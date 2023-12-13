مع ايرلينغ هالاند - مايديا للأجهزة المنزلية تعبر عن رأيها في أهداف ايرلينغ هالاند#H9meAzingMoments

شركة مايديا أطلقت اليوم حملتها الجديدة #H9meAzingMoments التي تتضمن مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والفائز بالثلاثية التاريخية مع النادي ايرلينغ هالاند.

مانشستر، إنجلترا, 13 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة مايديا اليوم عن إطلاق حملتها الجديدة #H9meAzingMoments والتي تضمنت وجود مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والفائز بثلاثية العام الماضي ايرلينغ هالاند.

#H9meAzingMoments WITH ERLING HAALAND - MIDEA PRODUCTS DO HAVE AN OPINION ON ERLING HAALAND’S GOALS #H9meAzingMoments WITH ERLING HAALAND - MIDEA PRODUCTS DO HAVE AN OPINION ON ERLING HAALAND’S GOALS

أعلنت شركة مايديا، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، بالتزامن مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس، عن اختيار المهاجم ايرلينغ هالاند السفير الرسمي الدولي لعلامتها التجارية، وجاء هذا الإعلان من خلال حملة فيديو ظهر فيها النجم هالاند وهو يردد شعار العلامة التجارية "making himself at home".

وقامت شركة الأجهزة المنزلية العملاقة اليوم بإطلاق السلسلة التالية من محتوى الحملة، والتي تتألف من أول "تسعة" فيديوهات #H9meAzingMoments يظهر فيها هالاند يعيش مستخدمًا منتجات شركة مايديا المنزلية، وتتضمن هذه الفيديوهات تعليقات خاصة تعكس بعضاً من أبرز اللحظات الفريدة للمهاجم.

إن هذا التعاون بين شركة مايديا، التي تقدم أكثر من 100 فئة مختلفة من المنتجات وتمتلك إحدى أوسع محافظ المنتجات في العالم، والنجم العالمي ايرلينغ هالاند ، الذي سجل 52 هدفًا في جميع البطولات التي شارك فيها الموسم الماضي، سيُدخل هذه السلسلة الجديدة #H9meAzingMoments في تعاون مزدهر للسنوات القادمة.

قم بمشاهدة جميع الفيديوهات الـ 9 من هنا

نبذة عن مايديا و مجموعة مايديا

مايديا هي واحدة من أكثر من 10 علامات تجارية ضمن أعمال المنزل الذكي لمجموعة مايديا.

تعد مجموعة مايديا، التي تأسست عام 1968، شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة، وقد احتلت المرتبة رقم 278 في قائمة Fortune Global 500 لعام 2023، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الأجهزة المنزلية في العالم والتي تتجاوز أعمالها الأجهزة المنزلية الذكية. في أوائل عام 2021، قامت الشركة بتبسيط وحداتها الأساسية في خمس ركائز أعمال عالية النمو لتمهيد مسار النمو المستقبلي الجديد: المنزل الذكي والكهروميكانيكية وتقنيات البناء والروبوتات والأتمتة والابتكار الرقمي.

تسعى جميع الشركات التابعة لمجموعة مايديا جاهدة من أجل عقيدة واحدة:

HumanizingTechnology#

تؤمن العلامة التجارية مايديا بتوفير حلول صديقة بشكل مدهش من خلال اعتماد نهج يركز على المستهلك وحل المشكلات. الذهاب إلى أبعد من ذلك للمستقبل، والاستكشاف والابتكار باستمرار لتلبية الطلب المتغير باستمرار لعملائنا، وتمكينهم من "اعتبر نفسك في بيتك".

حققت مراكز الإنتاج الـ 35 التابعة لمجموعة مايديا على مستوى العالم وأكثر من 166000 موظف في أكثر من 200 دولة ومنطقة، عائدات سنوية تزيد عن 51.39 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وقد أسفرت مراكز الابتكار العالمية البالغ عددها 28 مركزا والالتزام القوي بمجالي البحث والتطويرعن أكثر من 62000 براءة اختراع معتمدة حتى الآن.

