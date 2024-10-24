معرض GITEX العالمي 2024 | قمة Huawei العالمية للبصريات: تسريع الجيل الخامس من تكنولوجيا الشبكات الثابتة F5G-A، تعزيز الذكاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أُقيمت قمة Huawei العالمية للبصريات بنجاح في دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات معرض GITEX العالمي 2024، وقد اجتذبت القمة، التي حملت شعار "تسريع F5G-A، تعزيز الذكاء"، أكثر من 300 خبير في الصناعة وعُملاء وشُرَكاء من العديد من دول العالم. أطلقت Huawei خلال القمة سلسلة (F5G-A)، وهي سلسلة مُتقدمة من مُنتجَات الجيل الخامس من تكنولوجيا الشبكات الثابتة F5G لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، للتركيز على تَوَجُّهات "3 In 3 Out".

Steven Yi, President of Huawei Middle East and Central Asia Region Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line Gavin Gu, President of Huawei's Enterprise Optical Network Domain

"تُعتبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من رواد نمو الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء العالم." وفقًا لقول Steven Yi، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في Huawei. "شاركت Huawei في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لأكثر من 20 عامًا، وساهمت باستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال بنيتها التحتية الرقمية، بما في ذلك الشبكات الضوئية. في عصر الذكاء، تواجه الشبكات الضوئية فُرصًا جديدة للتنمية. بِفَضل مزايا النطاق الترددي الفائق والموثوقية العالية والتنمية الخضراء، ستلعب الشبكات الضوئية دورًا أكبر في الذكاء الصناعي في المنازل، والمُنشآت، وشبكة الإنتاج الصناعي، ومجالات الاستشعار. ستعمل Huawei مع العُملاء والشُركاء لتعزيز تطبيق التقنيات البصرية في الصناعة وتسريع التحوُّل الرقمي والذكي لمُختَلف الصناعات."

وأشار Bob Chen، رئيس خط إنتاج Huawei Optical Business، في كلمته الرئيسية إلى أن العِقد القادم سيكون عِقدًا ذكيًا ستواجه فيه صناعة الألياف الضوئية فُرصًا جديدة تتمثل في نَهج "3 In 3 Out". بالنسبة للاتصال الذكي، يتم تطوير كل من المنازل والمُنشَآت والتحول من جيجابت إلى 10 جيجابت، حيث يتم استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، وقد أُطلق على هذا التوَجُّه اسم "Fiber-in Copper-out". علاوة على ذلك، في شبكات الاتصالات الصناعية لصناعات مثل الطاقة الكهربائية والنقل، يتم تطوير SDH إلى fgOTN بوتيرة متزايدة، وهو ما يسمى "fgOTN-in SDH-out". بالنسبة للاستشعار الذكي، في سيناريوهات مثل فحص خطوط أنابيب النفط والغاز والفَحص المُحيطي، سيتم استبدال العمليات اليدوية في الموقع بعمليات عن بُعد، ويتطلب ذلك استشعارًا مُتقاربًا مثل الرؤية والاستشعار بالألياف، وهو توَجُّه يسمى "Optical-sensing-in Hard-work-out".

تلتزم Huawei بتطوير منتجات وحلول مبتكرة، مع التركيز على تَوَجُّهات 3 In 3 Out"".

في سيناريو المُنشآت Fiber-in Copper-out""، قامت Huawei بتحديث حل FTTO 2.0 الخاص بها من خلال إطلاق OptiXstar P884E، وهي أول محطة ضوئية عالية الكثافة 10 جيجا في الصناعة، وتحقيق تغطية 25 جيجا، وتم إطلاق أربع محطات بصرية Wi-Fi 7 من سلسلة Huawei OptiXstar وبوابات بصرية للمستشفيات والفنادق وشبكات التعليم لتطوير تكوين قياسي جديد للمُنشآت الرقمية الذكية التي تعمل بمحطات Wi-Fi 7.

في سيناريو fgOTN-in SDH-out""، أَطلقت Huawei سلسلة OptiXtrans E6600/9600، وهي أول محفظة مُنتَجات للنقل البصري في الصناعة تُقدم دعم E2E لمعيار fgOTN، وبناء شبكات اتصالات متينة وموثوقة للصناعات مثل الطاقة الكهربائية والنقل.

ألقى Gavin Gu، رئيس مجال الشبكة البصرية للشركات التابعة لشركة Huawei، كلمة رئيسية حول نَهج " Optical-sensing-in Hard-work-out": أشار Gu إلى أن Huawei أطلقت حل فحص الكابلات الضوئية المدفونة لإصدار تحذير استباقي من حوادث تلف الكابلات، وتحقيق دقة إنذار تَبلُغ 95٪، وهي نسبة رائدة في الصناعة، مما يضمن أمن كابلات الاتصالات الهامة لمزودي خدمات الإنترنت والشركات الناقلة والحكومات. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت Huawei حل الفَحص المُحيطي الخفيف الوزن، والذي يوسع قدرة الفَحص المُحيطي لاستشعار الألياف البصرية إلى سيناريوهات المُنشآت صغيرة النطاق؛ مثل المحطات الفرعية ومحطات النفط والغاز ومراكز البيانات.

وفي المستقبل، ستُواصل Huawei الابتكار والعمل مع جميع العُملاء والشُركاء العالميين للاستفادة من الفُرَص الجديدة لنَهج "3 In 3 Out" ، وتسريع الذكاء الصناعي، وتحقيق نتائج مُربحة في العصر الذكي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2538096/Steven_Yi_President_Huawei_Middle_East_Central_Asia_Region.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2538097/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2538098/Gavin_Gu_President_Huawei_s_Enterprise_Optical_Network_Domain.jpg