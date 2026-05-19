مشكلة التريليون دولار: المقامرات الإلكترونية غير المنظمة تصل إلى قيمة رهانات عالمية تبلغ 5.9 تريليون دولار أمريكي

المشغلون غير المنظمين يهيمنون على الأسواق العالمية مع انتقال نشاط المستهلكين عبر منظومة مجزأة تتكون من ثلاثة قطاعات

هندرسون، نيفادا, 19 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

كشف تحليل جديد صادر عن شركة Gaming Compliance International أن المقامرة الإلكترونية غير المنظمة وصلت إلى قيمة رهانات عالمية تبلغ 5.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ما يؤكد ما يُشار إليه على نطاق واسع باسم "مشكلة التريليون دولار" — والتي أصبحت في الواقع اقتصادًا عالميًا متعدد التريليونات. عند هذا المستوى، أصبحت المقامرة الإلكترونية غير المنظمة تُصنف الآن كثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين فقط، كما تمثل أيضًا أكبر أشكال الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم.

هيمنة غير المنظمين على الأسواق العالمية

يُظهر التحليل العالمي الصادر عن GCI، والمُلخّص في التقرير الجديد "الألعاب الإلكترونية 2025: عالميًا وفقًا لـ GCI"، أن متوسط سوق الألعاب الإلكترونية يعاني من اختلال هيكلي واضح:

78% غير منظم

22% منظم

ويعكس ذلك توزيع الحصة السوقية العالمية لإجمالي إيرادات الألعاب (GGR)، ما يدل على أن غالبية الإيرادات الناتجة عن نشاط المستهلكين تتدفق خارج البيئات المرخصة والخاضعة للضرائب والرقابة. هذه ليست مشكلة هامشية — فالقطاع غير المنظم يهيمن على السوق.

سوق واحدة... ثلاثة قطاعات

هناك سوق واحدة تضم صناعات منظمة وغير منظمة تتنافس على الجمهور نفسه والانتباه نفسه والإنفاق نفسه. ومع ذلك، هذا التصنيف الثنائي للقطاع لم يعد كافيًا. فقد ظهرت الآن فئة ثالثة على نطاق واسع تُعرف بـ "المقامرة غير المُعترف بها".

تقوم هذه المنصات بمحاكاة آليات المقامرة، لكنها تقع خارج التصنيفات التقليدية. يمثل ذلك التحول الجوهري الذي يعيد تشكيل الأسواق الإلكترونية اعتبارًا من عام 2025، ويغيّر طريقة تفاعل المستهلكين مع المراهنات والألعاب.

أصبحت الأسواق الإلكترونية الآن تنقسم إلى ثلاثة قطاعات متميزة:

القطاع المنظم — مرخّص ومتوافق مع القوانين

القطاع غير المنظم — غير مرخّص لكنه يستهدف المستخدمين ويُجري المعاملات بنشاط

القطاع غير المُعترف به — منتجات تحاكي المقامرة لكنها خارج التصنيف الرسمي

وهذا ليس مجرد تمييز تنظيمي — بل هو الطريقة التي يختبر بها الجمهور السوق فعليًا.

مع تقارب هذه القطاعات، تتراجع الإيرادات التجارية للمشغلين المنظمين، وتتزايد الخسائر الضريبية، وترتفع المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون.

سوق "الضوضاء البيضاء"

والنتيجة هي ما تُعرّفه GCI باسم "سوق الضوضاء البيضاء"، حيث يصبح كل شيء مرئيًا ومتاحًا وغير قابل للتمييز. فالجمهور لا يفرّق بين هذه القطاعات — بل يتعامل معها كسوق واحدة.

سيحدد هذا التحول من "سوق ثنائية القطاعات إلى سوق ثلاثية القطاعات" المرحلة المقبلة لصناعة الألعاب الإلكترونية العالمية. لا يمكن إيجاد الحلول إلا ضمن إطار عمل MPEO — المراقبة، والضبط، والإنفاذ، والتحسين — مع التركيز على الإجراءات التي تعود بالنفع على التجارة والمجتمع والمستهلكين في كل ولاية قضائية.

تعليقات القادة

قال Matt Holt، الرئيس التنفيذي لشركة GCI:

"عند مستوى 5.9 تريليون دولار أمريكي من قيمة المراهنات، أصبحت المقامرة الإلكترونية غير المنظمة واحدة من أكبر الأنظمة الاقتصادية في العالم، وتعمل إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة التنظيمية. ولا يواجه المنظمون تحديًا هامشيًا، بل تحديًا مهيمنًا — إذ إن غالبية النشاط يحدث خارج الإطار المنظم. ويتمثل دورنا في توفير شفافية كاملة عبر السوق بأكملها، بما يمكّن الجهات التنظيمية من التحرك بثقة".

علّق Ismail Vali، رئيس GCI:

"ما نشهده الآن هو سوق ألعاب قائمة على ثلاثة قطاعات في كل ولاية قضائية — منظمة، وغير منظمة، وغير مُعترف بها — وهذه الطبقة الثالثة تحديدًا هي التي تُسرّع من حالة ارتباك المستهلكين، ونمو الأنشطة غير المنظمة، وتعقيد المشهد التنظيمي على نطاق واسع.

فالجمهور لا يميز بين هذه القطاعات. بل يتعامل مع سوق واحدة، حيث كل شيء متاح، وكل شيء يتنافس على قدم المساواة. في عالم أصبح فيه بالإمكان المراهنة على أي شيء، بات المستهلكون يراهنون بشكلٍ متزايد على كل شيء — وهذا هو تحويل كل شيء إلى تجربة قائمة على آليات الألعاب والمراهنات.

وإذا لم تتمكن من رؤية السوق بالكامل — المنظمة، وغير المنظمة، وغير المُعترف بها — فلن تتمكن من السيطرة عليها. هذا هو التحول. وهذه هي المشكلة التي نساعد على حلها في GCI".