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نبذة عن ايرلينغ هالاند

Erling Braut Haaland، وُلد في مدينة ليدز الإنجليزية بتاريخ 21 يوليو 2000، وهو لاعب كرة قدم نرويجي محترف يلعب في مركز المهاجم الصريح في منتخب النرويج وفي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ينشط في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Haaland، الذي يتمتع بقدرة طبيعية على تسجيل الأهداف، انضم إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من نادي Borussia Dortmund الألماني في يوليو 2022، بعد توقيعه عقداً لمدة خمس سنوات مع النادي. ويعتبر هالاند، ابن لاعب النادي السابق Alfie Haaland، أحد أفضل مهاجمي القارة الأوروبية في الوقت الراهن، وقد وصل المهاجم إلى النادي الإنجليزي محملاً بسمعة قوية في تسجيل الأهداف بعد فترات رائعة في كل من نادي Molde FK وRed Bull Salzburg، وBorussia Dortmund.

ويمتاز المهاجم النرويجي بالقوة والطول والسرعة، كما أنه جيد في ألعاب الهواء ولديه القدرة على تسجيل الأهداف باستخدام كلتا القدمين بنفس الجودة، ولذلك تميزت مسيرة هالاند حتى الآن بشيء واحد: وهو تسجيل الأهداف. وقد نجح المهاجم النرويجي، في موسمه الأول مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، في تسجيل 36 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد يتألف من 38 مباراة فضلًا عما سبق ذكره، أصبح هالاند أيضًا ثالث لاعب في التاريخ -والأول منذ تسع سنوات- الذي يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث قاد نادي مانشستر سيتي للفوز على نادي RB Leipzig في ملعب الاتحاد بنتيجة 7-0.

سجَّل هالاند هدفه رقم 45 في الموسم خلال مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام نادي Bayern Munich الألماني، الأمر الذي يعني تجاوزه للمهاجم الهولندي Ruud van Nistelrooy والمهاجم المصري محمد صلاح كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نادي من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر جميع المسابقات خلال موسم واحد.

وقد أنهى هالاند موسمه الأول الرائع مع النادي بتسجيل 52 هدفًا في 53 مباراة واختتم مسيرته بنهاية خيالية حيث كان جزءًا من الفريق الذي حقق الثلاثية التاريخية للنادي والمتمثلة في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تحت إشراف المدرب المخضرم غوارديولا.

نبذة عن نادي Manchester City FC

تأسس نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في البداية عام 1880 تحت مسمى نادي West Gorton في سانت مارك ولكنه حمل المسمى الحالي رسميا في عام 1894 وأصبح كذلك منذ ذلك الحين. و يقع النادي في حرم الاتحاد الأوسع، ويضم ملعب الاتحاد بسعة 53500 متفرج، وملعب الأكاديمية Joie Stadium بسعة 7000 متفرج، إلى جانب أكاديمية City Football Academy، وهي منشأة تدريب على الأداء وتطوير وتنمية الشباب تضم فرق النادي للرجال والسيدات وفرق الأكاديمية.

يعمل نادي Manchester City FC، كونه النادي صاحب العلامة التجارية الرياضية الأكثر قيمة لنادي كرة القدم في العالم، وهو التصنيف الذي جاء عن طريق شركة Brand Finance، في الآونة الحالية على تطوير تجربة جماهيرية هي الأفضل في فئتها ووجهة للترفيه والتسلية على مدار العام في حرم الاتحاد. و يلتزم النادي بالعمل بطريقة مستدامة ومسؤولة اجتماعياً ويضمن أن المساواة والتنوع والاندماج يتم تضمينها في عمليات اتخاذ القرار والثقافة والممارسات الخاصة به.

www.mancity.com

للتواصل:

Brando Brandstaeter

رئيس إدارة العلامات التجارية العالمية والاتصالات

قسم الأعمال الدولية لمجموعة Midea

brando.brandstaeter@midea.com

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