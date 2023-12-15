معرض INDIAWOOD 2024: تحويل مشهد صناعة الأعمال الخشبية والأثاث في آسيا

وسيتضمن الحدث مجموعة شاملة من الندوات وورش العمل وحلقات النقاش التي يترأسها الخبراء وقادة الفكر. وستتاح للحاضرين الفرصة لاكتساب رؤى قيمة حول توجهات الصناعة الناشئة والممارسات المستدامة والتقنيات المبتكرة.

وسيشارك أيضًا مصنعو الأثاث والمطابخ والمهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي وتجار الأخشاب وصانعو المناشير والبناؤون والمقاولون وموزعو الأجهزة والتجار من جميع أنحاء البلاد والدول المجاورة مثل نيبال وبوتان وسريلانكا وبعض دول الشرق الأوسط والبلدان العالمية أخرى. كن جزءًا من هذا الحدث الضخم الذي يستمر لمدة 5 أيام.

وقد لعب هذا الحدث دورًا محوريًا في تعزيز النمو في قطاع الأعمال الخشبية في الهند. شهدت صناعة الأخشاب في الهند تقدمًا ملحوظًا على مر السنين بقيمة تقديرية تبلغ 15.79 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعة بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ 11.20% خلال الفترة من 2023 إلى 2028.

وقالت سونيا براشار، المدير العام لشركة NuernbergMesse India: "إن معرض INDIAWOOD 2024 هو أكثر من مجرد معرض؛ إنه سوق ديناميكي يجمع أصحاب الرؤى والرواد في قطاعي الأعمال الخشبية وتصنيع الأثاث، إن الحدث المقام هذا العام موجه نحو تعزيز الابتكار والاستدامة وفرص الأعمال المربحة، مما يعزز مكانة الهند كشركة رائدة عالميًا في هذه الصناعة".

مزيج رائع من التوجهات الصاعدة والابتكارات

أدى دمج التكنولوجيا المتقدمة مثل ماكينات CNC (التحكم الرقمي بالكمبيوتر) والأتمتة وبرامج التصميم الرقمي إلى تعزيز الدقة والكفاءة والإبداع في عمليات الأعمال الخشبية وتصنيع الأثاث في الهند. مع الاتجاه المتزايد للتحضر ومساحات المعيشة الأصغر، زاد الطلب على الأثاث ذو المقاسات المعيارية ومتعدد الوظائف والموفر للمساحة. يقدم معرض INDIAWOOD باستمرار المنتجات والحلول والمحتوى عبر كامل قطاع الأعمال الخشبية وتصنيع الأثاث، وهذ بدوره يوفر المنصة الأكثر تنظيمًا للزائرين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.indiawood.com

للتواصل بالمعرض:

براديب كومار جوبال،

‎+91 9986066910،

[email protected]

فيديو: https://www.youtube.com/watch?v=YoXyxy4H9Lw