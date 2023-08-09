مع إطلاق Goodnotes 6، تصبح Goodnotes أول شركة ورق رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، مما يحسن إلى الأبد كيفية إنشاء الناس للملاحظات وكيف يتعلمون ويعملون ويدونون الملاحظات

· للحصول على آخر تحديث لها، قامت Goodnotes ببناء قدرات الكتابة اليدوية الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل التدقيق الإملائي للملاحظات المكتوبة بخط اليد ومساعدة الذكاء الاصطناعي في الرياضيات للتحضير لاختبار الرياضيات

· يتضمن Goodnotes 6 أيضًا ميزات طال انتظارها، مثل إيماءات الحبر مثل Scribble to Erase، والقوالب والمجلدات القابلة للتخصيص، وسوق جديد داخل تطبيق الأدوات المكتبية الرقمية

· ستطلق Goodnotes قريبًا ميزات ثورية أخرى تسمح للمستخدمين باسترداد إجابات الأسئلة السياقية من ملاحظاتهم

Automatically correct typos in your own handwriting Fall in love with handwriting again New in-app marketplace for digital stationery like stickers, planners, covers, and more

لندن، 9 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Goodnotes ، التطبيق الورقي الرقمي المحبوب لتدوين الملاحظات وتطبيق العام 2022 في الـ iPad ، يكشف عن Goodnotes 6، مما يدفع حدود الكتابة اليدوية بميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التدقيق الإملائي ومساعدة الذكاء الاصطناعي في الرياضيات. سيغير Goodnotes 6 كيفية تفاعل الناس مع المعلومات شخصيًا ومهنيًا.

تتمثل مهمة Goodnotes في إزالة الحواجز أمام الأفكار والمعرفة، حتى يتمكن المستخدمون من العثور على جميع احتياجاتهم في تدوين الملاحظات داخل تطبيق واحد، سواء كانت المشاركة أو التخطيط أو التخلص من العوائق أو إلهام الإبداع أو التعلم من رؤى الآخرين وموادهم.

يرتقي Goodnotes 6 بالتجربة الورقية الرقمية بأحدث ميزاتها:

· التدقيق الإملائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يصحح على الفور الأخطاء المطبعية المكتوبة بخط يد المستخدم

· مواد تحضيرية تفاعلية لاختبار SAT والاختبارات القياسية الأخرى، مع تلميحات مدمجة ومساعدة في الرياضيات بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأخطاء

· سوق جديد داخل التطبيق حيث يمكن للمستخدمين تنزيل قوالب وملصقات وقرطاسية رقمية جديدة مباشرة في التطبيق

· قوالب ديناميكية تسمح للمستخدم بتخصيص حجم ولون الورق الرقمي في دفاتره، بالإضافة إلى المجلدات القابلة للتخصيص

· إيماءات حبر جديدة مثل Scribble to Erase و Circle to Lasso

قال Steven Chan، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Goodnotes: "لقد كان فريقنا متحمسًا للغاية لإعادة تصور الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع المعلومات وجلب الابتكار الحقيقي إلى تجربة تدوين الملاحظات الرقمية". "يسعدنا وضع Goodnotes 6 أخيرًا في أيدي مستخدمينا، الذين نأمل أن يشعروا بسحر أكثر ذكاءً وأكثر متعة من Goodnotes مع واجهة المستخدم الجديدة وميزات الكتابة اليدوية للذكاء الاصطناعي الأولى في الصناعة."

عقدت Goodnotes شراكة مع Motto، وهي شركة عالمية للعلامات التجارية الاستراتيجية، للكشف عن علامتها التجارية الجديدة جنبًا إلى جنب مع إطلاق Goodnotes 6. تتميز العلامة التجارية الجديدة باستراتيجية العلامة التجارية المحدثة والهوية المرئية والشعار المحدث لتقديم متعة ورحلة تدوين الملاحظات الرقمية.

Goodnotes 6 مجاني للتنزيل على iOS و iPadOS و macOS، ومجاني للاستخدام لما يصل إلى 3 أجهزة كمبيوتر محمولة. يمكن فتح المجموعة الكاملة من الميزات باستخدام أجهزة كمبيوتر محمولة غير محدودة مقابل 9.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا أو 29.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة (ينطبق التسعير المحلي).

يمكن لمستخدمي GoodNotes 5 المدفوع الحاليين الاستمرار في استخدام GoodNotes 5، أو الترقية إلى Goodnotes 6 بخصم. سيظل Goodnotes 6 مجاني للمؤسسات التعليمية من خلال مدير Apple School.

في أعقاب إصدار Goodnotes 6 هذا، ستواصل Goodnotes الاستثمار في وإنشاء ميزات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز تدوين الملاحظات نفسها والسماح للمستخدمين بمعالجة المعلومات المكتوبة بخط اليد والمكتوبة بطرق جديدة.

نبذة عن GOODNOTES :

Goodnotes هي الورقة الرقمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم. بدأت Goodnotes، التي تم إطلاقها في عام 2011، كتحسين للملاحظات الورقية المادية — حيث قدمت القدرة على تدوين الملاحظات الرقمية المكتوبة بخط اليد، والبحث عن النص المكتوب بخط اليد، وتنظيم كل شيء في مكتبة رقمية. اليوم، تعد Goodnotes رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي للكتابة اليدوية الرقمية في مجال الإنتاجية. تم اختيار Goodnotes مؤخرًا كأفضل تطبيق لأجهزة iPad لعام 2022 من Apple.

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