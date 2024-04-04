معارض NETA للسيارات في معرض بانكوك الدولي للكتاب

بانكوك, 4 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- شاركت NETA للسيارات في معرض بانكوك الدولي للكتاب 2024 الذي أقيم في تايلاند، في الثامن والعشرين من مارس. وشاركت NETA للسيارات في هذا الحدث، باعتبارها واحدة من ممثلي استراتيجية "Going Global" الصينية للشركات في توجهها نحو العالمية، وتم اختيار NETA V-II كمركبة خاصة للمنتدى الثالث للنشر الثقافي والترجمة الصيني التايلاندي، حيث تلقت المركَبة ترحيبًا وتقديرًا كبيرًا.

NETA Auto's Thailand Factory Visit Event Scene NETA Auto Signs the First Batch of Large Orders for the NETA V-II

وقال مؤسس ورئيس شركة NETA للسيارات Fang Yunzhou، أن NETA هي العلامة التجارية الوحيدة للسيارات التي تحمل اسم شخصية أسطورية صينية تقليدية. تمثل "روح NETA" محاولة جديدة واستكشافًا للثقافة التقليدية الصينية في العصر الجديد، وثقة راسخة في الحضارة الصينية، والتزام مخلص بقيمة التكنولوجيا للجميع، كما تدافع دائمًا عن رؤية نشر السيارات الكهربائية الذكية.

حصلت NETA على تشجيع وتقدير 400000 مستخدم في جميع أنحاء العالم، بعد دخولها أسواق مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وقد امتدت بالفعل خارطة طريق التوسع في الأسواق الخارجية إلى أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

29 مارس، يتقدم إنتاج سيارات NETA V-II الكهربائية SUV النقية الذكية ذات الخمسة مقاعد بخطىً متسارعة، في مصنع NETA في تايلاند في بانكوك.

وقعت NETA للسيارات على الدفعة الأولى من 100 طلب من العملاء الرئيسيين NETA V-II خلال حدث زيارة المصنع، مما يمثل بداية قوية لمبيعات هذه السيارة الجديدة في تايلاند.

شهد الضيوف المرموقون الإنتاج المحلي في مصنع NETA للسيارات في تايلاند، واستشعروا القيادة التكنولوجية للمصنع، وشهدوا عزم NETA الحازم على تعميق وجودها في أسواق جنوب شرق آسيا ASEAN والأسواق العالمية.

وتعتبر تايلاند هي الوجهة الأولية للتوسع في الخارج لـ NETA، حيث حصلت NETA على أكثر من 14000 مستخدم تايلندي في غضون 19 شهرًا فقط منذ إطلاقها في تايلاند، واحتلت ما يقرب من 20٪ من حصة السوق في سوق السيارات الكهربائية النقية في تايلاند، وقد تلقت نماذجها، التي تجسد قيمة التكنولوجيا للجميع، ردودًا متحمسة محليًا، حيث أصبحت من السيارات الثلاث الأكثر مبيعًا على مستوى السيارات الكهربائية النقية في تايلاند منذ العام الماضي، مع استمرار الطلبات في النمو.

تجسد NETA Auto التكنولوجيا والقيمة المضافة العالية، كمدافع عن المركبات الكهربائية الذكية عالية الجودة على مستوى العالم ومروج للثقافة الصينية، كما أنها تعتبر قوة رائدة في التحول الأخضر. وتتطور NETA من "NETA في أنحاء الصين فقط" إلى "NETA العالمية"، في طريقها إلى العولمة.

نبذة عن NETA Auto

تعد شركة NETA للسيارات، إحدى العلامات التجارية لشركة Hozon New Energy Automobile، المحدودة (Hozon)، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار في صناعة المركبات الكهربائية الذكية. ومع التركيز على شعار "التكنولوجيا للجميع" و"صنع سيارات كهربائية ذكية للجميع"، تقوم NETA للسيارات بتطوير سيارات كهربائية عالية الجودة وتقنيات متطورة، وتتضمن منتجاتها نماذج شعبية مثل NETA GT وNETA S وNETA X وNETA AYA (NETA V-II) وNETA V. NETA Auto، وهي مخصصة للسوق الاستهلاكي الجماعي، حيث تقدم نماذج جديدة كل عام وتغطي قطاعات A0-B الرئيسية. كما طورت العلامة التجارية Shanhai" Platform"، وهي منصة للسيارات الذكية الآمنة، وعلامة HOZI Technology التجارية، لتلبية متطلبات المستخدم وتعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة.