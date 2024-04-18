مطار حمد الدولي يحصد لقب "أفضل مطار في العالم" ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024

بوابة قطر إلى العالم يفوز بجائزة "أفضل مطار للتسوق في العالم" للمرة الثانية على التوالي

وجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة العاشرة على التوالي

الدوحة قطر, 18 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أكد مطار حمد الدولي مكانته الرائدة بين مطارات العالم، وذلك بحصده مرة أخرى لقب "أفضل مطار في العالم" خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2024، والذي أقيم بمعرض مبنى المسافرين في فرانكفورت بألمانيا. وإلى جانب الفوز بهذه الجائزة المرموقة، حاز المطار أيضاً على لقب "أفضل مطار للتسوق في العالم" للمرة الثانية على التوالي ولقب "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام العاشر على التوالي.

Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards

وتعتمد هذه التكريمات التي حصل عليها مطار حمد الدولي على تقييمات دقيقة من قِبل المسافرين استناداً إلى مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، والتي حظي مطار حمد الدولي من خلالها بلقب "أفضل مطار في العالم" ضمن مجموعة شملت أكثر من 500 مطار عالمي.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والذي قاد مسيرة النمو والتطوير التي شهدها مطار حمد الدولي على مدى سنوات العقد الماضي: "هذا إنجاز رائع حققه مطار حمد الدولي فيما نحتفل بعشر سنوات من تميز العمليات التشغيلية نجح خلالها المطار في توفير تجارب سفر سلسة لمسافريه من جميع أنحاء العالم. إن هذه التكريمات هي بمثابة دليل على التفاني والجهد الذي يبذله فريق العمل وشركاء المطار الذين يسهمون بدورهم في توفير أفضل التجارب للمسافرين. لقد تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير مرافق المطار وإطلاق المبادرات الرائدة في قطاع التسوق والضيافة في جميع أنحاء المطار."

وأكد المهندس المير مدى أهمية فهم احتياجات المسافرين وتطلعاتهم ومواكبة أحدث الاتجاهات العصرية في السفر قائلاً: " نحن نضع مسافرينا واحتياجاتهم المتطورة دائماً في صميم استراتيجية النمو لدينا، و نلتزم بتلبية تلك التطلعات وتجاوزها. ولذلك أطلقنا مجموعة متنوعة من التجارب الجديدة في المطار مثل "سوق المطار" الذي أصبح وجهة مثالية للمسافرين لتجربة الضيافة القطرية الأصيلة والتعرف على التراث القطري، وكذلك حديقة "أورتشارد" التي أصبحت وجهة مثالية للاسترخاء واستعادة الحيوية و أيضاً مجموعة صالات المسافرين الفاخرة. وسوف نواصل التزامنا بمواكبة الأحدث في عالم المطارات حتى نحافظ على مكانتنا الرائدة بين مطارات العالم."

وكان مطار حمد الدولي قد حقق إنجازاً مشهوداً خلال عام 2023، حيث سجل زيادة ملحوظة في حركة مسافريه باستقباله أكثر من 45 مليون مسافر خلال العام، وبزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام الذي سبقه و الذي شهد زخماً كبيراً الذي صاحب بطولة كأس العالم الاستثنائية التي استضافتها قطر في عام 2022. كما رحب المطار بالعديد من شركائه الجدد من شركات الطيران مثل "فيستارا" و"أيبريا للطيران" و"خطوط شيامن الجوية" وجارودا إندونيسيا" والخطوط الجوية اليابانية، حيث يقدم خدماته لأكثر من 250 وجهة شملت وجهات السفر والشحن الجوي والطيران المستأجر.

وبينما يقترب مطار حمد الدولي من إتمام عامه العاشر منذ بدء عملياته التشغيلية، يتوقع المطار أن يكون العام الجاري 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث تشمل خططه استقبال شركاء جدد من شركات الطيران، وتعزيز شبكة الربط الجوي ودعم مساعي قطر لاستضافة البطولات والفعاليات العالمية. وفي إطار التزامه برؤية قطر الوطنية 2030، يهدف مطار حمد الدولي إلى تعزيز جهود الاستدامة عبر استثماره في التكنولوجيا الجديدة المتطورة والمبادرات الرائدة في قطاع الطيران، بما يعزز مكانته كأحد المطارات الرائدة في صناعة الطيران العالمية.

مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.

وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.

وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها "أفضل مطار بالعالم" في عامي 2021 و 2022، و"ثاني أفضل مطار بالعالم" في عام 2023، و"أفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر"، و"أفضل مطار بالعالم للتسوق" في عام 2023 و"أنظف مطار في الشرق الأوسط" لعام 2023 و"أفضل مطار في الشرق الأوسط " للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتعزيز عروضه متعددة الأبعاد. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمطار حمد الدولي www.dohahamadairport.com

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/2390983/Hamad_International_Airport_2.jpg