مع توقعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2032

معرض "جيتكس جلوبال" ومعرض "إكسباند نورث ستار" ينعقدان في دبي بهدف المساهمة في تسريع اقتصاد الذكاء الاصطناعي

- يمثل هذا المعرض عاملاً مهماً لإعادة تعريف الاقتصاد الرقمي العالمي ومنظومة الذكاء الاصطناعي في إطار شعاره لهذا العام "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يحتل معرض جيتكس جلوبال، أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، مركز الصدارة على رأس قائمة الاهتمامات في دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الحالي، مع انعقاد نسخته الرابعة والأربعين هذا العام، والتي تهدف إلى إعادة تعريف الاقتصاد الرقمي العالمي ومنظومة الذكاء الاصطناعي.

ويقام هذا المعرض الدولي الفريد من نوعه في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، وستكون هذه النسخة أكثر تأثيراً من سابقاتها، حيث يتخللها برنامج فعاليات موسع، سيحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

GITEX GLOBAL 2024 will present its most international edition with record-breaking participation from Europe, Asia, and Latin America

ويرحب "جيتكس جلوبال 2024"، الذي يقام تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي"، بكبرى شركات التكنولوجيا في العالم، فضلاً عن مشاركة العديد من الهيئات الحكومية والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والباحثين من مختلف أنحاء المعمورة.

وبالتزامن مع "جيتكس جلوبال 2024"، يعقد معرض إكسباند نورث ستار، أكبر معرض عالمي للشركات الناشئة والاستثمار، في دبي هاربور في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، حيث تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بينما يشرف على تنظيمه مركز دبي التجاري العالمي.

ويمثل المعرضان الضخمان، الذي يشارك فيهما أكثر من 6,500 شركة عارضة، و1,800 شركة ناشئة، و1,200 مستثمر من أكثر من 180 دولة يتوزعون على 38 قاعة للابتكار وفرص الأعمال، شهادة حية على جهود دولة الإمارات "لتحفيز ابتكار وإطلاق الجيل القادم من التقنيات التي تعتمد أساساً على الذكاء الاصطناعي".

وفي تعليقها على هذين المعرضين، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال ومعرض إكسباند نورث ستار: "مع انعقاد معرض جيتكس جلوبال في دبي، نختتم هذا العام بفعالية في غاية الأهمية من مجتمع التكنولوجيا، وذلك من خلال تعزيز التعاون العالمي والمشاركة المكثفة بين جميع الأطراف المعنية. وسنعمل من خلال هذه الجهود، على صياغة مزايا تنافسية في السباق نحو التفوق الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. ويُعدّ تنامي مستويات المشاركة الدولية في معرض جيتكس جلوبال 2024 بنحو 40%، مؤشراً واضحاً على الطموحات الكبيرة للعديد من الدول التي تمضي قدماً في رحلة التحول الرقمي، والتي تشق طريقها الآن بثقة نحو اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال معرض جيتكس جلوبال.

وأضافت تريكسي: "وباعتبارنا العلامة التجارية الأهم عالمياً في مجال تنظيم الفعاليات التكنولوجية، مع إقامة فعاليات في ألمانيا وسنغافورة والمغرب ونيجيريا، إلى جانب معرض إكسباند نورث ستار، فإننا نلتزم بتعزيز تحفيز ابتكار الجيل القادم من التقنيات التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي من خلال الشركات الناشئة والشركات المتوسعة والشركات الضخمة أحادية القرن".

أجندة عالمية لاقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي

تشير أبحاث شركة "فورتشن بيزنس"، إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 621 مليار دولار في عام 2024، وسيرتفع إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2032. ونظراً لتأثيره الهائل اراهن وفي المستقبل، يحتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، مع أكثر من 3,500 شركة ستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبيانات والسحابة.

ومن بين الشركات التي ستعرض ابتكارات في هذه المجالات المتقدمة، "مجموعة تيكوم"، التي تحتفل الأسبوع الجاري بمشاركتها الخامسة والعشرين على التوالي في معرض "جيتكس جلوبال". وفي تعليقه على الحدث، قال عمار المالك، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم والعضو المنتدب لمدينة دبي للإنترنت: "تمثل أطر الابتكار في دبي الأساس المتين للتقدم التكنولوجي، ويعد معرض جيتكس جلوبال نقطة انطلاق لهذه الإمكانات الهائلة. وباعتبارها مركزاً رائداً للتكنولوجيا في المنطقة، لطالما كانت مدينة دبي للإنترنت شريكاً مهماً لهذا المعرض العالمي طوال عقود من الزمان، في سعيها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً. ونحن سعداء بقدرتنا على ربط مبتكرين من أكثر من 3500 شركة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والويب 3 والتحول الرقمي وغير ذلك لتحقيق هذه الرؤية".

