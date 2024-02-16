معرض ISE 2024: برشلونة تتألق بأحدث التقنيات

مدريد, 16 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- حان الوقت لاسترجاع أحداث معرض ISE 2024 الماضي الذي أقيم في برشلونة، وهو الحدث الذي فاق كل التوقعات! إذا كنت تعتقد أن برشلونة تزدان بكل مواطن الجمال بالفعل، فاستعد لدهشة عارمة مما جلبه هذا المعرض إلى المدينة الساحرة! لقد تألق ISE، المعروف بكونه قمة التكنولوجيا والابتكار، مرة أخرى في عاصمة كاتالونيا، مما جعل برشلونة مركزًا عالميًا لأحدث الاتجاهات التكنولوجية.

ISE 2024 Fair: Barcelona Shines with Cutting-Edge Technology

ماذا يجعل هذه الدورة الأخيرة من ISE 2024 مميزة للغاية؟ أشياء عديدة تفوق خيالك! في هذا العام، لم يكتف المعرض بكونه نافذة لاكتشاف أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا فحسب، بل عزز أيضًا اقتصاد برشلونة. وبحسب التقديرات الأولية، حقق المعرض إيرادات تجاوزت 100 مليون يورو للمدينة، مما يدل على تأثيره الاقتصادي الكبير.

وبالإضافة إلى ذلك، وصلت الشهرة الدولية لبرشلونة وإسبانيا إلى آفاق جديدة بفضل ISE 2024. ومع توافد آلاف الزوار من كل أنحاء العالم، أعادت المدينة تأكيد ريادتها العالمية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا. يعمل هذا التألق الدولي على تعزيز صورة برشلونة، ويساهم أيضًا في الاعتراف بإسبانيا كوجهة للتكنولوجيا الرائدة والطليعية.

ولكن هذا ليس كل شيء، فلدينا المزيد من الأخبار الجديدة! تم اختيار مجموعة LED DREAM مرة أخرى من قبل ISE لتقديم جولة تكنولوجية حصرية موجهة.

ماذا يعني هذا؟ بعبارة موجزة، هذه جولة فريدة من نوعها تتيح للحاضرين الفرصة لمعرفة كل تفاصيل وتطبيقات التقنيات الجديدة في مركز التسوق L'Illa Diagonal.

وخلال هذه الزيارة، تم الكشف عن الابتكارات المعمارية والتصميمية التي تجعل من L'Illa مكانًا استثنائيًا. ناهيك عن السقف الديناميكي الذي تفوق مساحته 1100 متر مربع! لقد استطاعت هذه التحفة الحقيقية من الإضاءة الرقمية إبهار الجميع، مواطنين وأجانب، من خلال الجمع بين التكنولوجيا والفن بطريقة مذهلة. تم تنفيذ هذا العمل من قبل شركة Lumalia Studio، وهي شركة من مجموعة LED DREAM، بالتعاون مع استوديو الهندسة المعمارية الشهير BatlleiRoig واستوديو تصميم الإضاءة Artec Studio.

باختصار، كان ISE 2024 عرضًا شائقًا حقيقيًا، ليس فقط لمحبي التكنولوجيا، ولكن أيضًا لمدينة برشلونة بأكملها. ومع قيادة مجموعة LED DREAM الطريق نحو المستقبل، ثمة مفاجآت تنتظرنا هذا العام!

ولا تزال القصة تحمل المزيد من التفاصيل. في 2 فبراير، تم تركيب شاشة شفافة عملاقة بمساحة إجمالية تزيد عن 170 مترًا مربعًا على الواجهة الجنوبية لمبنى Estalle Front Stadium، في منطقة وسط مدينة برشلونة، وتم تشغيلها. اعتمد RCD Espanyol de Barcelona والمجموعة الاستثمارية Publimaes SL على فريق LED DREAM GROUP لتصميم وتركيب وإدارة محتوى هذه الشاشة الرائعة.

بالمناسبة، يسعدني أن أعلن أننا سنقدم قريبًا مشاركتنا في أحد مشاريع الأحداث الرياضية المنتظرة. أصبح عالم الرياضة مجالاً ذا أهمية متزايدة في شركتنا.

وفي الختام، وبغض النظر عن كل الخلافات حول موضوع "ZORRA"، الأغنية الفائزة في النسخة الأخيرة من مهرجان Benidorm Festival والتي ستمثلنا في مسابقة Eurovision القادمة، يمكن لجميع عشاق أوروبا الذين حضروا المعرض الاستمتاع بالعرض في Tecnohito. تتميز هذه المساحة الأوروبية الفريدة التي تقع في Avenida del Mediterráneo، في Benidorm، بشاشة LED دائرية خارجية بمساحة إجمالية تبلغ 300 متر مربع وارتفاع 22 مترًا.

ونحن متحمسون لرؤية أفكارنا، إلى جانب أفكار عملائنا، وهي تصبح حقائق ملموسة. وهذه بداية فحسب!

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2340365/ISE_2024.jpg