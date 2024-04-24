معرض Hannover Messe 2024: شركة Shanghai Electric تكشف النقاب لأول مرة عن حلول صناعية متقدمة من خلال حلولها المتكاملة لمعدات الطاقة

هانوفر، ألمانيا, 24 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- بعد غياب دام خمس سنوات، تعود شركة Shanghai Electric (المشار إليها باسم "الشركة") (والتي تتداول أسهمها تحت رمز SEHK:2727،SSE:601727) للمشاركة في معرض Hannover Messe، المعرض التجاري الصناعي الرائد عالميًا، لتقديم حلولها المبتكرة للمعدات الصناعية إلى نظرائها في الصناعة الأوروبية والعالمية، إلى جانب عرض حلولها المميزة والمبتكرة لمعدات الطاقة. ستستعرض شركة Shanghai Electric في هذا الحدث الذي من المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام ويقام تحت شعار "Energize Your Industrial Automation"، قدراتها في دفع عجلة التحول والتشغيل الآلي للطاقة الصناعية، وسيتم ذلك في القاعة رقم 12، جناح D66 بمركز Hannover Exhibition Center.

Hannover Messe 2024: Shanghai Electric Debuts Advanced Industrial Solutions with Its Integrated Energy Equipment Solution. Shanghai_Electric

ستأخذ الشركة الزوار في رحلة متعددة الأبعاد لاستكشاف أحدث الحلول والتطورات التكنولوجية الخاصة بها؛ بدءًا من أنظمة الطاقة المتطورة مرورًا إلى المدن الصناعية خالية الكربون، ووصولًا إلى خطوط التصنيع الذكية والمحركات الصناعية الفعالة.

في صدارة الابتكار: شركة Shanghai Electric تكشف النقاب عن حلول طاقة ذكية رائدة تَسهِمُ في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.

تشمل عروض الشركة مجموعة من حلول معدات الطاقة المستدامة ذات السمعة المرموقة، ومنها:

توربينات تعمل بطاقة الرياح البحرية بقدرة تزيد عن 16 ميجاوات: وهي توربينات عائمة تعمل بطاقة الرياح البحرية تزيد قدرتها عن 16 ميجاوات تعمل إلى جانب منصة Poseidon والتي تتميز بأكثر من 40 تحسينًا تكنولوجيًا رئيسيًا في مجال القدرة على التكيف مقارنةً بتوربينات الرياح البحرية الثابتة. تضمن هذه التحسينات أداءً موثوقًا به في البيئات البحرية القاسية، مع مزايا جوهرية في التشغيل الآمن والصيانة الذكية وقابلية التوسع المعيارية.

حلول متكاملة للطاقة الكهروضوئية ( PV ): تقدم الشركة مجموعة من الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية المصممة لتلبية احتياجات تطبيقات وسيناريوهات متنوعة، بما في ذلك توليد الطاقة المشترك للطاقة الكهروضوئية PV والطاقة الحرارية الشمسية، وتخزين الطاقة الحرارية الشمسية، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وكذلك والتدفئة الحرارية الشمسية الموفرة للطاقة، إلى جانب المعدات والحلول اللازمة للاستخدام في هذه السيناريوهات. في مشروع الطاقة الشمسية الهجينة الرائد الذي تبلغ قدرته 950 ميجاوات في مدينة دبي، والذي يُعد بمثابة نموذج يحتذى به، استعرضت الشركة قدرتها في الجمع بين برج للطاقة الشمسية المركزة (" CSP ") بقدرة 100 ميجاوات، وثلاث محطات CSP ذات مجمعات خطية بقدرة 200 ميجاوات لكل منها، بالإضافة إلى 250 ميجاوات من قدرة الطاقة الكهروضوئية PV .

حلول متنوعة لتخزين الطاقة : تقديم الشركة مجموعة شاملة ومتنوعة من تقنيات تخزين الطاقة إلى الأسواق الدولية، بما في ذلك تخزين الطاقة عن طريق الحذافات وتخزين الطاقة عن طريق بطاريات الليثيوم، فضلًا عن تخزين الطاقة عن طريق تقنيات بطاريات التدفق، وغيرهم. بفضل نهجها الاستباقي متعدد المسارات، تقدم الشركة خدمات شاملة تتضمن خيارات تخزين متفوقة ومتنوعة ومعدات وخدمات متكاملة لتعويض القدرة الردية. كما أنها تستفيد من المزايا المتكاملة لأنواع مختلفة من المعدات لمعالجة عدم استقرار طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتقديم مجموعة متنوعة من المعدات والحلول التكنولوجية الخاصة بتخزين الطاقة لتعزيز إرسال الشبكة واستقرارها.

دمج طاقة الهيدروجين: تسلط الشركة الضوء على مكانتها الريادية في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف من خلال عرض منتجات رائدة في مجال التحليل الكهربائي PEM جنبًا إلى جنب مع معدات تحليل المياه القلوية، واستعرضت الشركة أيضًا حلًا متكاملًا لنظام "إنتاج- تخزين- نقل - استخدام" طاقة الهيدروجين.