وستعزز بعض أهم الشركات والمؤسسات في أبوظبي، بما في ذلك "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" و"مجموعة جي 42" (G42) بمؤسساتها الرائدة: "بريسايت" و"خزنة"، مكانة الإمارة كمركز عالمي ناشئ للذكاء الاصطناعي. ومن بين عمالقة التكنولوجيا الآخرين المشاركين في المعرض هذا العام شركة "أدوبي" (Adobe)، و"علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud)، و"خدمات أمازون ويب" (AWS)، و"بيلدر إيه آي" (Builder Ai)، و"دِل تكنولوجيز"، و"جوجل"، و"هانيويل"، و"هواوي"، و"آي بي إم"، و"لينوفو"، و"مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، و"أوراكل"، و"سيلز فورس" (Salesforce)، ومعهد "ساس" (SAS)، وشركة (Solutions by STC)، و(Tech Destination Pakistan).

وسيقدم معرض "جيتكس جلوبال"، الذي يعد أكبر حدث للذكاء الاصطناعي هذا العام، أكثر من 120 ساعة من المحتوى المتعمق في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عبر مواضيع مختلفة، مما يعزز المناقشات بشأن آثار الذكاء الاصطناعي في مجال صحة المستقبل والتمويل الرقمي والتكنولوجيا التعليمية. ومع الوتيرة السريعة لتبني الذكاء الاصطناعي والنمو غير المسبوق في الطلب على تخزين البيانات، سيستضيف المعرض أيضاً أكبر ندوة لمراكز البيانات في المنطقة في عام 2024، والتي تضم رواد هذا المجال مثل (Datalec)، و(Kerno)، و"خزنة"، و"لوجراند" و(NTT Data)، و"شنايدر إليكتريك"، و(Vertiv)، وغيرها العديد من الشركات الأخرى.

وسيعمل برنامج الندوة على تعزيز الترقب والحماس لمؤتمر الذكاء الاصطناعي "AI Everything Global 2025" الجديد كلياً. وسيجمع هذا الحدث، الذي يقام في أبوظبي في 4 فبراير، ودبي في 5 و6 فبراير 2025، بعضاً من أهم شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم، لبناء صناعة ذكاء اصطناعي مبتكرة وعادلة ومسؤولة للمستقبل.

تسريع الجيل القادم من الشركات الناشئة

إلى ذلك، سيعمل معرض "إكسباند نورث ستار"، وهو أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والاستثمار، على تعزيز آفاق التكنولوجيا والابتكار. وسيجمع هذا المعرض الذي يقام هذا العام في نسخة قياسية أخرى، أكثر المؤسسين العالميين ابتكاراً وأسواق جديدة وعملاء مؤسسيين ومجموعة مؤثرة من المستثمرين ورجال الأعمال المغامرين الذين يمتلكون أصولاً مدارة تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار. ومن هذه الشركات (SOSV)، و(Bessemer Ventures)، و(Lightrock)، و(Sinovation Ventures)، و"صندوق الابتكار الأوروبي".

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم "إكسباند نورث ستار" بإعادة تعريف مستقبل المال والبلوك تشين والإبداع من خلال تنظيم فعاليات مشتركة مثل "جيتكس إمباكت" و(Fintech Surge)، وقمة "مستقبل البلوك تشين"، ومعرض التسويق "ماركيتينج مينيا" (Marketing Mania). كما تقام مسابقة (Supernova Challenge 2.0)، أكبر مسابقة في العالم للشركات الناشئة، في معرض "جيتكس جلوبال"، حيث سيتشارك الفائزون بجوائز تبلغ قيمتها 200 ألف دولار.

مشاركة دولية غير مسبوقة

هذا وسيشهد معرض "جيتكس جلوبال 2024" حضوراً دولياً هو الأكبر في تاريخه، حيث سيستقبل أكثر من 400 هيئة حكومية ووكالة تنمية رقمية من جميع أنحاء العالم. وإلى جانب المشاركين الدائمين في معرض "جيتكس جلوبال"، ستقوم الدول الجديدة التي تشارك لأول مرة هذا العام بعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية الرائدة.

وجدير بالذكر أن الأسبوع المقبل سيشهد أكبر مشاركة أوروبية في معرض "جيتكس جلوبال"، مع مشاركة أكثر من 35 دولة أوروبية، إلى جانب أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 450 شركة ناشئة من الدول المشاركة لأول مرة، بما في ذلك النمسا، والبوسنة والهرسك، وايرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرتغال، وصربيا، وسلوفينيا.

كما تقف وراء المشاركة الدولية غير المسبوقة العديد من الدول الصاعدة في مجال التكنولوجيا الرقمية من أميركا اللاتينية، وكذلك دول من وسط وجنوب شرق آسيا. كما انضمت العديد من الدول الجديدة، مثل سنغافورة، وماليزيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، إلى قائمة المشاركين التقليديين في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، كالصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.

