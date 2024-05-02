معرض Canton Fair في دورتهِ 135 يُبرز أحدث ألعاب ومنتجات الأطفال ويلفت أنظار العالم

قوانتشو، الصين, 2 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- انطلقت في الأول من مايو، المرحلة الثالثة من معرض الصين التجاري للاستيراد والتصدير (معرض "Canton Fair" أو "المعرض") في دورتهِ 135 بمدينة قوانتشو الصينية، لتقدم للجمهور عرساً تجارياً حيًا يضم مجموعة ساحرة ومتكاملة من المنتجات. وشهد المعرض تألق قطاع الألعاب والمنتجات المصممة للأطفال والأمهات والرضع، حيث استقطبت مجموعة مختارة من المنتجات الأنظار بتقنيتها المتطورة وجودتها العالية وحرفية صُنعها، لتكشف للزوار أحدث ابتكارات الصناعة.

وقد نجح المعرض في إعادة إشعال حماسة التجار الدوليين بفضل ما يقدمه من تنوع وإبداع في المعروضات. ومن بين هؤلاء التجار، برزت شركة Rastar Group، التي تُعدّ الوكيل العالمي الحصري لمجموعة من نماذج السيارات بما فيها السيارات الديناميكية من علامة BMW لأكثر من عقد، من خلال عرض الجودة رفيعة المستوى والتصاميم المبتكرة في الألعاب الصينية. وقد خطفت الشركة الأنظار بطرازها المميز لسيارة السباق Audi R8 LMS-GT3 المصغّرة ثماني مرات والمُصممة بدقة عالية تحاكي تفاصيل السيارة الحقيقية. تأتي هذه التحفة ضمن تشكيلة تجمع بين النماذج الثابتة والمتحركة، والتي تتميز بإمكانية تعديل المقعد وتحريك المقود وإضاءة المصابيح الأمامية يدويًا أو عن طريق جهاز التحكم عن بعد، لتمنح عشاق السيارات تجربة قيادة تحاكي التجربة الواقعية وتُشبع فضولهم حول تجميع السيارات وتشغيلها. لمعرفة المزيد عن المنتجات، يرجى زيارة .https://goo.su/a4HYT6v

ومن جانبها، تصب شركةAnhui Cool-baby Science & Technology Development Corporation تركيزها على دمج التكنولوجيا الحديثة في منتجات الأطفال لتعزيز الراحة والسلامة. ومن بين منتجات الشركة المميزة التي شهدها المعرض، السرير الذكي، فهو سرير ذكي يُفتح على الفور بضغطة زر دون الحاجة إلى تجميع أجزائه، ويتميز هذا السرير بأقمشة آمنة من الفئة الأولى للأم والرضيع، فضلًا عن تصميمه المتين سباعي النقاط لتحقيق الثبات والاستقرار، بالإضافة إلى عجلات دوارة لضمان سهولة الحركة. لمعرفة المزيد عن الشركة، اضغط على .https://goo.su/HHVeTF6

إن لدمج التعليم مع اللعب دورًا رئيسيًا في صناعة الألعاب. ولإطلاق العنان لقدرات الأطفال الصغار وإثراء معرفتهم بالحياة اليومية من خلال اللعب، كشفت شركة Zhejiang Taixing Child's Toys Co., Ltd في المعرض النقاب عن سلسلة مبتكرة من الألعاب تتمثل في أدوات منزلية خشبية لتحاكي بذلك الحياة المنزلية. صُنعت هذه الألعاب من مواد صديقة للبيئة قائمة على الخشب، وتحاكي بشكل حيوي مشاهد منزلية كالمطابخ وغرف المعيشة. تتميز ألعاب المطبخ على وجه الخصوص بتصميمات تحاكي أنماط الديكور المنزلي المختلفة لتطوير مهارات مطابقة الألوان، كما تأتي مجهزة بإكسسوارات واقعية ومفصلة مثل شفاطات المطبخ ومواقد الحث والأفران الغازية ومرايل المطبخ وأدوات المطبخ، لتمنح الأطفال الصغار تجربة غامرة في عالم الطهي. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة .https://goo.su/UzfV

لم تكتفِ الشركات العارضة سالفة الذكر بعرض التزامهم بالجودة فحسب، بل أظهروا أيضًا كيف يمكن للابتكار أن يقود إلى حلول عملية تلبي احتياجات العصر الحديث. يرجى التسجيل من خلال الرابط https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 لمزيد من التفاصيل.