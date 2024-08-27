مع عِقد من الإبداع في صناعة الطاقة الكهروضوئية، شركة DDI تعمل على تمكين صناعة الطاقة الكهروضوئية في إندونيسيا من خلال استراتيجية تمويل مبتكرة

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جاكرتا، إندونيسيا, 27 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- مؤخراً، شهدت إندونيسيا اجتماعًا لممثلي سلاسل صناعات الطاقة الكهروضوئية PV من الصين وإندونيسيا للتوقيع على مذكرة تفاهم MOU للتعاون. وخلال هذا الاجتماع، أبرمت شركة DDI، من خلال استغلال نموذجها التمويلي المبتكر، اتفاقية شراكة مع 11 من الشركات الصينية الرائدة في سلاسل صناعات الطاقة الكهروضوئية PV، ووقعت رسمياً مذكرة تفاهم MOU مع شركة PT Kawasan Industri Terpadu Batang (PT KITB)، وذلك للمساهمة بشكل مشترك في تنفيذ وتطوير عملية التوطين. جاء هذا الحدث ليستفيد بنجاح من الإمكانات الهائلة للسوق الإندونيسي في مجال الطاقة الكهروضوئية PV، وشكّل أيضًا علامة بارزة في التعاون العميق بين الصين وإندونيسيا في مجال الطاقة الجديدة.

تغطية شاملة لسلسلة الصناعة: مزيج من القوة والخبرة

بصفتها شركة رائدة في إدارة الصناديق المتخصصة في صناعات الطاقة الكهروضوئية PV العالمية، استمرت شركة DDI في تحقيق نجاحات على مدار أكثر من عقد من الزمان. وكانت شاهدة، خلال هذه الفترة، على النمو السريع لهذه الصناعة، كما لعبت دورًا مهمًا في تسريع عملية تدويل هذه الصناعة.

بفضل قدراتها القوية وخبراتها الغنية، تمكنت شركة DDI من تغطية جميع جوانب سلسلة صناعات الطاقة الكهروضوئية PV، بدءًا من خلايا ووحدات الطاقة الكهروضوئية، وصولاً إلى محطات الطاقة والمعدات والمواد المساعدة وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى. في إندونيسيا، وهي سوق جديد مليء بالفرص والتحديات، تميزت DDI برؤية حادة للسوق، حيث تمكنت من تحديد احتياجات السوق بدقة، مقدمةً دعمًا شاملاً وعميقًا لتطوير صناعات الطاقة الكهروضوئية في إندونيسيا بشكل سريع. من خلال التكامل العميق لموارد سلسلة الصناعة، توفر شركة DDI الأساس الصلب لدعم استنساخ صناعات الطاقة الكهروضوئية في إندونيسيا وتوسيع نطاقها.

القوة المالية تُحفّز الصناعة: دعم نمو صناعة الطاقة الشمسية من خلال صناديق التمويل

تتمثل قوة رأس المال المالي في قدرته على تحديد الموارد بدقة وتخصيصها بكفاءة. وتعتبر صناعة الطاقة الشمسية جزءًا رئيسيًا من قطاع الطاقة المتجددة، حيث توفر إمكانيات هائلة وطلبًا كبيرًا في السوق، مما يجعلها ساحة مثالية لاستثمار رأس المال المالي. لذلك، من خلال الاستفادة من رؤى السوق العميقة والموارد الصناعية الغنية، تتبنى شركة DDI بشكل مبتكر نموذج "الصندوق + الصناعة"، حيث تضخ رأس المال المالي مباشرة في الروابط الرئيسية لصناعات الطاقة الكهروضوئية، مما يُسرع من وتيرة الابتكار التكنولوجي، والإرتقاء بالصناعة، وتوسع السوق.

نظرة مستقبلية: تخطيط استراتيجي برؤية عالمية

في الوقت الذي تعزز فيه شركة DDI حضورها العميق في السوق الإندونيسي، ستواصل استكشاف الفرص في بلدان ومناطق أخرى حول العالم، متمسكة بمبدأ التعاون المفتوح. كما تواصل شركة DDI، من خلال الابتكار المستمر وتعميق الشراكات، تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تشكيل مستقبل الصناعة وتوجهاتها. نأمل معاً في تسريع التطور السريع لصناعة الطاقة الكهروضوئية على المستوى العالمي والمساهمة بحكمة وقوة أكبر في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

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