حلول متكاملة للطاقة على مدار دورة حياة النقل والتوزيع : استعرضت الشركة أثناء فعاليات المعرض حلولها الشاملة للطاقة والتي تغطي دورة حياة معدات نقل وتوزيع الطاقة حتى 1000 كيلوفولت، وشمل هذا الاستعراض معدات رئيسية مثل المحولات الكهربائية والأسلاك والكابلات ومكونات التبديل وإلكترونيات الطاقة ومجموعات كاملة من المفاتيح الكهربائية وصناديق المحطات الفرعية. وقد شكلت هذه الحلول الشاملة سلسلة صناعية متكاملة تضم معدات رئيسية ذكية وصديقة للبيئة ورقمية للشبكات الأولية والثانوية، بالإضافة إلى خدمات التصميم والهندسة المتكاملة والخدمات المهنية.

بناء المُدن الصناعية خالية الكربون: تسعى الشركة لمعالجة التحديات المتعلقة بالتجزئة في إنشاء المدن الصناعية الخالية من الكربون، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء العالميين الرائدين، فهي تعمل على تحقيق انتقالات منخفضة الكربون، بدءًا من مراحل التخطيط والتصميم وحتى البناء والتشغيل.

اختراق آفاق جديدة في التصنيع الذكي:

وقد أسدلت شركة Shanghai Electric الستار عن ابتكاراتها الرائدة التي تدفع عجلة التصنيع الذكي إلى آفاق جديدة:

أتمتة خطوط إنتاج بطاريات الليثيوم: تستعرض شركة Shanghai Electric حلولها الشاملة المقدمة للمستخدمين حول العالم والتي تغطي كامل دورة إنتاج بطاريات الليثيوم، بدءًا من التخطيط والتصميم مرورًا بتنفيذ العمليات الإنتاجية وتوفير الطاقة اللازمة والمراقبة البيئية. تشمل هذه الحلول الشاملة جميع مراحل إنتاج البطاريات، بما في ذلك إنتاج عجينة أقطاب البطارية والطلاء والتقويم والتقطيع والطي واللف والتجميع والتشكيل والفصل وتكوين الوحدات وحزم التعبئة والتغليف ( PACK )، فضلًا عن الخدمات اللوجستية وتلبية احتياجات وتطلعات العملاء فيما يتعلق بالإنتاج الذكي وتحقيق أعلى مستويات الأتمتة والرقمنة والذكاء الاصطناعى.

حلول التجميع الآلي في مجال الطيران : كشفت الشركة خلال المعرض أيضًا النقاب عن روبوتات تعاونية من صناعة إحدى شركاتها التابعة، شركة Broetje Automation . وتتخصص شركة Broetje Automation في توفير خدمات التجميع الآلي لقطاع الطيران، مع التركيز بشكل خاص على عمليات التثبيت والتركيب لأجزاء الطائرات الكبيرة المصنوعة من المعدن أو ألياف الكربون. وتشمل عروض الشركة مجموعة من الحلول تتضمن أنظمة الحفر والتركيب الآلية، ومعدات معالجة المواد المركبة، وخدمات تحسين تدفقات العمليات، ودمج خطوط الإنتاج، إلى جانب خدمات التمكين الأساسية.

المكونات الصناعية الأساسية : تكشف الشركة النقاب عن محامل سيراميك عالية الأداء مصممة خصيصًا لمحركات السيارات الكهربائية مع نظام P1 ، فهي تتفوق في البيئات عالية السرعة وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتقاوم كلًا من التآكل المغناطيسي والكهربائي. نظام HALO المصنوع من سبائك التيتانيوم عالية القوة من الدرجة 5، والذي يشتهر بتصميمه خفيف الوزن، حيث يلعب هذا النظام دورًا رئيسيًا في ضمان سلامة السائقين في سباقات الفورمولا 1 بفضل قدرته الهائلة على تحمل الأحمال.

محركات فئة 80 ميجاوات لحلول الغاز الطبيعي المُسال LNG : استعرضت الشركة أيضًا حلًا يعمل بالكامل بالكهرباء للغاز الطبيعي المُسال LNG ، والذي يضم محرك متزامن مقاوم للانفجار ذو تردد متغير عالي السرعة وعاكس لتنظيم السرعة. صُمم هذا المنتج مع أخذ الكفاءة والاستقرار والموثوقية بعين الاعتبار، مما يجعله مناسبًا للاستخدام الواسع النطاق في القطاعات الصناعية المختلفة على غرار قطاعي النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات وقطاع الطاقة الجديدة وقطاع المعادن.

لمزيد من المعلومات حول الحلول المعروضة، يرجى زيارتنا في الجناح رقم D66 قاعة رقم 12 بمركز Hannover Exhibition Center، أو استكشاف موقع الشركة الإلكتروني على https://www.shanghai-electric.com/