مصرف Bank of Kigali Plc يُبرم شراكة تعاون مع شركة Veefin Solutions لريادة الابتكار في مجال الإقراض الرقمي في أفريقيا

كيغالي، رواندا، 31 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أبرم Bank of Kigali Plc، أحد أبرز وأكثر المصارف تحولاً في أفريقيا وأكبر مصرف تجاري في رواندا، شراكة تعاون مع شركة Veefin Solutions، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تمويل سلال الإمداد (SCF) والحلول المصرفية كخدمة (BaaS). تهدف هذه الشراكة إلى دفع عجلة التحول الرقمي الشامل في القطاعات المؤسسية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME، والأعمال الزراعية، والتجزئة. وسيصبح مصرف Bank of Kigali، من خلال هذا التعاون، أول مؤسسة مالية في البلاد تقدم تجربة رقمية كاملة وذات طابع شخصي لعملائه.

From left to right: Ullas Puntambekar, Head of Global Partnerships, Veefin Solutions; Bonaventure Urimube, Chief Credit Officer, Bank of Kigali; Diane Karusisi, Chief Executive Officer, Bank of Kigali

ستزود شركة Veefin مصرف Bank of Kigali بباقة متكاملة من أحدث حلولها في مجالي تمويل سلاسل الإمداد SCF والقروض الرقمية. يشمل ذلك وحدة للتسجيل الذاتي متاحة عبر جميع القنوات، ونظامًا رقميًا آليًا لإكتتاب القروض عبر نظام إنشاء القروض (LOS)، وإدارة فعالة للمعاملات من خلال نظام إدارة القروض (LMS)، مدعومة بنظام متقدم لاسترداد الديون.

آراء القادة

صرحت الدكتورة Diane Karusisi، الرئيسة التنفيذية CEO لمصرف Bank of Kigali: "تمثل هذه الشراكة إنجازًا جديدًا في رحلة مصرفنا نحو التحول الرقمي. ستساعدنا هذه الشراكة مع Veefin على تعزيز الكفاءة وتحسين الشفافية في عمليات القروض لدينا. سيتمكن عملاؤنا الكرام من التقدم للحصول على أي منتج ائتماني باستخدام القنوات الرقمية لمصرف BK والاستمتاع بأوقات استجابة أسرع".

هذا وقال Raja Debnath، العضو المنتدب لشركة Veefin Solutions: "يؤكد قرار مصرف Bank of Kigali بتبني حلول شركة Veefin في مجال سلاسل الإمداد والقروض الرقمية المتقدمة على التزام المصرف بالابتكار. تعد أفريقيا، وخاصة رواندا، مركزًا للتكيف والابتكار التكنولوجي، وقد أظهرت العديد من المصارف في المنطقة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق حلول شركة Veefin، مما يعكس اتجاهًا أوسع نحو اعتماد التقنيات المالية المتطورة لتحقيق الكفاءة. ستضع شراكتنا مع مصرف Bank of Kigali معايير جديدة في القارة ليتبعها المقرضون الآخرون".

نبذة عن مصرف Bank of Kigali Plc

تأسس مصرف Bank of Kigali عام 1966، ويعتبر المؤسسة المالية الرائدة في رواندا. من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تُلبي احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الزراعية والعملاء من الشركات، لعب المصرف دورًا محوريًا في تعزيز صمود الاقتصاد والابتكار وتنمية المجتمع.

نبذة عن شركة Veefin Solutions Limited :

شركة Veefin Solutions Limited (Veefin) هي شركة عالمية رائدة في مجال تمويل سلاسل الإمداد الرقمية. وتعتبر الشركة إحدى الشركات المُدرجة في بورصة مومباي للأوراق المالية BSE للشركات الصغيرة والمتوسطة SME، حيث تعمل على إعادة تصور تمويل سلاسل الإمداد والقروض الرقمية من خلال حلولها المخصصة في هذا المجال. تأسست شركة Veefin عام 2020، ويقع مقرها الرئيسي في مومباي ولديها مكاتب في دكا (بنغلاديش)، وأحمد آباد، ودبي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Website.

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