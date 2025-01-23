معرض HOTELEX Shanghai 2025: تعزيز التقدُّم في مجال الضيافة وخدمات الطعام في ظل الطفرة السياحية

شنغهاي، 23 يناير 2025 /PRNewswire/ -- عزَّزت سياسة العبور بدون تأشيرة لمدة 72/144 ساعة "الأعمال والسفر في الصين"، مما يسمح لمُواطني 54 دولة بالسفر عبر 38 منفذاً في 18 مقاطعة بدون تأشيرة، ويُمكن للزوار البقاء لمدة تصل إلى 72 أو 144 ساعة حسب المدينة التي يدخلون منها، وتُعتبر هذه فُرصة مثالية للشركات العالمية لاستكشاف السوق المتنامي في الصين، وتطوير قطاع خدمات الطعام بخيارات صحية ومُستدامة، بالإضافة إلى التقنيات الرقمية والذكية.

من المُقرر إعادة انعقاد معرض HOTELEX Shanghai لمُعدات الضيافة، وخدمات الطعام في 2025، بعد النُّسخة الناجحة في 2024. يتمتع المعرض بتاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب خبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات في قِطاع الضيافة، باعتباره واحدًا من أبرز المعارض العالمية لمُعدات الضيافة وخدمات الطعام. استقطب معرض 2024 أكثر من 283,046 زائرًا، وحقَّق أعلى مُستوى تاريخي قدره 15,761 زائرًا دوليًا؛ وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 80٪ عن العام السابق. استقطب الحدث تجمُّعًا لأكثر من 3,818 علامة تجارية، وشركة بارزة مُوَزعة على 14 قاعة عرض. سيضُم المعرض القادم 12 فئة عرض مميزة؛ وهي مُعدات ومستلزمات المطبخ، وأدوات المائدة، ومُكونات تقديم الطعام، والأطعمة والمشروبات والقهوة والشاي، ومُعدات ومواد الآيس كريم، ومُعدات الخَبز والمواد الخام، والمشروبات الكحولية، وتغليف الأطعمة، وتقديم الطعام، وتصميم ولوازم خدمات الطعام، وموارد الامتيازات التجارية، وسلاسل المتاجر.

سيتم تنظيم أكثر من 40 مسابقة ومنتدى دولي، خلال فترة معرض HOTELEX Shanghai، لكل منها تأثير كبير داخل الصناعة، ومن بين هذه الفعاليات العديد من الفعاليات العالمية المُعتمدة؛ مثل فعاليات القهوة العالمية، ومُسابقة الخَبز العالمية، وقمة صناعة خدمات الطعام، ومن الجدير بالذكر أن مهرجان HOTELEX Shanghai الدولي للقهوة والنبيذ والطعام سيكون مُتميزًا عن غيره، بمُشاركة أكثر من 300 علامة تجارية، منها أكثر من 25 علامة دولية، يجمع بين القهوة، والنبيذ، وتجارب غامرة لتعزيز ثقافة النبيذ في أجواء نهارية مريحة.

هيا نتطلع سويًا إلى بناء مستقبل مُزدَهر للصناعة. لا تُفَوت معرض HOTELEX Shanghai 2025 في الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل في مركز المعارِض والمؤتمرات الوطني NECC (شنغهاي) واحصل على تذكرتك المجانية.

للحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة: hotelex.cn/en/shanghai

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