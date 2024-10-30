معرض Mihas الحائز على رقم قياسي في موسوعة غينيس، يُجهّز لأول ظهور عالمي له في معرض دبي للأغذية العضوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- يستعد أكبر معرض حلال في العالم، المعرض الدولي للحلال في ماليزيا MIHAS))، لأول ظهور له في دبي، وهو معرض حائز على رقم قياسي في موسوعة غينيس.

بعد عشرين نُسخة ناجحة في ماليزيا، من المُقَرر أن يتجاوز MIHAS حدود نجاحه مع ظهوره الدولي الأول، الذي يُطلَق عليه اسم MIHAS@Dubai""، وسيكون جُزءًا من معرض الشرق الأوسط الثاني والعشرين للمُنتَجات العضوية والطبيعية الذي سيُقام في مركز دبي التُّجاري العالمي في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2024.

"يُمثل ظهور MIHAS للمرة الأولى في سوق خارجية حدثًا بارزًا في توسعه العالمي، حيث يُوَفر للعارضين الماليزيين منصة لا مثيل لها للوصول إلى سوق الحلال الدولي المُزدهر. يُمَكِّن المعرض في دبي - وهي أحد المراكز التجارية البارزة في العالم - الشركات الماليزية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من توسيع نطاق وصولها، وتكوين شراكات استراتيجية، واغتنام فُرَص قيّمة لتحقيق نمو مستدام في السوق الدولية"، وفق قول السيد Datuk Mohd Mustafa Abdul Aziz، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية MATRADE))، الجهة المُنَظمة لمعرض MIHAS.

يأتي MIHAS@Dubai في أعقاب اعتراف موسوعة غينيس للأرقام القياسية بـ MIHAS ماليزيا لحصوله على أكبر عدد من الحضور لمعرض تُجاري حلال، حيث اجتذب 43,353 زائرًا من أكثر من 90 دولة، وضمّ 2,028 جناحًا من 66 دولة في مركز معارض ومؤتمرات ماليزيا الدولي (MITEC) في كوالالمبور من 17 إلى 20 سبتمبر 2024.

"يُمثل MIHAS@Dubai لحظة محورية كخطوة أولى في تحويل MIHAS إلى معرض دولي، ومن خلال وضع منتجاتنا في قلب مركز تجاري دولي رئيسي، تُمكّن هذه المبادرة شُرَكاتنا، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من توسيع نطاق وصولها إلى السوق، وتكوين شراكات استراتيجية دائمة، والاستفادة من فُرَص النمو الجديدة، مما يُمَهد الطريق لتحقيق نجاح عالمي طويل الأجل"، وفق قول Datuk Mohd Mustafa Abdul Aziz.

"سيكون العرض القادم هامًا جدًا لكل من المنطقة والصناعة، حيث سيشهد الظهور العالمي لأول مرة لحَدث يُعتبَر مركز القيادة لنظام الحلال العالمي. سيتم تنظيم أكبر معرض حلال في العالم خارج ماليزيا لأول مرة وستستضيفه دبي كجزء من معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية"، وفق قول P Ravi، مدير شركة Global Links لتنظيم المعارض والمؤتمرات، التي تُنظم معرض المنتجات العضوية.

سيساعد Mihas@Dubai على مُضاعفة عدد العارضين في معرض المنتجات العضوية ليصل إلى 550 في العرض القادم، بجانب ذلك، ستكون ماليزيا أيضًا البلد الشريك لمعرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية 2024 وستكون جزءًا من أجنحة تضم 20 دولة مشاركة.

"يجمع كلًا من MIHAS@Dubai والبلد الشريك - ماليزيا - أكثر من 200 عارض، مما يمكن أن يُمَثل دورًا محوريًا في تعزيز الصناعات الحلال والعضوية في الشرق الأوسط، تَشمل الطُرق الرئيسية لهذا النمو الشهادات والمعايير والشراكات التجارية وفُرَص الاستثمار ونقل المعرفة والتوعية لدى المستهلك، من بين أمور أخرى"، وفقًا لـ P Ravi.

تُعد هذه الخطوة دفعة قوية للإمارات التي تسعى لقيادة القطاع العالمي الحلال الذي يصل حجمه إلى 3 تريليون دولار، وستساعد المنطقة على الاستفادة من الجوانب التشريعية والتنظيمية المتقدمة ودمج التكنولوجيا الحديثة لضمان التنمية المستدامة لصناعة الحلال، كما سيساعد الحَدَث في توسيع الاقتصاد الحلال من خلال رَبط النظام البيئي الحلال بين الإمارات وماليزيا مع الأنظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

"يُعتَبر المعرض التجاري هو مجرد نقطة البداية – بوابة لعرض منتجاتنا وإقامة الاتصالات الأولى. تكمن الإمكانات الحقيقية فيما يتجاوز الحدث نفسه، في العلاقات المُستدامة، وتوسيع الأسواق وفُرَص التجارة التي يُمكِن للعارضين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة منها بعد انتهاء المعرض. حيث يُمَهد الطريق لشراكات جديدة، ونمو الأعمال المستمر وتأثير عالمي أوسع سيواصل جلب الفائدة لأعمالنا واقتصادنا لسنوات قادمة"، قال Datuk Mohd Mustafa Abdul Aziz مختتمًا حديثه.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2542310/Mihas_Dubai_Expo.jpg