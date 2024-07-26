مشروع نيوم الضخم يسير وفق الجدول الزمني المحدد مع اكتمال أنظمة مواقف السيارات تحت الأرض وشبكات السكك الحديدية الخفيفة قبل موعد الإنتهاء المقرر لها

نيوم، المملكة العربية السعودية, 26 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- نجح مشروع نيوم، أكبر مشروع للتطوير المتكامل في العالم، في إنجاز مراحل بناء أنظمة مواقف السيارات تحت الأرض وشبكات السكك الحديدية الخفيفة قبل موعد الإنتهاء المقرر لها في يوليو 2024. وقد حقق المشروع، من خلال دعمه بعشر آلات حفر دوارة عالية السعة من شركة XCMG Machinery (التي تتداول أسهمها في البورصة تحت الرمز SHE:000425، والمعروفة باسم "XCMG")، تقدماً يومياً لافتاً بإنجاز ثلاث ركائز يومياً لكل آلة حفر.

NEOM Dream Continues with Its Underground Parking Lot and Metro Tunnel Construction Delivered Two-Week Earlier.

يُمثل إنجاز نيوم الأخير معلماً بارزاً في مسيرة بناء مبادرتها الطموحة للمدينة الخالية من الكربون بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية. وتُعد أنظمة مواقف السيارات تحت الأرض وشبكات السكك الحديدية الخفيفة ركائز أساسية في رؤية نيوم بالإعتماد على حلول النقل المستدامة الرائدة. وقد ساهم بشكل كبير في تسريع هذه المرحلة كفاءة آلات الحفر الدوارة من شركة XCMG التي تمكنت من إنجاز أعمال التأسيس في أعماق الأرض حتى في بيئة رملية قاسية.

وتُظهر حفارات XCMG، التي تتكون من أربعة أجهزة من طراز XR500E ووحدتين من كل من XR600E وXR320D وXR400D، قدرات استثنائية في التعامل مع ركائز الأساسات التي تتراوح أعماقها بين 60 و90 متراً، ويتراوح قطرها بين 2 و2.5 متر. ويُعد طراز XR600E الأكبر ضمن أسطول الحفارات المستخدم في بناء مدينة نيوم، والأكبر الذي تم تصديره من الصين. على الرغم من دخولها الموقع بعد شهر من دخول الآلات الأخرى، إلا أنها أنهت مهامها قبل الموعد بأسبوعين، ما يؤكد موثوقيتها وأدائها الاستثنائي من حيث السرعة والكفاءة.

يُسهم هذا الإنجاز في تحقيق هدف نيوم ببناء مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية تعتمد على الطاقة المستدامة. ويستمر مشروع نيوم الضخم، الذي بدأ في عام 2017 ويضم حاليًا أكثر من 140,000 عامل بناء، في دفع حدود الابتكار من خلال تطبيق أحدث التقنيات في جميع جوانب التنمية الحضرية.

وقد زودت شركة XCMG آلات الحفر الدوارة الضخمة بمحركات توربينية قوية لتحقيق أقصى قدر من القوة والكفاءة. وتتميز هذه الآلات بقدرتها على تنسيق مضخات متعددة لضمان سلاسة العمليات المُركبة. كما تتمتع برؤوس طاقة ذات عزم دوران مرتفع، مما يجعلها قادرة على اختراق الصخور بفعالية، وهو ما يجعلها مثالية لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الأبراج الشاهقة، والسكك الحديدية عالية السرعة، والجسور الضخمة.

وتدعم شركة XCMG، من خلال دمج التقنيات المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي في مشاريع مثل نيوم، حيث تلتقي أهداف الاستدامة مع احتياجات البنية التحتية الحديثة، ليس فقط النمو الاقتصادي بل أيضاً رعاية البيئة على نطاق واسع.

وتلتزم XCMG بالمضي قدمًا نحو تقديم منتجات موثوقة وخدمات احترافية ممتازة في الأسواق العالمية.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Sirius Shi

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