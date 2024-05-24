مصرف Stanbic Bank Kenya يُبرم اتفاقية مع شركة Orion Innovation من أجل تطبيق التحديثات الاستراتيجية

اتفاقية جديدة تسلط الضوء على الدور الريادي لشركة Orion في تحويل قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أديسون، نيوجيرسي

24 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Orion Innovation (المعروفة باسم "Orion")، الشركة الرائدة في خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات، اليوم عن توقيع اتفاقية مع مصرف Stanbic Bank Kenya لتسهيل عملية ترقية وتحديث نظام الخدمات المصرفية الأساسي للمصرف. وفقًا لهذه الاتفاقية، ستقوم شركة Orion بتنفيذ منصة Temenos للخدمات المصرفية الرقمية القائمة على السحابة ضمن عمليات مصرف Stanbic Bank Kenya، الأمر الذي يتيح تقديم تجارب مُحسنة للعملاء وكذلك حلول رقمية مبتكرة.

From Left to Right: Dr. Joshua Oigara, CEO at Stanbic Bank Kenya and South Sudan; Alex Siboe, Head of Technology at Stanbic Bank Kenya; Mustajab Ali, Director Business Development, MEA at Orion Innovation; and Anoop Gala Orion’s Global Head of Financial Services (PRNewsfoto/Orion Innovation)

تم اختيار شركة Orion، وهي شريك معتمد وموثوق به عالميًا لشركة Temenos، لتكون شريك لمصرف Stanbic Bank Kenya في عملية ترقية تطبيق Transact الخاص بالمصرف من الإصدار R17 إلى R23 والانتقال من معيار TAFC إلى معيار TAFJ الجديد. يتضمن هذا المشروع الطّموح على أكثر من 90 عملية تكامل وتحويل لأكثر من 6000 رمز محلي. ولتسريع الجدول الزمني للمشروع، سيستخدم مصرف Stanbic Bank Kenya أدوات وخدمات الأتمتة الاختبارية الرائدة في المجال والتي تقدمها شركة Orion.

هذا وصرح السيد Anoop Gala، رئيس قسم الخدمات المالية العالمية لدى شركة Orion، قائلًا: "يسعدنا أن نتعاون مع مصرف Stanbic Bank Kenya في مبادرة تحديث البنك". وأضاف: "إن فريقنا ملتزم بدعم الابتكار الرقمي في سوق الخدمات المالية الأفريقية من خلال تزويد شركائنا المصرفيين بأدوات تنفيذ متقدمة تضمن الامتثال وتسريع الجدول الزمني لمشاريعهم".

ومن جانبه، قال السيد Suchen Janjale، رئيس الخدمات المالية لدى شركة Orion في أوروبا: "كانت عروضنا الشاملة حول Temenos، إلى جانب سجلنا المثبت في التحديثات والتكاملات الفعالة والناجحة، أساسية في قرار مصرف Stanbic Bank Kenya باختيار شركة Orion كشريك موثوق به".

وقال الدكتور Joshua Oigara، الرئيس التنفيذي لمصرف Stanbic Bank Kenya ومصرف South Sudan: "إن التكنولوجيا والابتكار أمران أساسيان لمواصلة نمونا في بيئة مصرفية رقمية ومعقدة للغاية. وتضيف هذه الترقية إلى قدراتنا التكنولوجية وتتيح لنا خدمة عملائنا بشكل أفضل على الصعيدين المحلي والعالمي. نحن فخورون بالشراكة مع Orion والاستفادة من تاريخها القوي وخبرتها الواسعة في دفع عمليات تحديث النُظم".

كما صرح Alex Siboe، رئيس قسم التكنولوجيا لدى مصرف Stanbic Bank Kenya، قائلًا: "إن تحويل تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا هو حجر الزاوية في استراتيجية البنك". وأضاف: "تماشياً مع هدفنا المتمثل في تقديم تجارب استثنائية للعملاء وقيمة فائقة، فإننا نعمل باستمرار على تبني التقنيات المناسبة لتعزيز الكفاءة وتحقيق رضا العملاء. وتتناسب هذه الترقية مع مسيرة التحول الرقمي التي نخوضها وستساعدنا في تقديم تجربة مصرفية سلسة ومتميزة لعملائنا. علاوة على ذلك، لن يؤدي هذا التحديث إلى تحسين كفاءتنا التشغيلية فحسب، بل سيسمح لنا أيضًا بتقديم خدمات مبتكرة لعملائنا، تتماشى مع تلبية احتياجاتهم المتغيرة في عصرنا الرقمي الحالي".

نبذة عن مصرف Stanbic Holdings Plc

يعتبر مصرف Stanbic Bank Kenya أحد أعضاء مجموعة Standard Bank Group، وهو سابع أكبر مصرف تجاري في كينيا من حيث الأصول. يعمل مصرف Stanbic Bank Kenya، الذي تأسس على إرث قوي يمتد لأكثر من 100 عام، على المُضي قدما باستراتيجيته الهادفة إلى دفع عجلة النمو في كينيا وليصبح المؤسسة المالية الرائدة في كينيا، حيث يقدم تجارب استثنائية للعملاء وقيمة فائقة. تم ترخيص مصرف Stanbic Bank وتنظيمه من قبل البنك المركزي الكيني ويوفر مجموعة كاملة من الخدمات المالية والبنكية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs وكذلك الأفراد. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.stanbicbank.co.ke .

نبذة عن شركة Orion Innovation

تعتبر شركة Orion Innovation ("Orion") واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات. ويقدم فريق عمل شركة Orion الذي يتألف من أكثر من 6400 شخص، مع تركيزه على الهندسة والتخطيط الفكري وتقديمه لمزيج فريد من المرونة والبراعة والقدرة على تقديم حجم كبير من الخدمات، خدماته لما يقرب من 1000 شركة مدرجة على قائمة Fortune؛ مساعدًا إياها على تحسين كفاءتها وتعزيز تجارب العملاء وتطوير عروض رقمية جديدة. تمتلك شركة Orion شبكة من مراكز تقديم الخدمات موزعة في أمريكا الشمالية، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA، والهند، وأمريكا اللاتينية، وهو الأمر الذي يتيح لها خدمة عملاء ينتمون إلى قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والتكنولوجيا العالية، والاتصالات والإعلام، والرياضة والترفيه، والخدمات المهنية، والرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.orioninc.com .