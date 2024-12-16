معرض FITUR 2025 سيسلط الضوء على الإمكانات السياحية القوية بين الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا

سيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة حضور بارز في الدورة الـ 45 من معرض FITUR.

مدريد, 16 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- سيسلط معرض FITUR 2025، الذي سيعقد من 22 إلى 26 يناير/كانون الثاني، الذي تنظمه IFEMA MADRID، الضوء على الإمكانات السياحية القوية بين إسبانيا والإمارات العربية المتحدة، حيث ستعرض حوالي عشر شركات عروضها السياحية في المعرض، وخاصة منظمي الرحلات السياحية وفندق Atlantis الشهير في دبي، من بين شركات أخرى.

FITUR/IFEMA MADRID

كان انتعاش منطقة الخليج العربي أسرع وأقوى من الأسواق الأخرى، حيث ينمو اقتصادها فوق متوسط نمو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وارتفاع الإنفاق والدخل المتاح للمستهلك الواحد. وبالتالي، يتمتع قطاع السياحة في كلا الإقليمين بإمكانيات كبيرة لتطوير منتجات متخصصة. شهدت إسبانيا عامًا قياسيًا للسياحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 مع نمو غير مسبوق في كل من عدد المسافرين والإنفاق السياحي.

وصل إجمالي عدد المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين زاروا إسبانيا في عام 2023 إلى 434000 زائر، بزيادة 33% عن عام 2022، بمتوسط إقامة 8.6 يوم. وعلى وجه التحديد، بلغ إجمالي عدد الزائرين من الإمارات العربية المتحدة أكثر من 140000 زائر، وزاد الإنفاق بنسبة 37.8%، بمتوسط إنفاق بلغ 2668 يورو، بزيادة 26% عن عام 2022. وفقاً لمصادر الصناعة، يزور دبي حوالي 200000 سائح إسباني سنوياً.

في عام 2023، أنفق السياح من منطقة الخليج أكثر من 1.138 مليار يورو في إسبانيا، بزيادة 64.7% عن عام 2022، وفقًا لتقديرات Turespaña استنادًا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء ( Frontur و.(Egatur يُعتبر هؤلاء المسافرون من "كبار المستهلكين"، حيث يزيد إنفاقهم عن نظرائهم الأوروبيين.

إن الربط مع إسبانيا جيد جداً وقد ازدادت خطوط الطيران في جميع بلدان الخليج العربي، سواء من حيث عدد الرحلات أو المسارات الجديدة. في توقعات الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2024 و31 مارس 2025، ارتفعت الطاقة الاستيعابية إلى إسبانيا بنسبة 33.2%، مما يعزز الزيادات التي حدثت في الصيف والتي بلغت حوالي 40%.

في عام 2024، استقطب معرض FITUR ما مجموعه 9000 شركة و152 دولة وأكثر من 250000 زائر.

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