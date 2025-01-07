مطار حمد الدولي يحقق أرقاماً قياسية خلال عام 2024

خدمة 52.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 15% مقارنة مع عام 2023

المطار الأعلى تصنيفًا في الشرق الأوسط من حيث الربط الجوي

الدوحة، قطر , 7 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- حقق مطار حمد الدولي (DOH) إنجازات بارزة في عام 2024، حيث خدم 52.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. و يواصل المطار تعزيز دوره كمحور عالمي رئيسي لشركات الطيران والمسافرين. كما ارتفع عدد حركات الطائرات إلى 279,000 حركة، مسجلاً زيادة بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ إجمالي البضائع المناولة 2.6 مليون طنًا، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي. كما ناول المطار 41.3 مليون حقيبة، مما يعكس زيادة بنسبة 10% في كفاءة مناولة الأمتعة.

Hamad International Airport (DOH) Infographic Hamad International Airport (DOH) ORCHARD at Hamad International Airport (DOH)

وفقاً لتقرير الربط الجوي الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI) لعام 2024، صُنّف مطار حمد الدولي كأعلى مطار تصنيفاً في الشرق الأوسط من حيث مستوى الربط الجوي، مما يوفر للمسافرين خيارات اتصال متميزة من خلال مرافقه الحائزة على الجوائز.

النمو في السوق المحلي

شهد مطار حمد الدولي خلال عام 2024 استقبال أكثر من 4 ملايين مسافر شهرياً، مما يعكس قدرته على إدارة أعداد كبيرة من المسافرين بكفاءة. و قد ارتفعت حركة المسافرين من وإلى الدوحة بنسبة 16%، متجاوزة لأول مرة معدل نمو حركة الترانزيت، مدفوعة بجاذبية الدوحة المتزايدة كوجهة سياحية، وبالجهود المشتركة مع قطر للسياحة لجذب خدمات الرحلات المستأجرة. ومن الجدير بالذكر أن المطار خدم أكثر من 12 مليون مسافر من وجهة مباشرة إلى وجهة أخرى.

إضافة وجهات وشراكات طيران جديدة

نجح المطار في توسيع شبكته العالمية في عام 2024 لتشمل 197 وجهة، من خلال 55 شركة طيران تُشغل عملياتها من مطار حمد الدولي، بما في ذلك شركاء جدد مثل خطوط جنوب الصين الجوية، خطوط شنجن الجوية، والخطوط الجوية اليابانية وشركة طيران "جارودا إندونيسا" وأكاسا للطيران. كما أضافت الخطوط الجوية القطرية، التي تتخذ من المطار مقراً لها، العديد من الوجهات إلى شبكتها العالمية مثل أوساكا وهامبورج ولشبونة وتورونتو.

شهدت أعداد المسافرين نموًا قويًا عبر الأسواق الشرقية والغربية. ففي الصين، سجلت حركة المسافرين ارتفاعًا بنسبة 87%، كما سجلت الأسواق الآسيوية الناشئة مثل إندونيسيا وماليزيا وفيتنام معدلات نمو لافتة. وفي الأسواق الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، وفرنسا، حققت حركة المسافرين نموًا ايجابياً، مما يعزز مكانة المطار كوجهة عالمية مميزة.

وفي هذا السياق، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي:

"إن الإنجازات القياسية التي حققناها في عام 2024 تؤكد رؤيتنا الطموحة لترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للربط الجوي، والتجارة، والسياحة. هذه النتائج تبرز كفاءتنا التشغيلية، وابتكارنا المستمر، والتزامنا الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للمسافرين، وهو ما مكننا من الحصول على جائزة سكاي تراكس كأفضل مطار في العالم لعام 2024".

وأضاف الخاطر: "شهد مطار حمد الدولي في شهري نوفمبر و ديسمبر 2024 زيادة في أعداد المسافرين على الرحلات المباشرة، متجاوزاً الأرقام المسجلة خلال فترة كأس العالم 2022، مما يؤكد على مكانة الدوحة كوجهة عالمية مفضلة. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية العاشرة لبداية العمليات التشغيلية، نكرس جهودنا للمرحلة القادمة، التي تشمل تحسين البنية التحتية عبر إضافة المزيد من البوابات لتوفير تجربة أكثر سهولة للمسافرين بحلول منتصف عام 2025، وتعزيز شراكاتنا العالمية، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر".

مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمطار حمد الدولي http://www.dohahamadairport.com ومتابعة آخر مستجدات وأخبار المطار عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي:

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