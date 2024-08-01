معرض INDIAWOOD 2025: ربع قرن من الابتكار والريادة في مجال صناعة النجارة والأثاث في الهند

نويدا الكبرى، الهند

1 أغسطس / آب 2024

/PRNewswire/ -- من المقرر أن يُقام معرض INDIAWOOD 2025 في مقر شركة India Expo Mart Limited (IEML) في نويدا الكبرى، من 6 إلى 9 مارس 2025، للاحتفال بـمرور 25 عامًا من النمو والابتكار في صناعة النجارة والأثاث في الهند.

رحلة النمو والابتكار

منذ إنشائها في عام 2000، شهدت شركة INDIAWOOD نموًا كبيرًا، بدءًا من R.B.A.N.M.'s Grounds، ثم الانتقال إلى Palace Grounds، إلى أن استقرت في مركز بانغالور الدولي للمعارض (BIEC) في عام 2008. استمرت تلك الفاعلية في التطور، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للصناعة. تضم الدورة القادمة 600 عارض ومن المتوقع أن تجذب أكثر من 30000 زائر من 1200 مدينة، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2002 الذي شهد مشاركة 294 مدينة.

التأثير على صناعة النجارة والأثاث في الهند

على مدار الربع القرن الماضي، لعبت INDIAWOOD دورًا محوريًا في تحويل الصناعة. من خلال تعزيز الشراكات الدولية، تمكنت الشركات المصنعة المحلية من اعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز جودة المنتجات وتصميمها. يعرض الحدث باستمرار أحدث التقنيات، مما يوفر نظرة ثاقبة على الاتجاهات الناشئة التي تساعد الشركات على التكيف مع متطلبات السوق. "تشهد صناعة الأثاث الهندية نمواً سريعاً مدفوعاً بعوامل مختلفة. وتشمل هذه الأسباب تفضيل سكان المناطق الحضرية المتزايد للأثاث النموذجي والحديث، وزيادة التوسع الحضري في جميع أنحاء الهند، وتفضيل خيارات المقاعد الهجينة طويلة الأمد. ومن المتوقع أن يظل هناك تزايد في طلب الأثاث"، كانت تلك تصريحات Sonia Prashar، المديرة الإدارية ورئيسة مجلس إدارة معرض NuernbergMesse India

يهتم معرض INDIAWOOD 2025 بأحدث التطورات التكنولوجية، ولا سيما في مجال آلات CNC وعملية ربط أجهزة الاستشعار والأشياء ببعضها البعض ومع تطبيقاتك وقواعد البيانات الخاصة بك، والتي تعمل على إحداث ثورة في عمليات الإنتاج وتعزيز قدرات التخصيص. يُعد هذا التحول التكنولوجي ضروري لمنح المُصنعين ميزة تنافسية. يوفر سوق النجارة الهندي فرصًا واسعة للابتكار، خاصةً في ظل تعاون المصنعين المحليين مع شركاء عالميين. ما يزال الطلب على الأثاث المعياري في تزايد، في حين أن صناعة الخشب المزدهرة خفضت تكاليف الإنتاج، مما جعل الأثاث عالي الجودة في متناول الجميع. مع توسع الصناعة، سيكون تحسين كفاءة سلسلة التوريد أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الطلبات المتزايدة مع الحفاظ على معايير عالية. تلتزم شركة INDIAWOOD بتعزيز نظام بيئي قوي يدعم هذه الأهداف.

انضم إلينا في INDIAWOOD 2025 لاستكشاف مستقبل صناعة النجارة والأثاث. اكتشف أحدث الابتكارات، وتواصل مع روّاد الصناعة، وَقُد عملك نحو التقدم. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة .www.indiawood.com

للتواصل مع المعرض:

Pradeep Kumar Gopal

+91 9986066910

[email protected]

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