وفي حين يعمل معرض "جيتكس جلوبال 2024" على تعزيز تطوير أعمال تجارية دولية، وتحفيز ريادة الأعمال والمشاركة الاستثمارية لصالح المؤسسات والشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، سيرحب المعرض لأول مرة في نسخة هذا العام، بمجلس الابتكار الأوروبي، أكبر مستثمر في التكنولوجيا العميقة في أوروبا.

كما سيشهد المعرض أيضاً تعاوناً مهماً مع مؤسسات عالمية من جميع القارات، مثل مجلس الابتكار الأوروبي، و(Tech Destination Pakistan)، وجامعة (IE)، وكلية لندن الجامعية (UCL)، وجامعة "جونز هوبكنز"، و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT)، وشركات تكنولوجيا رائدة، مثل سوني، وهوندا، وستاندرد تشارترد، ومؤسسة كوينزلاند للاستثمار (QIC) والعديد غيرها.

جدول أعمال حافل بالأنشطة

وخلال فترة انعقاده التي تستمر ستة أيام، سيصبح معرض "جيتكس جلوبال 2024" نموذجاً مصغراً للعالم، حيث سيطلق برامج تعيد تعريف صناعة التكنولوجيا، مثل (GITEX Editions)، وهي منصة حصرية لشركات التكنولوجيا المتقدمة في مراحلها النهائية، ومركز رئيسي للشركات أحادية القرن أو ما يعرف بـ"شركات يوني كورن" والشركات التي تمضي قدماً لتصبح شركات أحادية القرن. وستربط هذه المنصة في عام 2024، بين 59 من أفضل الشركات أحادية القرن في العالم، مثل (Axelera)، و(DeepL)، و(Insilico Medicine)، و(Synthesis AI).

وتمثل "قمة قادة الاقتصاد الرقمي العالمي في المستقبل"، حدثاً آخر في غاية الأهمية ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، حيث تجمع هذه القمة مبتكرين عالميين وقادة مؤثرين للتصدي للأولويات الحرجة التي تشكل مستقبل التكنولوجيا. كما تستضيف نسخة هذا العام من جيتكس جلوبال، معرض "وادي جيتكس السيبراني" وهو المعرض الأكثر ترقباً للأمن السيبراني هذا العام، والذي يستضيفه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيقدم المعرض جدول أعمال قوي، حيث سيناقش بعض من أقوى وأهم مدراء أمن المعلومات ومدراء المعلومات وقادة الحوكمة والمخاطر والامتثال في العالم، مخاطر الجرائم السيبرانية العالمية، لا سيما وأن المتخصصين يتوقعون أن تصل تكاليف أضرار الهجمات السيبرانية إلى 10.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2025.

وفي حديثه عن الإمكانات الهائلة التي يوفرها المعرض لصناعة الأمن السيبراني، قال ليو تشين، النائب الأول لرئيس الشركة ورئيس مبيعات الشركات في هواوي، التي ستكون حاضرة بجناح رئيسي في الحدث: "يوفر معرض جيتكس جلوبال منصة فريدة لنا للمشاركة في حوارات هادفة مع نظرائنا في الصناعة حول الاتجاهات والآفاق المتعلقة بالذكاء الصناعي. ونحن نتطلع إلى مشاركة رؤانا، والتعلم من الآخرين لاستكشاف الاحتمالات اللامحدودة للتحول الرقمي والذكي الصناعي".

لمزيد من المعلومات حول معرض "جيتكس جلوبال 2024" ولحجز التذاكر، يرجى زيارة www.gitex.com.

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الوسم: #جيتكس_جلوبال #GITEXGLOBAL

نبذة عن معرض جيتكس جلوبال

يعود معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، في نسخته الرابعة والأربعين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وسيضم المعرض هذا العام 6,500 عارض، وسيستقبل نحو 200 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من 180 دولة، حيث سيجمع أفضل العقول وقادة الحكومات الذين يركزون على المستقبل، والشركات الناشئة الأكثر تبصراً لاستكشاف وتحدي وتحديد وتمكين الأجندات الرقمية للعالم. وقد تم تصنيف معرض جيتكس جلوبال بشكل مستقل على أنه أفضل معرض تكنولوجيا في العالم، ويستمر التوسع في معرض جيتكس جلوبال من خلال إطلاق معرض جيتكس أوروبا في برلين، ومعرض جيتكس آسيا في سنغافورة، ومعرض جيتكس نيجيريا في عام 2025، بالإضافة إلى نمو معرض جيتكس أفريقيا في المغرب قبيل نسخته الثالثة. لمزيد من المعلومات: www.gitex.com

نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي :

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف أكثر من 6000 فعالية منذ تأسيسه، وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، وجذب أكثر من 38 مليون زائر إلى دبي.

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