معرض PHOTO & IMAGE SHANGHAI 2026 يُبرز صناعة الصور بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات إنشاء المحتوى والاتجاهات البصرية الناشئة في شهر يوليو

شنغهاي ، 1 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- يُقام معرض (VISION & IMAGE SHANGHAI 2026) ، الدورة السابعة والعشرين من معرض (PHOTO & IMAGE SHANGHAI) (P&I 2026) ، في الفترة من 23 إلى 26 يوليو في "مركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات"، الذي يجمع بين العلامات التجارية الرائدة في التصوير، والمبدعين وشركات التكنولوجيا على مستوى صناعة التصوير العالمية.

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تحت عنوان "ما وراء العدسة ، تصوير المستقبل" ، سيضم معرض (P&I 2026) أكثر من 300 عارض وما يقرب من 500 علامة تجارية على مساحة 60،000 متر مربع ، يعرضون أحدث التطورات في التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الفيديو والبث المباشر والتصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى المرئي.

تطور معرض (P&I)، الذي تأسس في عام 1998 ، إلى جانب صناعة التصوير في الصين من خلال الأفلام، وعصري الرقمنة والذكاء الاصطناعي ، ليصبح منصة رئيسية تربط شركات التصوير والمبدعين المحترفين والموزعين والمصورين والمستهلكين عبر الأسواق المحلية والدولية.

معرض شامل عبر منظومة التصوير

سيقدم معرض (P&I 2026) مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تشمل تدفق عمل التصوير بالكامل ، بما في ذلك الكاميرات، والعدسات، وأنظمة الإضاءة، والميكروفونات، وبرامج ما بعد الإنتاج، وحلول الطباعة والمخرجات، وتقنيات البث المباشر، والأدوات الإبداعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصوير التوليدي، ومنصات تحرير الصور، والألبومات والإطارات، وإكسسوارات التصوير الفوتوغرافي، وخدمات الامتياز وتطوير الأعمال، وبرامج إدارة التسويق.

سيسلط المعرض الضوء أيضًا على الاتجاهات الناشئة في التصوير الفوتوغرافي لحفلات الزفاف، وتصوير الأطفال، وحفلات الزفاف في الوجهات، وتصوير السفر ومحتوى السياحة الثقافية، وخدمات صور التخرج، وإنتاج المحتوى البصري التجاري ، ما يسلط الضوء على الفرص الجديدة التي نشأت عن التكامل المتنامي بين التصوير، والثقافة، والسياحة والتجارة التي يقودها المبدعون.

الزخم القوي للزوار المبكرين

منذ افتتاح التسجيل المسبق للزوار في أبريل ، استمر معرض (P&I 2026) في جذب اهتمام كبير من عشاق التصوير الفوتوغرافي، والمبدعين المحترفين، والزوار الجماعيين والمشترين الدوليين. يذكر المنظمون أن التسجيلات المسبقة زادت بنسبة 18.5٪ مقارنةً بنفس الفترة في عام 2025.

يتوفر تسجيل الزوار على الرابط:

http://yshz.cn/gXW3VC

منتديات الصناعة، والمعارض وأنشطة المبدعين

سيضم معرض (P&I 2026) مجموعة واسعة من الأنشطة في الموقع التي تجمع التصوير مع الفن، والتكنولوجيا، والسياحة الثقافية وتجارة المبدعين. سيشمل البرنامج إطلاق منتجات جديدة، وعروض تقنية، ومنتديات صناعية، وورش عمل ومناطق تجارب تفاعلية ، بما في ذلك استوديوهات الصور المنبثقة وأنشطة المبدعين العملية.

ستُقام العديد من المعارض ذات الموضوعات في وقت متزامن، بما في ذلك:

المعرض المشترك الثاني لفن الرؤية بين المعلمين والطلاب في جامعة دلتا نهر اليانغتسي

التصوير الفوتوغرافي للسفر إلى الصين: مهرجان التصوير الفوتوغرافي البيئي ومعرض خاص للحياة البرية

معرض خاص لدراسات الحالة في إنتاج الفن الفيديو

معرض التصوير الفوتوغرافي للأزياء والصور الشخصية

سيستضيف الحدث أيضًا محاضرات وجلسات مشاركة بقيادة مصورين مشهورين، ومتخصصين في المعدات ومبدعي المحتوى بما يغطي التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية، والتصوير الفوتوغرافي للحياة البرية، والتصوير الفوتوغرافي التجاري، والتصوير الفوتوغرافي للأزياء والشوارع، وإنتاج الفيديو والفنون البصرية.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم عرض المشاركات الفائزة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو التي تحمل عنوان "استكشاف الاحتمالات اللامتناهية" على الموقع وعبر منصات معرض (P&I) الرسمية عبر الإنترنت.

في شهر يوليو ، سيصبح "مركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات" مرة أخرى مكانًا عالميًا للتجمع لصناعة التصوير والمحتوى المرئي. من خلال الجمع بين العلامات التجارية الرائدة، والتقنيات المتطورة، والمواهب الإبداعية ومجموعة واسعة من المعارض والأنشطة التفاعلية ، سيقدم معرض (VISION & IMAGE SHANGHAI 2026) منصة ديناميكية للتبادل الصناعي، والتعاون التجاري والإلهام الإبداعي. يرحب معرض (P&I 2026) بمصوري الصور الفوتوغرافية، ومبدعي الفيديو، ومحترفي التصوير، والمشترين في الصناعة، والمبتكرين في التكنولوجيا ومحبي المحتوى المرئي من جميع أنحاء العالم إلى شنغهاي لأحد أهم الأحداث السنوية الرائدة في الصناعة.

يتوفر تسجيل الزوار على الرابط:

http://yshz.cn/gXW3VC

معرض VISION & IMAGE SHANGHAI 2026 في الفترة 23-26 يوليو (*تختلف ساعات الافتتاح حسب المكان)

الدورة السابعة والعشرين من معرض PHOTO & IMAGE SHANGHAI (P&I 2026) - قاعة 1- يوليو 23-26

معرض معدات وتكنولوجيا الفيديو 2026 - قاعة 1- يوليو 23-26

إكسبو الطباعة الفوتوغرافية والإطارات الفنية 2026 - قاعة 2 - 23-25 يوليو

معرض التصوير الفوتوغرافي 2026 - قاعة 2- يوليو 23-25

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