الإعلامي

جوهانسبرغ،, 23 آب/أغسطس، 2023 /PRNewswire/ -- تقرير من Xinhunet North America:

افتُتح المنتدى الإعلامي السادس لمجموعة بريكس BRICS في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، في 19 أغسطس. وقد صرح Wang Min، مدير مجموعة CHN Energy Investment Group، عن حالات متعددة للتعاون الصيني الأفريقي في قطاع الطاقة في كلمته الرئيسية. يخفف مشروع De Aar لطاقة الرياح بشكل فعال من نقص الطاقة في جنوب إفريقيا، ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية، ويلعب دورًا مهمًا في حماية البيئة المحلية.

The Wind turbines of the De War Wind Power Project operated by CHN Energy Longyuan South Africa photographed on Aug.10 in De Car, Cape Town of South Africa

عقد حوالي 200 نائب من حوالي 100 وسيلة إعلامية ومراكز أبحاث ومنظمات دولية من حوالي 30 دولة مناقشات تحت شعار "بريكس وأفريقيا: تعزيز الحوار الإعلامي من أجل مستقبل مشترك وغير متحيز "، لبناء صداقة وثيقة بين دول بريكس وتطوير آلية بريكس.

قامت شركة CHN Energy، وهي واحدة من أكبر موردي الطاقة في العالم، ببناء وتشغيل أكبر مشروع لطاقة الرياح في جنوب إفريقيا "De Aar Wind Power Project"، والذي يوفر طاقة الرياح النظيفة لـ 300,000 أسرة سنويًا، ويبني بشكل خلاق نموذجًا شاملًا للنمو البيئي يجمع بين المشروع والمؤسسة والمجتمع والبيئة. ويشيد به كنموذج للتعاون في قطاع الطاقة بين دول بريكس.

صرّح Siyabonga Cyprian Cwele، سفير جنوب إفريقيا لدى الصين، بأن دول بريكس تستكشف بنشاط طرقًا للتحول من أساليب الإنتاج التقليدية إلى الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الفائقة والرقمنة. وقد لعبت الشركات الصينية دورًا مهمًا خلال هذه العملية.

أكد Meilleur Murindabigwi، الرئيس التنفيذي لشركة IGIHE Ltd.، وهي إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في رواندا، أن إفريقيا الآن في حاجة ماسة إلى هذا النوع من التعاون في معرض تعليقه على مشروع طاقة الرياح الذي تتعاون فيه CHN Energy وجنوب إفريقيا. إن التعاون في مجال الطاقة بين الصين وأفريقيا لا يسد فجوة الطاقة المحلية فحسب، بل يجلب أيضًا نقل التكنولوجيا، ويساعد الدول المضيفة على تدريب المهنيين. وآمل أن يكون هناك المزيد من التعاون في مجال الطاقة ذات الصلة في المزيد من البلدان الأفريقية ".

قال Christopher Mutsvangwa، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الحاكم في زيمبابوي الاتحاد الوطني الأفريقي الجبهة الوطنية (ZANU PF)، سكرتير المعلومات والدعاية للاتحاد الوطني الأفريقي الجبهة الوطنية (ZANU PF)، والسفير السابق في الصين، إن زيمبابوي تتطلع إلى شركة CHN Energy للقدوم إلى زيمبابوي لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، والعمل معًا لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك المساعدة في تطوير الطاقة النظيفة لتحقيق المنافع المتبادلة والإنجازات المربحة للجميع، والتنمية المشتركة على حد سواء.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2191483/IMG_5833.jpg

Xinhuanet North America SOURCE